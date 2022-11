Missbrauchsopfer: Wie Rems-Murr-Katholiken mit Gedenktag umgehen sollen

Die Katholische Kirche im Rems-Murr-Kreis will sich intensiver um Trauernde kümmern. Und sie gibt Hinweise, wie man den Gebets- und Gedenktag für Opfer sexuellen Missbrauchs angemessen begehen kann. Papst Franziskus hatte angeregt, jährlich einen solchen Gedenktag zu begehen. Für Deutschland haben sich die Bischöfe laut dem jüngsten Newsletter des Katholischen Dekanats Rems-Murr darauf festgelegt, dass dieser Gedenktag „von den Kirchengemeinden rund um den 18. November begangen werden sollte, an dem zugleich der 'Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch' ist.“ Die Kirche verweist auf „Vorschläge für Fürbitten sowie Ideen für eine Andacht oder einen Gottesdienst“ – herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz.

"Gott fehlt mir"

In diesen Vorschlägen für Predigttexte oder passende Bibelstellen finden sich Zitate Betroffener, etwa diese: „Immer wieder werde ich gefragt, ob ich dem Täter vergebe. Der Täter sagt bis heute, da war nichts. Wie kann ich jemandem vergeben, der gar nichts getan hat?“ – „Als ich vierzehn war, erzählte ich unserem Pfarrer, was mir zu Hause passiert. Er antwortete: Gott liebt dich trotzdem.“ – „Vielleicht kann ich das ja auch noch einmal erleben, dass Gott bei mir ist.“ Um die Frage, was Glaube eigentlich ist, geht es in einem weiteren Zitat: „Gott fehlt mir. Ich fürchte aber, dass ich ihm auch nicht trauen kann, selbst wenn er da wäre. Ist das schon Glaube, wenn ich sage: Gott fehlt mir?“

Eine Abendreihe zu Gottesbildern beginnt im Januar, darauf weist das Katholische Dekanat Rems-Murr ferner hin. Der Titel: „Wie von Gott sprechen?“ Es handelt sich um „ein Angebot unserer Profilstelle Glaubenskommunikation“, informiert Dr. Marcel Dagenbach, Geschäftsführender Dekanatsreferent Rems-Murr. An drei Abenden gehen die Teilnehmenden verschiedenen Aspekten nach mit Blick auf Gottesbilder: „Ausgehend von dem, was uns selbst geprägt hat und was uns heute für das eigene Gottesbild wichtig ist, setzen wir uns mit biblischen Gottesbildern auseinander, fragen nach einem Gottesbild, welches in Leid und Krisen standhält, um schließlich der Frage nachzugehen, wie wir heute verantwortet von Gott sprechen können, auch im Gespräch mit Menschen, die einer anderen Religion angehören oder gar nicht an einen Gott glauben“, heißt es in der Einladung zur Reihe.

Drei Abende zu Beginn des neuen Jahres

Referentin ist Birgit Bronner von der Profilstelle Glaubenskommunikation des Dekanats Rems-Murr. Die Abendreihe findet im katholischen Gemeindezentrum Christkönig in Backnang statt. Die Termine: Montag, 23. Januar 2023, 30. Januar und 6. Februar, jeweils 19.30 bis 21 Uhr. Das Dekanat bittet um Anmeldung per Mail, dekanat.rems-murr@drs.de, oder telefonisch0 71 51 / 9 59 67 12.

Marcel Dagenbach weist im Newsletter auf eines der Ergebnisse des Klausurtages des Dekanatsrates hin: „Ausgehend von der Profilstelle Trauerpastoral“, möchte man „trauernden Menschen im Landkreis noch mehr beistehen und die Trauerbegleitung durch engagierte Frauen und Männer weiter stärken“. Jetzt im November liegt der Fokus ganz besonders auf Fragen zur Trauer und auf den Nöten trauernder Menschen. „Allerheiligen und Allerseelen, der Christkönigsonntag oder der Ewigkeitssonntag bei den protestantischen Schwestern und Brüdern lenken den Blick über unsere Grenzen hinaus auf ein anderes Reich, dessen ausstehende Erfüllung Hoffnung und dem Leben insgesamt ein positives Vorzeichen schenkt“, heißt es im Newsletter: „Der Himmel und alles, was mit ihm verbunden ist, bedeutet gerade für die in vielerlei Hinsicht Armen und auf der Schattenseite des Lebens Stehenden Gerechtigkeit und Trost.“