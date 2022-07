Messerstich in den Bauch nach Streit um Hunde: Vorfall aus Fellbach landet vor Gericht

Hunde hinterm Zaun und dauernd Hundespaziergänger vor dem Zaun: Daran entbrannte ein Streit zwischen Fellbacher Hundehaltern, der nun in einem Prozess um versuchten Totschlag am Stuttgarter Landgericht aufgearbeitet wird. Angeklagt: ein 51-Jähriger, der ein Messer aus der Hosentasche gezogen und zugestochen hat.

Was geschah: Die Anklageschrift - und die Sicht des Angeklagten

Die Hunde des Angeklagten waren auf einem umzäunten Grundstück, als am 9. Februar gegen 9.30 Uhr wieder einmal ein Gassigeher vorbeikam. Mit diesem geriet der Angeklagte derart in Streit, dass er ein Messer zog und seinen Kontrahenten in den Bauch stach. Das Opfer wurde am Dünndarm verletzt und holte die Polizei. Der Verletzte gab an, der Angeschuldigte habe gedroht, er werde ihn töten, wenn er die Polizei ruft; was sich in einem zweiten Anklagepunkt auf Bedrohung niederschlug. Die Beamten stellten das Messer sicher und fanden bei der Durchsuchung auch noch 79,9 Gramm Marihuana, weshalb sich der 51-Jährige auch noch wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten muss.

Die Sache mit der Bedrohung stellte der Beschuldigte in Abrede. Zu allem anderen äußerte sich der deutsche Staatsangehörige offen. Er habe sich „als Opfer gefühlt“, weil der Hundespaziergänger ihn am Kragen gepackt habe, schilderte der 51-Jährige den Vorfall am Zaun des Grundstücks. Das Messer habe er „aus Angst“ gezogen. (Um Hunde gibt es übrigens immer wieder Streit - siehe hier.)

Richter Joachim Holzhausen ließ Bilder einspielen, anhand derer der Fellbacher den Tatort beschreiben musste. Die Hunde auf seinem Grundstück, erklärte er, seien unruhig geworden, als der Hundespaziergänger kam. Zunächst habe er den Mann freundlich dazu bewegen wollen, dass er mit seinem Hund nicht immer ausgerechnet den Weg läuft, wo seine Hunde draußen sind. Seit Corona nerve es ihn sowieso, dass immer mehr Spaziergänger sein Gelände so interessant finden. „Da gibt’s halt was zu gucken“, kommentierte Richter Holzhausen, der mit dem Angeklagten einen Menschen vor sich sah, der so gar nicht ins Raster von Gewaltverbrechern falle.

Welche Rolle spielten Marihuana und die "Phase"?

Dazu befragt, warum er denn überhaupt zu dem Hundespaziergänger hingegangen ist, meinte der Beschuldigte, wenn er kein Marihuana geraucht gehabt hätte, wäre das alles vielleicht gar nicht passiert. „Was um alles in der Welt hat Sie geritten, mit dem Messer herumzulaufen?“, fragte der Richter und mutmaßte bei einem Blick in die Akte, dass der früher völlig unbescholtene Fellbacher eine „Phase“ gehabt haben könnte. Denn schon im März 2021 war ein Strafbefehl gegen ihn erlassen worden, weil er einem gedroht haben soll, ihm mit dem Messer das Rückgrat rauszuschneiden. „Ich verstehe nicht, was Sie in diesem Zeitraum so aggressiv gemacht hat“, versuchte der Richter das Motiv des Mannes zu ergründen, der sich mit Marihuana eher beruhigt, viel meditiert habe und von seinem Umfeld als „entspannter Typ“ beschrieben wird.

Der Fellbacher wiederholte das Motiv der Angst vor dem „viel größeren und stärkeren“ Hundespaziergänger, der ihn angegriffen habe. Nach dem Messerstich sei er einfach wieder ins Haus gegangen und habe gewartet, was passiert. (Mit Messer-Attacken hat das Landgericht sich immer wieder mal zu befassen.)

Schon am Folgetag saß der 51-Jährige dann im Untersuchungsgefängnis Stuttgart-Stammheim.

Andrang am Grundstückszaun "wie in der Wilhelma"

Seitdem passt ein Freund auf die Hunde auf, der als Zeuge vor Gericht erzählte, seit Corona gehe es an dem Grundstückszaun zu „wie in der Wilhelma. Erst kommen die Leute alleine, dann kommen sie mit den Kindern, dann mit Oma und Opa und lassen auch noch ihre Hunde an den Zaun“, ärgerte sich der Zeuge über Schaulustige. „Wenn unsere beißen, sind wir die Dummen“, ergänzte der Freund, der die Sache mit dem Messer nicht mitbekommen hat.

Gestritten haben sich in diesem Fall übrigens nur die zwei Männer. Zwischen den Hunden ist nichts passiert. Die einen blieben hinterm Zaun; und der Spaziergänger hatte dem seinen „Platz“ befohlen.

Prozess-Fortsetzung am 18. Juli 2022.