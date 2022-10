Mehr Kosten für Kranke: Wer soll das alles noch bezahlen?

Eine neue Hüfte noch für 95-Jährige inklusive fünf Wochen Reha – wie lange können wir uns das noch leisten?

Das können und das sollten wir uns leisten, heute und morgen und auch noch in Zukunft, sagt Alexander Schmid.

Dennoch wählt der Geschäftsführer der AOK Ludwigsburg/Rems-Murr ein eindrückliches Bild mit Blick auf die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen: „Man fährt auf Sicht mit Abblendlicht.“ Sprich: Fürs Jahr 2023 sieht’s jetzt zumindest ein wenig besser aus als befürchtet. Der Bund schießt Geld ins System, wenn auch zum Teil nur in Form von Darlehen, und die Ampel-Koalition plant Weiteres, ums prognostizierte bundesweite Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) von 17 Milliarden Euro zu decken. So weit, so gut, „wenn ich aber das Fernlicht einschalte“, sagt Schmid, dann fällt der Lichtkegel auf strukturelle Probleme, die man nicht mit einem Pflaster hier und noch einem dort wird beheben können.

Die Ausgangslage: die Kosten steigen. Für neue Medikamente müssen die Kassen eine Menge Geld überweisen, Pandemiefolgen werden noch länger auf die Finanzen durchschlagen, in der Pflege liegt sehr vieles im Argen und bundesweit ist man weit entfernt von der Umsetzung einer Krankenhausreform.

Im Sparschwein der Krankenkassen steckt das Geld der Versicherten

Die Reaktion: ein Doppelgriff. Die Kassen müssen ans Ersparte heran, und bei diesem Ersparten „handelt es sich ja um Versichertengelder“, sagt Alexander Schmid. Zweitens wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag steigen, sprich: Versicherte und Arbeitgeber müssen für Krankenversicherung mehr Geld ausgeben.

Der durchschnittliche Zusatzbeitrag erhöht sich 2023 von 1,3 auf 1,6 Prozent. Gesetzliche Krankenkassen können nur diesen Zusatzbeitrag frei gestalten; der allgemeine Beitragssatz ist vorgegeben. Ob die AOK, bei der in Baden-Württemberg immerhin die Hälfte der gesetzlich versicherten Personen gemeldet ist, dem durchschnittlichen Satz folgt und ihren eigenen Zusatzbeitrag erneut anhebt, wird im Dezember entschieden. Vor einem Jahr stand man vor einer ähnlichen Ausgangssituation: Seinerzeit erhöhte die AOK den Zusatzbeitrag analog zum durchschnittlichen von damals noch 1,1 auf dann 1,3 Prozent.

Werden mehr Versicherte ihr Sonderkündigungsrecht nutzen?

Solche Beitragserhöhungen sind für die Kassen mit Risiken verbunden: Sie müssen ihren Kunden ein Sonderkündigungsrecht einräumen. Könnte sein, dass jetzt, da außer Kassenbeiträgen auch die Preise für Strom, Heizung, Brot und Mieten steigen, der eine oder die andere einen Kassenwechsel in Erwägung zieht.

Doch sagt ein Preis allein nichts aus, sofern man nicht auch Leistungen vergleicht. 96 Prozent der Leistungen gesetzlicher Kassen sind vorgeschrieben, der Rest variiert. Der Gesetzgeber verlangt nun von den Kassen, dass sie aus ihren Reserven Gelder lockermachen müssen – was wiederum „unseren Gestaltungsspielraum einschränkt“, so Schmid.

Zwar hieß es seitens der Ampel-Koalition jüngst, am Leistungskatalog werde nicht gerüttelt. Dieses Versprechen wiederum lässt Ärzte mit den Augen rollen: Formal wird daran vielleicht nicht gerüttelt. Im wirklichen Leben aber längst: Wer eine Kinderärztin sucht oder einen Hausarzt, muss sehr viel Geduld aufbringen und könnte scheitern. Wer eine dringliche Operation nötig hat, muss warten, weil die noch dringlicheren zuerst dran sind. In den Pandemiejahren sind die Wartelisten länger und länger geworden.

Endlich echte Strukturreformen angehen

Diesen Freitag, 28. Oktober, befasst sich der Bundesrat mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz; der Bundestag hat es am 20. Oktober beschlossen – doch es fällt nicht zur Zufriedenheit der gesetzlichen Kassen aus. „Statt kurzfristig Löcher zu stopfen, muss die Ampel-Koalition endlich echte Strukturreformen angehen“, mahnt die AOK und mit ihr Alexander Schmid. Geschieht das nicht, „drohen jedes Jahr weitere empfindliche Beitragserhöhungen.“

Unterdessen sind die Kassen aufgefordert, sich auch an die eigene Nase zu fassen: Sie müssen an ihre Ausgaben für Verwaltung heran; die Zuweisungen dafür werden sinken. In Deutschland werben knapp 100 gesetzliche Kassen um die Gunst der Kunden, und jede von ihnen hat einen Verwaltungsapparat zu finanzieren. Laut GKV-Spitzenverband versorgen diese Kassen – 1990 waren es noch zehnmal so viele – allerdings auch rund 73 Millionen Versicherte und damit etwa 90 Prozent der Bevölkerung.

Zurück zum Fernlicht. Was müsste denn geschehen, damit die Finanzierung der GKV langfristig auf festen Beinen steht?

Zwei Forderungen formuliert Alexander Schmid beispielhaft: Die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel sei zu senken, das würde die Ausgaben der Kassen reduzieren. Ferner fordert die AOK, dass der Bund höhere Krankenkassenbeiträge für Empfänger/-innen von Arbeitslosengeld II zahlt.

Wer seine Hausaufgaben erledigt hat, wird gar nicht dafür belohnt

Schmid ergänzt die offiziellen Verlautbarungen noch um weitere Punkte: Ein „scharfer Blick“ sei nötig, was die Krankenhausstrukturen und deren Finanzierung angeht. Der Rems-Murr-Kreis hat vor Jahren vollzogen, was in anderen Landstrichen und vor allem in anderen Bundesländern noch bevorstehe. Ins mal wieder mustergültige Ländle fließen, so erklärt es Schmid, vergleichsweise weniger Gelder aus dem Gesamtsystem. Es setze Fehlanreize, lenke die Finanzierungsströme dorthin, wo weniger effiziente Strukturen herrschen, statt jene zu belohnen, die ihre Hausaufgaben schon erledigt haben.

Aus Sicht der Ärzteschaft hat die Politik maximal ein Mangelhaft verdient, vielleicht sogar ein Ungenügend. Kürzlich riefen Hausärzte auch im Rems-Murr-Kreis zum Streik auf, weil das Gesundheitssystem krankt – und sie baden es aus. Ihr Budget bleibt gedeckelt, während draußen vor ihren Türen zuweilen Patient/-innen bis auf die Straße Schlange stehen und sie für ihre Praxen keine Nachfolger finden, weil niemand 70 Stunden schuften will für dieses Geld. Von „überbordender Bürokratie“ und von „misslungener Digitalisierung“ sprach Dr. Karl-Michael Hess, Sprecher der Ärzteschaft Rems-Murr Süd, jüngst gegenüber dieser Zeitung. Jetzt entzieht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der ambulanten Versorgung sogar noch Geld: Auch das ist Teil des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes. Für die Neuaufnahme von Patienten gab's bisher eine zusätzliche Vergütung – die Lauterbach nun wieder einkassiert hat.

Hausärzte/Hausärztinnen agieren als Lotsen

Ein Stichwort, bei welchem Alexander Schmid einen Trumpf aus dem Ärmel ziehen kann: Die AOK bietet via Haus- und Fachärzteprogramm seit vielen Jahren Extra-Konditionen für Arztpraxen wie für Kranke. Eingeschriebene Praxen erhalten Pauschalen für Patienten, weshalb Geld auch dann fließt, wenn der Patient/die Patientin dieses oder jenes Quartal gar nicht erscheint. Hausärzten kommt eine Lotsenfunktion zu, auf dass man besser durchschaut, wer welche Medikamente verschreibt und ob sie zusammenpassen. Doppeluntersuchungen lassen sich vermeiden, unnötige Krankenhausaufenthalte ebenso: So sieht es das Konzept vor.

Das Ziel: Mehr Zeit für „sprechende Medizin“

Versicherte, die am Facharztprogramm teilnehmen, erhalten schneller Termine; dem Arzt oder der Ärztin soll dank des Modells mehr Zeit bleiben für „sprechende Medizin“, wie Nina Lägel erklärt, die bei der AOK Ludwigsburg/Rems-Murr den Bereich Kommunikation und Politik leitet. Mehrfach evaluiert sei das Programm mit klarem Ergebnis: es nützt.

Die AOK verschafft sich aber auch Mitspracherechte, was nicht jedem Arzt oder jeder Ärztin gefällt. Bestimmte rabattierte Arzneimittel hinterlegt die AOK im System, auf welche die Praxis bei entsprechender Indikation dann zurückgreifen muss.

Im Rems-Murr-Kreis nehmen 167 Haus- und Kinderärzte am Programm teil, ferner 79 Fachärzte und Psychotherapeuten. Rund 154.400 und damit rund 45 Prozent der AOK-Versicherten sind im Hausarztprogramm eingeschrieben.