Mobilmachung in Russland: Ein geflüchteter Reserveoffizier erklärt die Hintergründe

Die baltischen Staaten haben ihre Grenzen für Russen mit Touristen-Visa dichtgemacht. Finnland will bald dasselbe tun. Alle Russen würden dadurch pauschal als schuldig gebrandmarkt und in Sippenhaftung genommen, kritisiert der schon im Frühjahr nach Deutschland ausgereiste russische Reserveoffizier Ivan Doschovtikov. „Wie sollen Putin-Gegner überhaupt noch ausreisen?“ Erklärungen, dass man Dissidenten helfen wolle, gerieten so zu bloßen Lippenbekenntnissen.

Wer der Zwangseinberufung in Russland für den Ukraine-Krieg entgehen möchte, dem bleibe bald nur noch der Flug-Umweg über die Türkei, Armenien oder Doha – mit Flugpreisen zwischen 2000 und 3000 Euro. Oder der noch beschwerlichere Landweg über Georgien, wo seit der Bekanntgabe der Teilmobilmachung lange Autoschlangen zu beobachten sind.

Von im Schnitt 2500 im Stau stehenden Autos und Wartezeiten von bis zu 36 Stunden an der russisch-georgischen Grenze, berichtet Der Spiegel. Finnische Behörden gaben an, dass allein am Samstag (24.9.) 8572 Russinnen und Russen nach Finnland eingereist seien, vor einer Woche waren es 5286 gewesen. Die meisten benutzten Finnland als Transitland und besäßen Schengen-Visa, die ihnen von Botschaften anderer Schengen-Staaten ausgestellt worden seien, berichtete das ZDF.

„Manche Russen fliehen sogar in die Mongolei, um der Einberufung zu entgehen. So stark ist die Verzweiflung. Ich meine, wo sollen sie denn von dort aus entkommen?“, sagt Ivan Doschovtikov.

"Selenskyj schert alle Russen über einen Kamm"

Parallel dazu werde der ukrainische Präsident Selenskyj nicht müde, alle Russen als schuldig über einen Kamm zu scheren, sagt Doschovtikov. Bereits am 8. August habe Selenskyj in einem Interview mit der Washington Post gesagt, dass die gesamte russische Bevölkerung verantwortlich gemacht werden könne für den Krieg, schließlich habe diese sich ja die Putin-Regierung ausgesucht und würde nicht gegen sie ankämpfen.

„Wenn’s nach Selenskyj ginge, sollte also Deutschland wohl auch mir meinen Aufenthaltstitel aberkennen und kein EU-Staat sollte Russen mehr Touristen-Visa erteilen, obwohl ich schon im Frühjahr vor einer Mobilmachung aus Russland geflohen bin, weil sie zu erwarten war, und obwohl ich auf der Seite der Ukraine stehe und hier in Deutschland ukrainischen Flüchtlingen geholfen habe.“

Touristen-Visa sind für flüchtende Putin-Gegner wichtig

Die Grenzen zu schließen, werde unschuldige Menschenleben kosten. „Ohne touristische Visavergabe, wie sollen sie denn dann überhaupt aus Russland rauskommen!? Mit einem humanitären Visum werden sie doch gar nicht rausgelassen, sie müssen ja immer noch erst an russischen Grenzern vorbei. Es wird also zur Augenwischerei, wenn Europa sagt, wir lassen Dissidenten und Deserteure einreisen“, so Doschovtikov – auch wenn er Ängste vor russischen Agenten oder Provokateuren, die miteinreisen könnten, verstehe. Er hat allerdings auch den Eindruck, dass in vielen Köpfen im Westen der Eiserne Vorhang immer noch vorhanden ist, Ressentiments gegen alles Russische weiter vorherrschen und sich jetzt nur noch verstärkten. Das erlebe selbst er, als prowestlicher Russe, so.

„Und von wegen wir Russen hätten unsere Regierung ausgesucht. Das stimmt doch nicht. Wahlen in Russland sind nicht demokratisch, sondern nur ein Schauspiel.“ Das Putin-System sei ein übermächtiges Ungeheuer, dem gegenüber sich viele Russen zugegebenermaßen beugten, weil sie schlimme Repressalien befürchten müssten.

Wären Wladimir Putin Nuklearschläge zuzutrauen?

Ivan Doschovtikov verbindet mit der Teilmobilmachung in seinem Heimatland Ängste und Hoffnungen. „Putin könnte jetzt einen wirklich großen, langwierigen Krieg anzetteln. Die Lage könnte eskalieren bis hin zu einem nuklearen Konflikt.“ Natürlich wäre der Einsatz von Atomwaffen suizidal auch für Russland, weil „Gegenschläge“ erfolgen würden. „Ich glaube schon, dass Putin gerne leben mag.“ Was seine offenkundige Angst vor Corona verdeutlicht. „Aber es gibt sehr viele Gerüchte, dass er schwer krank ist und eh nicht mehr so lange zu leben hat. Deshalb könnte er die ganze Welt mit sich untergehen lassen wollen.“

Auch hat Doschovtikov große Angst um die Ukraine. „Die russische Regierung hat offiziell die Anzahl von 300.000 Mann genannt, die mobilisiert werden sollen, aber intern ist die Rede von einer Million. Es wird Monate dauern, die alle zu rekrutieren und an die Front zu bringen. Der Krieg wird sich also noch sehr lange hinziehen. Die Ukrainer werden immer müder vom Kämpfen, aber sind erfahrenere Soldaten, im Gegensatz zu russischen Reservisten. Aber der Ukraine wird es sehr schwerfallen, gegen diese Massen an Kanonenfutter aus Russland. So wie im Zweiten Weltkrieg, da schickte Russland zum Teil unbewaffnete Soldaten an die Front, oder mit Gewehren aus dem Ersten Weltkrieg.“

Hoffnungen, die mit der Mobilmachung einhergehen

Es gebe aber auch Hoffnungen. Möglicherweise sei die Absicht Putins hinter der Ankündigung der Mobilmachung und wiederholter Atomwaffendrohungen auch diese: „Eine bessere Verhandlungsposition zu bekommen. Wir wollen die Ukraine und den Westen abschrecken, Friedensverhandlungen erzwingen zu besseren Konditionen als die, die wir davor erhoffen konnten.“

Nicht zuletzt habe Putin mit der Mobilmachung einen Gesellschaftskonsens gekündigt: „Unauffällig bleiben, dann passiert mir nichts. Ihr macht, was ihr wollt, das geht uns nichts an. Doch jetzt mit der Mobilmachung sollen immer mehr Menschen hineingezogen werden in einen Ukraine-Krieg, der vorher von vielen nur als militärische Spezialoperation und zeitlich begrenzter Binnenkrieg innerhalb russischer Gebiete wahrgenommen worden ist.“

Es gebe manche, die vergleichen die Stimmung in Russland mit jener im August 1991, mit all den Wirren des Putsches gegen Gorbatschow. Doch alternative Machtzentren wie damals rund um Boris Jelzin gebe es heute nicht. Und die Putin’sche Staatsmacht bleibt unerbittlich. Die vielen Proteste in Russland, über die westliche und russisch-alternative Medien berichteten, gingen stets mit Nachrichten wie diesen einher: Demonstranten gegen die Mobilmachung und/oder den Krieg werden selbst zum Militär eingezogen, und falls es Frauen sind, treffe dieses Los deren Söhne und Männer. „Man braucht viele Leute an der Front, da bietet sich an, die, die man bereits festgenommen hat, einzusetzen, zum Beispiel auch Strafgefangene. Auch werden besonders junge Männer anderer Volksgruppen zum Militär eingezogen, in den ländlichen Gebieten Sibiriens und an der Grenze zur Mongolei, etwa in Burjatien. Das war auch im ersten Akt des Krieges im Jahr 2014 so“, sagt Doschovtikov.

„Sie versuchen auf jeden Fall, Moskau und St. Petersburg möglichst zu verschonen. Man vermeidet, große Konflikte in den beiden Hauptstädten heraufzubeschwören.“ Es gebe auch Berichte über Männer im IT-Bereich, die verschont würden, weil schon zu viele ins Ausland geflüchtet sind und man den Fachkräfte-Verlust fürchtet.

Es sei sehr schwierig einzuschätzen, was nun als Nächstes in Russland passiert, sagt Doschovtikov. Viele hoffen auf einen demokratischen Wandel, bei anderen verfange die Propaganda vom bösen Westen und drohenden Untergang der russischen Kultur durch westliche Einflüsse weiterhin.