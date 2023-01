Mehr Busse aufs Land im Rems-Murr-Kreis: Wer bezahlt das am Ende?

Was wäre, wenn ab Vorderwestermurr alle halbe Stunde ein Bus zum Murrhardter Bahnhof fahren würde? Von 5 Uhr früh bis um Mitternacht?

In Vorderwestermurr leben gar nicht so viele Menschen, als dass man mit ihnen halbstündlich Busse füllen könnte, und ein Teil der Vorderwestermurrer Bevölkerung liegt vermutlich schon vor Mitternacht im Bett.

Das Beispiel ist fies gewählt, doch hat SPD-Kreisrat Jürgen Hestler im November nicht ohne Grund im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistags eine Mobilitätsgarantie von 5 bis 24 Uhr mit einem 30-Minuten-Takt bis nach Vorderwestermurr oder gar Hinterwestermurr als „absolut realitätsfern und völlig unnötig“ bezeichnet. Hintergrund seiner Bemerkung, die mittlerweile vielfach aufgegriffen und zitiert worden ist: die Debatte über die vom Land ins Auge gefasste Mobilitätsgarantie inklusive Mobilitätspass. Der Pass könnte verschiedene Personengruppen, zum Beispiel Autofahrer/-innen, monatlich einen Geldbetrag in unbekannter Höhe kosten und Guthaben für Bustickets bringen.

Ob der massive Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs bis tief in den ländlichen Raum hinein tatsächlich realisiert wird und ob der Mobilitätspass kommt – das ist noch längst nicht beschlossene Sache. Klar ist nur eins: Klimaschutz ohne Verkehrswende ist wie Nutella ohne Zucker.

Der Mobilitätspass könnte ein Guthaben für ÖPNV-Tickets bieten

Das Land will zwar die Fahrgastzahlen bis 2030 im Vergleich zu 2010 verdoppeln – hat aber jüngst zugegeben, kein Geld dafür übrig zu haben. Ein Landesmobilitätsgesetz soll 2023 verabschiedet werden. Es soll via Mobilitätspass den Kommunen einen Griff in Bürgers Tasche erlauben, damit viel mehr Busse auch im ländlichen Raum fahren und die Taktzeiten insgesamt erneut besser werden. Genaueres ist momentan noch nicht bekannt. Mobilitätspass-Besitzer/-innen könnten ein Guthaben erhalten, das sie für den Kauf von ÖPNV-Zeitkarten verwenden könnten – also auch fürs künftige 49-Euro-Ticket.

Unterdessen formiert sich mehr und mehr Widerstand gegen die Mobilitätspass-Pläne des Stuttgarter Verkehrsministeriums, in welchem der grüne Minister Winfried Hermann das Sagen hat. Der Rems-Murr-Kreis steckt mittendrin im Prozess, von dem noch keiner weiß, wohin er führt, denn dort laufen ebenso wie in Reutlingen, Karlsruhe, Biberach, Calw und in einer Reihe weiterer Städte und Kreise seit Februar 2022 Pilotuntersuchungen.

Der Rems-Murr-Kreis bringt Ideen und Themen ein

Dass der Rems-Murr-Kreis Modellregion ist, bedeutet zurzeit nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass „wir in Workshops mit dem Landesverkehrsministerium frühzeitig unsere Ideen und Themen einbringen“, erläutert Landratsamtssprecherin Martina Keck: „Gerne nutzen wir diese Möglichkeit, gehört zu werden und unsere Ideen einzubringen, sozusagen als Sparringspartner beim Brainstorming“ – aber, und jetzt kommt der wichtigste Satz: Damit ist noch lange nicht gesagt, dass der Rems-Murr-Kreis an diesem Projekt später überhaupt teilnimmt. Erst im Herbst werde das Landesverkehrsministerium seinen Gesetzentwurf vorstellen. Danach werden sich die Rems-Murr-Gremien mit den Details befassen.

"Das ist eine politische Wunschvorstellung"

Als einer der Ersten unter allen Pilotuntersuchungsbeteiligten hat sich kürzlich Michael Loritz aus der Deckung gewagt. Loritz ist im Ortenaukreis als Dezernent für den ÖPNV zuständig. Was er von den Mobilitätsgarantie-Plänen hält, kann man im Offenburger Tageblatt nachlesen: „Das ist eine politische Wunschvorstellung, die uns in der praktischen Umsetzung größte Schwierigkeiten macht bis hin zur Unmöglichkeit.“ Aus Loritz’ Sicht will das Land zwar gern einen massiven Ausbau des Nahverkehrs auf den Weg bringen – aber andere dafür zahlen lassen. Die Landkreise sollen sehen, wie sie das Geld dafür aufbringen – und via Mobilitätspass die Bürgerschaft zur Kasse bitten, schimpft Loritz. Seinen Berechnungen zufolge müsste man im Ortenaukreis jedem Autobesitzer und jeder Autobesitzerin 40 Euro pro Monat abknöpfen, um die Stuttgarter Idee umsetzen zu können.

Im Rems-Murr-Kreis formiert sich schon länger Widerstand: „Von Städtern für Städte“ seien diese Ideen namens Mobilitätsgarantie und Mobilitätspass entworfen, hatte Hestler seinerzeit im Ausschuss gemault.

Von der FDP kommt unterdessen eine Breitseite nach der anderen gegen den Mobilitätspass oder besser gegen das Vorhaben, letztlich die Bürgerschaft für die Zusatzbusse zahlen zu lassen. Jochen Haußmann, FDP-Landtagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Schorndorf, brachte sich bereits im September in Stellung: „Wir sollten den Bürgerinnen und Bürgern im Rems-Murr-Kreis nicht noch zusätzlich mit einer weiteren Abgabe in den Geldbeutel greifen. Und vor allem stellt sich die Frage, welche Bürokratielawine der Verkehrsminister damit verursacht.“ Angesichts höherer Kosten an allen Ecken und Enden hätte Haußmann gern gewusst, Beiträge in welcher Höhe Minister Hermann vorschweben, und wer ganz genau sie entrichten soll.

In einem Antwortschreiben an Haußmann aus dem Stuttgarter Verkehrsministerium gibt’s dazu keine konkreten Antworten. „Um den zur klimafreundlichen Verkehrswende erforderlichen Ausbau öffentlicher Verkehrsangebote zu bewerkstelligen, bedarf es neuer und langfristig tragfähiger Finanzierungsinstrumente“, schreibt Minister Hermann. Auf dem Prüfstand stehen Mobilitätspässe, die in Form von Straßennutzungsgebühren, als Bürgerticket, als Nahverkehrsabgabe für Halterinnen und Halter von Kfz oder als Arbeitgeberabgabe ausgestaltet sein könnten. Jochen Haußmanns Befürchtung: „Das Land will offenbar dazu zwingen, Zug oder Bus zu fahren“, etwa dadurch, dass mit einem Mobilitätspass ein Guthaben verbunden sein könnte, das man nicht verfallen lassen möchte.

FDP Rems-Murr einstimmig gegen Nahverkehrsabgabe

Die FDP-Kreismitgliederversammlung hatte kurz nach Haußmanns Vorstoß „eine Nahverkehrsabgabe oder jede andere Form einer Mobilitätsabgabe im Rems-Murr-Kreis“ als „Finanzierungsinstrument für den ÖPNV“ abgelehnt – und zwar einstimmig. Wenn Minister Hermann eine Mobilitätsgarantie schaffen wolle, solle er doch für die Finanzierung Gelder vom Bund verwenden und sie mit eigenen Mitteln aufstocken.

Unterdessen hatte Jürgen Hestler (SPD) bereits im November im Kreistag ein paar konstruktive Vorschläge präsentiert, um den unterschiedlichen Erfordernissen an den ÖPNV in der Stadt und auf dem Land gerecht zu werden: „Taktverdichtung und Ausbau in den Städten, praktikable On-Demand-Angebote und mehr Park-and-ride-Plätze - natürlich mit Solarbedachung - an den S-Bahn-Stationen am Rande der Städte und Ballungsgebiete.“