Die Schwurgerichtskammer des Stuttgarter Landgerichts hat Familienangehörige zum Backnanger Mord mit einem Ausbeinmesser gehört. „Wir wissen alle, was er getan hat“, sagte ein Onkel des Angeklagten, der mit einer Schwester der Getöteten verheiratet ist. Der Angeklagte, welcher lediglich eine „Tötung im Affekt“ gestanden hat, schweigt weiterhin. Der Onkel forderte eine „gerechte Strafe“ für seinen 29-jährigen Neffen, der seine damals 25-jährige Ehefrau am 4. Mai dieses Jahres in der