Messerstiche während Autofahrt in Fellbach: Warum hat ein 33-Jähriger das getan?

Ein 33-Jähriger muss sich vor dem Stuttgarter Landgericht wegen des Vorwurfs verantworten, er habe sich des versuchten Mordes schuldig gemacht. Der Prozess geht jetzt in die Endrunde. Als bereits erwiesen gilt, dass der Mann am 2. Oktober vergangenen Jahres gegen 15 Uhr als Beifahrer in einem Auto saß und während der Fahrt auf seinen 36-jährigen Freund, der am Steuer saß, mit einem Klappmesser eingestochen hat.

Dem Gutachten der Gerichtsmedizinerin Nadine Gilch zufolge haben die Messerstiche lebensgefährliche Verletzungen verursacht. Der Mann hatte sein Opfer in den Hals, in die Brust und in den Oberbauch gestochen. Einer der Stiche befand sich nahe an der Halsschlagader, zwei weitere in der Nähe des Herzens.

Mit Spannung erwartet: das psychiatrische Gutachten

Die Schwurgerichtskammer hört am Dienstag, 4. April, noch Zeugen von der Kripo Waiblingen. Nachmittags wird dem Plan zufolge ein Gerichtspsychiater sein Gutachten vorstellen. Er wird der Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Richter Joachim Holzhausen voraussichtlich Hinweise geben, ob der Angeklagte schwer psychisch krank ist und in eine psychiatrische Klinik für Straftäter (Maßregelvollzug) eingewiesen werden sollte.

Die Frage nach dem Warum

Das Motiv ist nach wie vor unklar. Der Angeklagte hatte lediglich angemerkt, der 36-Jährige habe aus seiner Sicht sein Leben zerstört. Ansonsten saß der Beschuldigte gesenkten Hauptes da und sagte kein Wort. Betreuer hatten ihn aus der Psychiatrie für Straftäter Weissenau/Ravensburg zur Verhandlung nach Stuttgart ans Landgericht gebracht.

Das Klappmesser war als Tatwaffe von der Polizei sichergestellt worden. Auch das Auto, in welchem die Tat begangen worden war, hatte die Kripo Waiblingen zwecks Spurensicherung mitgenommen. In dem Wagen fanden sich Blutspuren, die man für DNA-Abgleiche sicherte.

Zwei Kripo-Beamte berichteten vor Gericht, wie die Festnahme ablief und wie sich der Angeklagte mit Hilfe einer Übersetzungs-App für die arabische Sprache bei ihnen verhalten habe. Seinen Namen nannte der Beschuldigte, aber die Beamten fanden nicht heraus, ob dieser Name stimmt. Anhand von vagen Angaben, wonach der Angeklagte „irgendwo bei Stuttgart“ wohne, konnten sie auch keine Meldeadresse herausfinden. Psychotisch, so sagte ein Kriminaloberkommissar auf Nachfrage des Gerichtsmediziners, sei ihm der Beschuldigte nicht vorgekommen.

Auf dem Gerichtsbildschirm erschien unter den Beweisfotos auch ein Bild von einem durchstochenen Hoodie, also einem Kapuzenpulli. Das Kleidungsstück hatte sich das Opfer noch schnell von der Rückbank des Wagens schnappen können, um es schützend vor die Brust zu halten, als die Messerstiche kamen. Zwei Zähne wurden dem 36-Jährigen mit der Faust ausgeschlagen. Auch diese fand die Spurensicherung im beschlagnahmten Auto, woraus das Opfer gerade noch flüchten und sich hilfesuchend an Passanten wenden konnte, die einen Rettungswagen holten.

Das Opfer hat keine Erklärung

Der Angeklagte und das Opfer sind syrische Landsleute und kannten sich aus einer Fellbacher Asylbewerberunterkunft. Das Opfer kann sich nicht erklären, warum der Freund, den er immer zu Feiern gefahren und um den er sich rührend gekümmert habe, plötzlich im fahrenden Wagen mit dem Messer auf ihn eingestochen hatte.