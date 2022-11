Mehrjährige Haftstrafe für stadtbekannten Drogendealer aus Schorndorf

Das Urteil über den bewaffneten Drogenhandel des 56-jährigen Dealers aus Schorndorfist vor dem Stuttgarter Landgericht gefallen: Der Dealer – nach Zeugenaussagen von Polizeibeamten schon lange stadtbekannt – bekam fünfeinhalb Jahre Haft. Er wird in eine Entziehungsanstalt eingewiesen, um von seiner Drogenabhängigkeit loszukommen. Maßgeblich für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (Maßregelvollzug) waren das Geständnis des Schorndorfer Drogenhändlers sowie ein psychiatrisches Gutachten vom Chefarzt des Zentrums für Psychiatrie in Winnenden, Christopher Dedner.

Auffälliger Geruch dringt aus Umzugskartons

In der Anklage waren es ursprünglich 20 Kilo Marihuana, im Prozess 16 bis 17 Kilo und im Urteil dann mindestens 17 Kilo, die der Schorndorfer vor seiner Festnahme am 14. Juli 2022 unters Volk gebracht haben soll. Dass bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Schuppens in mit Marihuana-Sorten beschrifteten und stark danach riechenden Umzugskartons nur noch ein Kilo gefunden wurde, begründete der Dealer vor Gericht damit, bestohlen worden zu sein.

Stadtbekannt für Drogengeschäfte

Der Dieb war in seinen Augen ein 38-Jähriger, dem er nach einem Kneipenstreit in einer Schorndorfer Bar eine Pistole an den Kopf gehalten hat und der in seiner Verzweiflung einen Notruf abgesetzt hat. Über diesen Notruf hat sich der Verurteilte nach Zeugenangaben von Polizeibeamten „entsetzt“ gezeigt, was für die 14. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Hans-Peter Schöttler eher wie eine „Räuberpistole“ rüberkam. Stadtbekannt für seine Drogengeschäfte war der 56-Jährige schon lange, und zur Tatzeit stand er obendrein unter Bewährung.

Die Polizisten gingen davon aus, dass der Dealer zwei in seiner Wohnung befindliche Pistolen kurzerhand an seine Lebensgefährtin übergab. In deren Auto fanden Beamte 49 Schuss Munition sowie Amphetamin in einem Kosmetikdöschen. Gegen die Lebensgefährtin, deren Urintest positiv auf Amphetamin und Kokain ausfiel, wird nun gesondert ermittelt.

Einbruchsspuren am Schuppen, in dem Drogen lagerten

Die Hundestaffel aus Schorndorf, die Rauschgiftermittlungsgruppen aus Waiblingen und Schwäbisch Gmünd – alle waren am 14. Juli im Einsatz, um den Hintergründen der Bedrohung mit der Pistole am Kopf des mutmaßlichen Drogendiebes auf die Spur zu kommen. Einige der Beamten berichteten am letzten Prozesstag noch von polizeilichen Vernehmungen im Umfeld des Schorndorfer Drogenhändlers, der angegeben hatte, an seiner Haustüre hätten der vermeintliche Drogendieb und noch zwei weitere Männer gestanden.

Die Vernehmungen aller, so einer der Rauschgiftfahnder im Zeugenstand, hätten sich allerdings nach der „Salami-Taktik“, also scheibchenweise gestaltet. Wer sich sehr darüber gewundert habe, dass der 56-Jährige so oft in seinen Schuppen und somit in seinen Bunker geht, sei ein Nachbar gewesen. An dem Schuppen waren auch Einbruchsspuren, wie eines der in den Gerichtssaal eingespielten Beweisfotos zeigte.

Bajonett in der Wohnung der Lebensgefährtin gefunden

Dass sich die zwei Pistolen in der Wohnung des Angeklagten befanden, bevor sie im Auto seiner Lebensgefährtin landeten, konnte die Kammer dem Schorndorfer am Ende nicht nachweisen. In der Wohnung selbst lag nur ein Bajonett in unmittelbarer Nähe von zwei Haschischplatten. Ohne Geständnis, resümierte Richter Schöttler aus der „nicht einfachen Beweislage“ in diesem Fall, wären keine fünfeinhalb Jahre Haft mit Einweisung in eine Entziehungsanstalt herausgekommen, sondern eher sieben Jahre Gefängnis.