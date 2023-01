Mit „Lauf geht's“ zum Halbmarathon: Trainerinnen und Trainer gesucht

Müde und schlapp auf dem Sofa gestrandet sind viel zu viele Menschen während der Pandemiejahre. Hartnäckig verharren die Pfunde an Stellen, wo sie überhaupt nicht hingehören. Wer sich zudem tagaus, tagein mit Griesgrämigkeit plagt, dem fehlt vielleicht nur eins: Bewegung an der frischen Luft mit lauter netten Leuten.

Nicht verzagen, Hilfe naht: Das Programm „Lauf geht’s“ startet wieder. Es war pandemiebedingt in der Versenkung verschwunden – und jetzt lebt es umso strahlender wieder auf. Jacqueline Wehaus, Leiterin des Marketing-Teams beim Zeitungsverlag Waiblingen, scharrt schon länger mit den Füßen, doch nun sind die wichtigsten Eckpunkte festgezurrt: Der Zeitungsverlag startet im Frühjahr in bewährter Kooperation mit dem Lauf-geht’s-Team um den Sportwissenschaftler Dr. Wolfgang Feil, dem Erfinder des Programms, in eine neue Saison.

Neu: 2023 soll es auch eine Walkingruppe geben

Tausende Menschen haben im Zuge des Programms deutschlandweit bereits bewiesen, es ist möglich, was zunächst unmachbar scheint: Man kann, selbst wenn man schon lange lieber ruht als rennt und es rund um die Körpermitte zu einem beträchtlichen Umfang gebracht hat – selbst dann kann man einen Halbmarathon laufend bewältigen.

Natürlich nicht einfach so. Genau darum geht’s. Das Lauf-geht’s-Programm versetzt Menschen innerhalb von sechs Monaten in einen Zustand, der ihnen die Teilnahme am Halbmarathon möglich macht. Diesmal auch walkend, und das ist neu: „Wir möchten 2023 erstmals eine Walkinggruppe anbieten“, kündigt Jacqueline Wehaus an. Nicht nur für diese Gruppe sucht die Lauf-geht’s-Managerin jetzt Trainerinnen und Trainer. Lauferfahrene Menschen, die ihre Begeisterung fürs Laufen gern mit anderen teilen, eine Gruppe sechs Monate lang leiten und zuvor von einer Lauf-geht’s-Trainerschulung profitieren möchten, mögen sich sogleich bei Jacqueline Wehaus melden: Telefon 0 71 51 / 566-502, E-Mail: laufgehts@zvw.de.

Für diese Jobs gibt’s eine Vergütung, doch eins kann kein Mensch in Geld aufwiegen: Die unvergleichliche Freude, einen Halbmarathon und damit etwas geschafft zu haben, was man nie für möglich hielt, ist der schönste Lohn für Trainer wie Teilnehmer.

Laufwillige Menschen, die eine Teilnahme am Programm erwägen, müssen sich ein wenig gedulden: Noch befindet sich das Projekt in der Planungsphase; die jeweiligen Start- und Gruppentrainingstermine stehen noch nicht fest. Interessierte können schonmal die folgende Internet-Adresse als Top-Favorit speichern: Unter https://laufgehts-zvw.de/ folgen nach und nach alle Infos, sobald verfügbar. Wer sich vorstellen könnte, als Trainerin oder Trainer mitzumachen, kann sich ebenfalls über diese Internetseite melden. Selbstverständlich informiert diese Zeitung ihre Leserschaft auch laufend auf allen Kanälen übers Neueste vom Lauf-geht’s-Team.

Verschiedene Gruppen, je nach Leistungsniveau

Das Lauf-geht’s-Programm ist sowohl für Neueinsteiger/-innen wie auch für bereits geübtere Läuferinnen und Läufer geeignet. Jede und jeder schließt sich genau der Gruppe an, die mit Blick aufs Leistbare am besten passt. Jede Gruppe trifft sich einmal pro Woche. Den Rest des Trainingsprogramms absolvieren alle je nach Gusto allein oder zusammen mit anderen Lauf-geht’s-Leuten: Ruckzuck bilden sich jedes Mal Teams oder Zweiergespanne, und nicht wenige unter ihnen wollen selbst nach Ende des Programms nie mehr mit dem Laufen aufhören.

Der Termin für den Halbmarathon steht schon fest: 24. September

Einen Fix-Termin, vielleicht den wichtigsten unter allen, kann Jacqueline Wehaus jetzt schon bekanntgeben: Der große Tag fällt auf den 24. September. An jenem Sonntag starten beim Sparkassen-Remstal-Marathon in Waiblingen Tausende laufbegeisterte Menschen auf verschieden langen Strecken – unter ihnen die Lauf-geht’s-Leute, die von Glücksgefühlen geflutet sein werden nach ihrem 21-Kilometer-Lauf.