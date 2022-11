Mit Messer Norma-Kassiererin in Weinstadt bedroht: War es ein Serientäter?

Der Räuber, der am Mittwochabend (9.11.) den Norma-Markt in Weinstadt-Großheppach überfallen hat und dort eine Kassiererin mit dem Messer bedrohte, war auch am Donnerstag noch nicht gefasst . War es ein Erst- oder Serientäter? Diese Frage lässt sich anhand einer kleinen Chronologie der Raubüberfälle auf Supermärkte der vergangenen Jahre zumindest für den Rems-Murr-Kreis beantworten.

Vermummt hatte der Räuber am Mittwoch gegen 20 Uhr den Norma-Markt in Beutelsbach betreten. Als sich gegen 20.15 Uhr kein weiterer Kunde mehr im Laden befand, begab er sich zur Kasse und legte eine Getränkedose auf das Einkaufsband. Als die Kassiererin die Registrierkasse öffnete, nahm der Mann einen Gegenstand, bei dem es sich vermutlich um ein Küchenmesser handelte, aus seiner Jacke, bedrohte damit die Frau und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die eingeschüchterte Kassiererin übergab dem Täter einen niedrigen, vierstelligen Betrag, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Körperlich verletzt wurde niemand.

Täterbeschreibung

Beim Täter soll es sich um einen etwa 1,75 Meter großen Mann handeln, der mit osteuropäischem Dialekt sprach und zur Tatzeit mit einem dunklen, hüftlangen Mantel, einer grauen Jeans, einem Kapuzenpullover mit schwarzer Kapuze, schwarzen Halbstiefeln und schwarzen Handschuhen bekleidet war. Zudem hatte er sein Gesicht mit einem blauen Tuch oder einer Sturmhaube vollständig bedeckt. Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 73 61/58 00 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Kleine Chronologie ähnlicher Fälle

Die letzten zurückliegenden Überfälle auf Supermärkte im Rems-Murr-Kreis waren 2020, 2019 und 2018 und hängen sehr wahrscheinlich nicht zusammen, auch nicht mit dem aktuellen Fall in Beutelsbach. Da muss man sich nur die Täterbeschreibungen durchlesen, um diese Schlussfolgerungen ziehen zu können – ein Zusammenhang mit Überfällen in anderen Landstrichen bleibt freilich möglich:

Als die Angestellte des Netto in der Winnender Straße in Leutenbach am Dienstag, 14. Juli 2020, gegen 20.55 Uhr aus ihrem Büro in Richtung Lager ging, stand sie plötzlich zwei fremden Männern gegenüber – beide etwa 1,70 Meter groß und schlank, der eine mit schwarzem Haar und Undercut-Frisur, der andere trug eine Jeans - und ein Messer. Die Angestellte begann zu schreien, die Männer machten sich durch den Hinterausgang aus dem Staub. Umgehend lief eine Fahndung an, auch mit Hubschrauber. Die Eindringlinge aber waren fürs Erste weg. Rechtlich gesehen war das aber kein Raubüberfall, sondern eher der Versuch eines bewaffneten Diebstahls, denn die Gauner kamen nicht durch den Vordereingang, gingen nicht zur Kasse, verlangten kein Geld, sondern schlichen von hinten in den Discounter, und was dann geschah, legt nahe, dass offenbar beide Seiten von der unvermittelten Begegnung überrascht waren – die Frau schrie, die Täter rannten.

Am Dienstag, 2. Juni 2020, betrat kurz nach 20 Uhr ein Unbekannter eine Netto-Filiale in der Göppinger Straße in Schorndorf, bedrohte eine Kassiererin mit einer Pistole und türmte mit dem Geld. Der Mann wurde aber umgehend gefasst, die Polizei nahm einen 21-jährigen Deutschen nahe dem Tatort fest; er hatte einen vierstelligen Bargeldbetrag bei sich, offenbar die Beute; auch die Waffe fand sich. Das Landgericht Stuttgart fällte im Dezember 2020 das Urteil über den Schorndorfer. Erstens: Gestützt auf ein psychiatrisches Gutachten erging Freispruch, weil der Räuber bei der Tat komplett schuldunfähig war. Zweitens: Der junge Mann wurde in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht, weil ähnlich schwere Straftaten zu befürchten sind, wenn er wieder Stimmen hört. Bei ihm wurden schizophrene Psychosen diagnostiziert.

Am Abend des 7. Mai 2020 bedrohte ein Unbekannter in einer Schorndorfer Norma-Filiale eine Angestellte und raubte eine niedrige vierstellige Summe. Der Täter wurde bisher nicht gefasst. Bei diesem Täter soll es sich nach Zeugenangaben um einen etwa 18 Jahre alten, 170 Zentimeter großen, korpulenten Mann gehandelt haben. Er war mit einer weißen oder cremefarbenen Strickmütze maskiert, die er über das Gesicht heruntergezogen und für die Augen Löcher ausgeschnitten hatte. Der Täter hat dunkle Augen, dunkle Augenbrauen und einen dunkleren Teint. Zur Tatzeit trug er zudem einen langärmligen, grauen oder bläulichen Pullover, eine schwarze Jogginghose und helle Sneaker. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Am 10. Oktober 2019 erbeuteten zwei Männer mit Schusswaffe im Netto in Bittenfeld mehrere Hundert Euro. Bei den beiden Tätern vom 10. Oktober lagen folgende Beschreibungen vor: männlich, südländisches Erscheinungsbild, 20 bis 25 Jahre alt, Größe 1,60 und 1,70 Meter, normale Statur. Bekleidung: Ein Täter trug ein schwarzes Basecap mit rotem Schild und eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen, der zweite Täter ein schwarzes Basecap, eine grau-schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose mit roten Streifen.

Dieselbe Netto-Filiale in Bittenfeld ist im März 2018 schon einmal überfallen worden, aber von einem Einzeltäter: männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schwarze Haare, schwarzes Basecap, dunkles Sweatshirt, schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe. Er sprach mit schwäbischem Dialekt. Der Mann hatte den Discounter gegen 21 Uhr betreten. Er bedrohte die Kassiererin und zwang sie, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Anschließend flüchtete er über den Parkplatz in Richtung Ortsmitte.