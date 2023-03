Mehr Chancengleichheit: Larissa Zimmermann will Frauen Lust auf Politik machen

Alle Bürgerinnen und Bürger sollen die gleiche Chance bekommen, möglichst viel aus ihrem Leben zu machen. Deshalb soll niemand wegen seines Geschlechts, seiner sozialen Herkunft, seiner Religion, seiner Hautfarbe oder anderer persönlicher Merkmale im Vor- oder im Nachteil sein. Klingt selbstverständlich? Würde jeder sofort unterschreiben? Ja, vermutlich.

Dennoch gibt es bei der Chancengleichheit in Deutschland noch Verbesserungspotenzial. Im Berufsleben zeigen sich bestehende Ungleichheiten etwa in der Gender Pay Gap: Frauen verdienten pro Stunde laut Statistischem Bundesamt 2022 18 Prozent weniger als Männer. Das liegt einerseits daran, dass Frauen häufiger in schlecht bezahlten Berufen tätig sind und häufiger in Teilzeit arbeiten. Aber nicht nur. Klammert man nämlich diese Faktoren aus und vergleicht Männer und Frauen in vergleichbaren Berufen, liegt der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap immer noch bei sieben Prozent.

Neue Chancengleichheitsbeauftragte im Amt

Es gibt also noch einiges zu tun. Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sowie alle Stadt- und Landkreise sind deshalb gesetzlich verpflichtet, eine kommunale Chancengleichheitsbeauftragte zu haben. Seit 1. Dezember hat Larissa Zimmermann dieses Amt im Landratsamt des Rems-Murr-Kreises. Gleichberechtigung war der 27-Jährigen schon immer wichtig.

Die gebürtige Winnenderin hat sich als Schülerin für sozialpolitische Themen interessiert und engagiert: als Klassensprecherin und im Jugendgemeinderat. Nach dem Abitur studierte sie Public Management in Kehl und kam danach in ihre Heimat, den Rems-Murr-Kreis, zurück. Seither ist das Landratsamt ihr Arbeitsplatz, seit April 2018 arbeitet Larissa Zimmermann als Leiterin des Teams Personalentwicklung, Ausbildung und Gesundheitsmanagement.

Das bleibt sie auch, allerdings nur zu 50 Prozent. Den Rest ihrer Arbeitszeit verwendet sie seit 1. Dezember auf ihr neues Amt als Chancengleichheitsbeauftragte. Die Themen sind ihr durch ihren bisherigen Posten bereits vertraut. Doch was genau macht eigentlich eine Chancengleichheitsbeauftragte?

Larissa Zimmermann ist die zentrale Ansprechpartnerin im Landratsamt und im Kreis zu allen Belangen hinsichtlich der Gleichstellung. „Intern berate ich beispielsweise Mitarbeitende zum Thema Gleichstellung. Kolleginnen und Kollegen sind mit Mobbingvorwürfen und Ausgrenzungsschilderungen auch bereits auf mich zugekommen, was mich sehr freut“, sagt Larissa Zimmermann. In solchen Fällen sind Sensibilität und Fingerspitzengefühl ihre wichtigsten Werkzeuge. „Ich nehme jede Anfrage ernst, höre dann aber natürlich immer beide Seiten“, schildert die 27-Jährige. Bisher habe sich jede Situation aber sogar noch im Gespräch mit denjenigen klären lassen, die sich an sie gewandt hätten.

Familie und Beruf vereinbaren

Intern setzt sich Zimmermann außerdem für Gleichstellungsmaßnahmen innerhalb des Landratsamts ein, beispielsweise für entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen oder dafür, schon bei der Berufsorientierung anzusetzen, dass sich auch gezielt Mädchen für technische Berufe interessieren. „Auch bei uns ist es so, dass in den technischen Berufen mehr Männer und in den sozialen Berufen mehr Frauen arbeiten“, sagt Zimmermann. Insgesamt sei das Landratsamt aber sowohl bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als auch beim Thema Frauen in Führungspositionen schon gut aufgestellt: 54 Prozent aller Führungspositionen im Landratsamt sind laut Zimmermann aktuell mit Frauen besetzt. Grundsätzlich aber sei Gleichstellung vor allem eine Frage der Haltung: „Es muss selbstverständlich werden, dass Männer in Elternzeit gehen oder dass Besprechungstermine so gelegt werden, dass auch Mitarbeitende in Teilzeit teilnehmen können“, nennt sie als Beispiele.

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch mir persönlich ein sehr wichtiges Anliegen. Ich weiß, wie schwierig es manchmal sein kann, alles unter einen Hut zu bekommen“, sagt Landrat Richard Sigel. Daher lege er großen Wert darauf, dass die verschiedensten Bedürfnisse aller Mitarbeitenden gut vertreten würden.

Larissa Zimmermanns Tätigkeit ist nicht nur auf die Behörde beschränkt, sondern soll auch im ganzen Rems-Murr-Kreis wirken, wo sie mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammenarbeitet, unter anderem mit dem Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt, der Kontaktstelle Frau und Beruf Ludwigsburg und der Soforthilfe nach Vergewaltigung der Rems-Murr-Kliniken. Noch führt sie viele Gespräche, stellt sich bei Partnern vor und arbeitet sich nach und nach in ihr Amt ein. Es gibt aber auch schon konkrete Pläne, unter anderem möchte Zimmermann noch vor den im kommenden Jahr anstehenden Kreistagswahlen ein Programm auflegen, um Frauen Lust auf Politik zu machen. Denn im Kreistag gebe es zum Beispiel durchaus noch eine Diskrepanz zwischen dem Anteil der Männer und dem der Frauen, so die 27-Jährige.