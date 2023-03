Mordversuch mit Messer in Fellbach: Motiv noch unklar bei Prozess am Landgericht

Das Opfer erklärte als Zeuge, ihm sei die Attacke bis heute nicht erklärlich - der Täter erzählte von angeblichen Sexvideos, die an die syrische Verwandtschaft gehen sollten: Prozess am Stuttgarter Landgericht, der Beschuldigte ist angeklagt, in Fellbach einen Freund mit einem Messer beinahe umgebracht zu haben. Das Motiv liegt bislang im Nebel. Ist der Messerstecher, der aus der Psychiatrie für Straftäter Weissenau/Ravensburg zum Prozess gebracht wurde, überhaupt schuldfähig?

Stiche gegen Kopf und Oberkörper - und Fautschläge gegen die Zähne

Der 33-jährige Fellbacher, so eröffnete Staatsanwalt Andreas Kienle die Anklage, habe am 2. Oktober 2022 gegen 15 Uhr in der Fellbacher Kleiststraße auf seinen Freund und Fahrer des Autos in Ermordungsabsicht mit dem Messer eingestochen. Der 36-Jährige überlebte im Krankenhaus.

Im Zeugenstand gab das Opfer an, er habe seine Arme schützend vor die Brust gehalten, damit keine Messerstiche ins Herz gehen. Mit Stichen am Kopf und im Oberkörper habe er nur noch gedacht: „Ich muss aus dem Auto raus“. Dass ihm mit Faustschlägen auch noch Zähne ausgeschlagen wurden, bestätigte der Geschädigte im Sinne der Anklage. Schwer verletzt habe er sich aus seinem Auto zu einem Passanten retten können, sein Hemd hochgehoben, die Verletzungen gezeigt und noch sagen können: „Rufen Sie die Polizei.“ Das Klappmesser, mit dem die Stiche ausgeführt worden sein sollen, habe er in der Konzentration aufs Autofahren nicht registriert. Nur die Schmerzen und das viele Blut.

Der Beschuldigte und sein syrischer Landsmann, der am Steuer saß, kannten sich aus einer Fellbacher Asylbewerberunterkunft und kamen danach in eigene Wohnungen. (Eine Einordnung zur Frage, ob Messerattacken sich in jüngerer Zeit häufen, lesen Sie hier.)

Ein "väterlicher Freund" und die dubiose Sexvideo-Geschichte

Der Angegriffene erklärte dem vorsitzenden Richter der Schwurgerichtskammer Joachim Holzhausen, er könne sich überhaupt nicht erklären, warum ihm so etwas angetan wurde, wo er sich doch wie ein väterlicher Freund um den Angeklagten gekümmert habe, auf dass dieser in Arbeit kommt und sich ein Leben in Deutschland aufbauen kann. Warum der Angeklagte ihm in Auto mitgeteilt habe, er müsse sterben – denn er habe das Leben des 33-Jährigen kaputtgemacht –, konnte sich das Opfer nicht erklären. Die Onkel des Angeklagten in Syrien kenne er, die seien alle in Ordnung und in derselben Geschäftsbranche wie er.

Der Angeschuldigte verteidigte sich damit, dass das Opfer gedroht habe, ein Sex-Video von ihm zu seinen elf Familienmitgliedern nach Syrien zu schicken.

„Es gab kein Video“, sagte das Opfer dazu, diese Geschichte sei schlicht erlogen.

Womöglich ist der Angeklagte schuldunfähig

Richter Holzhausen schickte in diesem Fall voraus, dass ein Freispruch wegen Schuldunfähigkeit in Verbindung mit endgültiger Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus in Betracht komme. Gerichtspsychiater Professor Dr. Hermann Ebel hat den Angeklagten exploriert und beobachtet ihn auch während der Prozesstage, um ein Gutachten erstatten zu können.

Zu seinem Lebenslauf hat der Beschuldigte mitgeteilt, er sei das älteste Kind einer zwölfköpfigen Familie, die anderen seien alle noch in Syrien. Er selbst sei nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen. In Syrien habe es keinen Strom, kein Wasser und kein Leben mehr gegeben. Außerdem hätte es sein können, dass er zum Militär eingezogen wird. „Ich bin seit acht Jahren in Deutschland und habe noch nie etwas Falsches getan“, ließ der nicht vorbestrafte Beschuldigte aus dem Arabischen übersetzen.

Im Untersuchungsgefängnis Stuttgart-Stammheim sei es ihm seit seiner Festnahme am 2. Oktober sehr schlecht gegangen. In der Weissenau, wo er vorläufig untergebracht ist, gehe es ihm besser. Er habe die Hoffnung, dass er schnell wieder rauskomme und eine Familie gründen könne, was ihm bisher noch nicht gelungen sei.

Von Richter Holzhausen dazu befragt, ob er weiß, wie die Medikamente heißen, die er momentan bekommt, sagte der Angeklagte: „Vitamin, Vitamin.“