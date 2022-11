Messerattacken: Welche Strafe für psychisch Kranken aus dem ZfP Winnenden?

Um entscheiden zu können, ob der 43-jährige psychisch Kranke, der zwei andere Männer mit Messern bedroht hat, für lange Zeit in der Psychiatrie zwangsuntergebracht wird, hat sich das Stuttgarter Landgericht ein Bild von ihm gemacht. Der Mann selbst, der gar nicht wüsste, wo er auf freiem Fuß unterkommen soll, sagte: „Zwei Vorfälle mit dem Messer sind zu viel.“

Die Behandler im ZfP Winnenden schilderten den Patienten als nicht gefährlich. Stationär, so befand einer der Ärzte, sei der Mann wenig auffällig gewesen und habe eher zurückgezogen gelebt. Außer gelegentlichen Unruhezuständen sei ihm bei dem Suchtkranken nichts aufgefallen. Es habe keinen Grund für eine geschlossene Unterbringung gegeben, berichtete der Arzt weiter. Würde die Suchtkrankheit behandelt, sähe er bei dem 43-Jährigen einer guten Entwicklung entgegen. Damit, dass der aus dem ZfP entlassene Mann auf der Erlacher Höhe Körperverletzungen begeht, hätte keiner gerechnet. Der Arzt sagte: „Bei uns war er immer freundlich und kooperativ.“ Es habe sich im Falle des Angeklagten neben einer drogeninduzierten Psychose mit der Zeit eine schizoaffektive Störung entwickelt, weshalb jetzt eine Doppelbehandlung nötig sei.

Was löste den Wandel aus?

Eine ZfP-Sozialarbeiterin erinnerte sich daran, wie die Stadt Schorndorf nach einer Verfügung über den Angeklagten mit Verbot von Hieb- und Schusswaffen aller Art eine gesetzliche Betreuung für den Mann erreichte, der die Erlacher Höhe verlassen musste. Sie habe sich um einen Platz in einer Reha-Einrichtung für den Angeklagten gekümmert, doch der Kostenträger warte auf den Ausgang des Prozesses vor dem Stuttgarter Landgericht.

„Woher der Wandel?“ Das fragte der Gerichtspsychiater Olaf von Maltzahn im Wissen um die ganze Krankengeschichte des Angeklagten, bei dem schon einmal eine Sachverständige wegen Selbstmordgefahr eine Unterbringung empfohlen hatte. Suizidgedanken habe er gehabt, sagte die Sozialarbeiterin. Aber diese seien nicht so akut gewesen, dass es Handlungsdruck gegeben hätte. Der Betreuer, der sich derzeit darum bemüht, den aktuell wieder im ZfP lebenden Mann woanders dauerhaft unterzubringen, sprach von zu wenigen Einrichtungen im Rems-Murr-Kreis, weshalb er unter anderem beim Hilfsverein für psychische Beeinträchtigungen in Winnenden angefragt habe. Im Falle des 43-Jährigen müsse alles getan werden, damit dieser nicht in die Schorndorfer Obdachlosenunterkunft, wo es zu einer der Drohungen mit dem Messer kam, zurückmuss.

Ein Polizeibeamter vom Winnender Revier beschrieb den Beschuldigten als „unbelehrbar und nicht fähig, seine Handlungen einzuschätzen“. Der Beamte war einmal ins ZfP gerufen worden, weil der Mann einen Pfleger von hinten mit dem Halstuch gewürgt hatte. „So dramatisch war die ganze Verletzungsgeschichte nicht“, sagte hingegen ein Polizist aus Fellbach zu einem Vorfall im Raucherhof des ZfP, wo der Beschuldigte einem anderen ins Gesicht schlug, weil er keine Zigarette bekam.

Hoffnung auf Therapie

Angeklagt ist der 43-Jährige nicht nur wegen zweier Vorfälle, bei denen er andere Männer zwar nicht verletzte, aber mit dem Messer bedrohte, sondern auch wegen mehrerer Körperverletzungen im Zuge von Streits. Der Angeklagte wartet nun auf seine Strafe, die am Donnerstag, 1. Dezember, kommen soll. Er hofft auf eine Wohn- und Therapiemöglichkeit.