Mord an junger Mutter in Backnang 2017: Vox zeigt Film am 10. November

Der gewaltsame Tod einer jungen Mutter im Herbst 2017 in Backnang-Strümpfelbach hat Bürgerinnen und Bürger weit über den Rems-Murr-Kreis hinaus erschüttert. Der Ex-Lebensgefährte der Frau und Vater einer ihrer Söhne hatte die damals 22-Jährige getötet.

Der Privatsender „Vox“ zeigt diesen Mittwoch, 10. November, um 22.15 Uhr in seiner True-crime-Reihe einen Film, in welchem es um das Geschehen in Backnang geht. Der Titel des Filmes lautet „Ich liebe meinen Mörder“.

Der Mörder der jungen Frau wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Der bei Urteilsverkündung 25-Jährige sei ein Narzisst und notorischer Betrüger, wie ihm vor Gericht und von einem Gutachter bescheinigt wurde.

Die beiden Söhne der getöteten Frau sind heute im Grundschul- und Kindergartenalter. Im Film des Privatsenders Vox kommen auch Angehörige zu Wort.