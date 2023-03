Mit diesen Problemen kämpfen die Förderschulen im Rems-Murr-Kreis

An den Förderschulen hält nach Corona wieder der Alltag Einzug. Kinder und Jugendliche mit einer geistigen, körperlichen oder motorischen Behinderung besuchen wieder eine Igelauffangstation oder machen mit bei den Bundesjugendspielen. Endlich wieder das „wahre Leben“, atmet Katja Haßpacher, Leiterin der Fröbelschule in Schorndorf, auf. So weit die guten Nachrichten aus dem Schulleben der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Probleme in den Förderschulen türmen sich auf

Haßpacher berichtete dem Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss des Kreistages im Namen ihrer SBBZ-Kollegen jedoch auch von einer Menge an Problemen, die sich an der Fröbelschule Fellbach, der Christian-Morgenstern-Schule in Waiblingen, der Bodelschwinghschule in Murrhardt und der Fröbelschule in Schorndorf auftürmen: Raumnot, der Lehrermangel und die Tatsache, dass nicht erst seit Corona immer mehr Kinder und Jugendliche „herausfordernde Verhaltensweisen“ zeigten.

Raumnot. In einem Besprechungszimmer wird Material gelagert, das Krankenzimmer dient als Kopierraum und Materiallager, in den Fluren stehen Rollstühle. Die akute Raumnot hat Gründe. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wächst. Der Höchststand aus 2021 mit 694 wurde im aktuellen Schuljahr erneut übertroffen. Inzwischen werden 720 junge Menschen an den sonderpädagogischen Einrichtungen beschult.

Die Prognose des Statistischen Landesamtes geht bis 2030 weiter von steigenden Zahlen aus. Weil die Schulen aus allen Nähten platzen, hat die Fröbelschule in Fellbach für die Berufsschulstufe Räume in der Nachbarschaft angemietet, in Murrhardt wurde die Hausmeisterwohnung zum Klassenraum und es wird überlegt, Container auf dem Schulhof aufzustellen. Zu Dauerlösungen dürften derartige Provisorien aber nicht werden, mahnten Kreisräte an.

Fallen Lehrer aus, müssen Klassen zusammengelegt werden

Lehrermangel. Die Unterrichtsversorgung an der Fröbelschule in Schorndorf (Schwerpunkt geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung) liegt bei 90 Prozent, nannte Haßpacher Zahlen für ihre Schule. In Fellbach und Murrhardt sei die Lage ähnlich schlecht. So wurde in Murrhardt der Nachmittagsunterricht gekürzt. Wenn kurzfristig weitere Lehrerinnen und Lehrer ausfallen, bleibe nichts anderes übrig, als Klassen zusammenzulegen. Denn Schülerinnen und Schüler ausnahmsweise ein, zwei Stunden früher nach Hause zu schicken, wie es an anderen Schulen möglich ist, ginge in den sonderpädagogischen Einrichtungen eben nicht.

Was man unter herausforderndem Verhalten versteht

Herausforderndes Verhalten. Was ist das? Die Bundesvereinigung Lebenshilfe erklärt es so: „Wenn jemand immer wieder etwas tut, was wir nicht gut finden, dann fällt es uns negativ auf. Dann nennen wir es eine Verhaltensauffälligkeit. Wir sagen dazu auch herausforderndes Verhalten, weil es uns herausfordert, zu überlegen, wie man dem Menschen helfen kann.“ Vieles könnte als herausfordernd empfunden werden: „Manche greifen zum Beispiel andere an, schlagen, kratzen oder ziehen an den Haaren. Oder sie machen Dinge kaputt. Oder sie schreien, rennen umher und stören andere beim Arbeiten oder beim Lernen.“

Auch Lehrer an den Förderschulen sehen sich vermehrt verbalen wie körperlichen Angriffen ausgesetzt, so Haßpacher. Sie hält es deshalb für erforderlich, auch an den SBBZ beispielsweise Schulsozialarbeiter einzusetzen. An der Fröbelschule in Schorndorf kommt so ein Helfer bei herausforderndem Verhalten auf vier Pfoten daher. Der Mischlingshund „Ariel“. Für Katja Haßpacher ist es immer wieder beeindruckend, wie „Ariel“ auch auf emotional stark belastete Kinder eingeht und beruhigend wirke.