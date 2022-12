Multi-Millionen-Schulden: Der Rems-Murr-Kreis lebt 2023 über seine Verhältnisse

Das Landratsamt gibt im kommenden Jahr mehr Geld aus, als in die Kassen fließt. Der Kreistag hat am Montag den Haushalt 2023 zwar bei neun Enthaltungen beschlossen - aber so kann's nicht weitergehen, signalisierten mehrere Kreisräte. Auf einen kurzen Nenner gebracht: Der Rems-Murr-Kreis lebt über seine Verhältnisse. Für die Menschen, die hier leben, ist das indes im Grunde eine gute Nachricht. Warum?

Was der Rems-Murr-Kreis für die Menschen leistet - auch weiterhin ...

Der Landkreis sorgt für die rund 430.000 Bürgerinnen und Bürger an Rems und Murr für viele alltägliche Dienste, die niemand missen will: Krankenhäuser und Müllabfuhr, Berufsschulen und öffentlicher Nahverkehr, Kfz-Zulassung und Jobcenter. Das Jugendamt kümmert sich um junge Menschen in Not, das Sozialamt um behinderte, alte, arme und geflüchtete Menschen. Größtenteils handelt es sich um Pflichtaufgaben, bei denen man nicht einfach auf die Bremse treten kann und darf. Und der Landkreis kommt diesen Aufgaben auch weiterhin nach.

Unterm Strich aber heißt das: 2023 wohl rund 634 Millionen Euro Ausgaben, denen Einnahmen von nur 614 Millionen Euro gegenüberstehen. Wobei wegen der anhaltenden globalen Unsicherheiten hinter vielen Einnahme-Posten obendrein ein dickes Fragezeichen steht, zum Beispiel bei der Grunderwerbssteuer, den Personalausgaben und den Energiekosten.

Und wer soll das bezahlen? Das ist der Plan

Damit es im Kreis weiter rund läuft, wie das Landratsamt in Stellenanzeigen so hübsch formuliert, werden ...

die für Städte und Gemeinden schmerzhafte Kreisumlage erhöht (also der Anteil ihrer Steuereinnahmen, den die Kommunen an den Kreis abgeben müssen) auf 33,5 Prozent,

die Rücklagen leer geräumt und

66 Millionen Euro neue Schulden gemacht, in erster Linie für den Neubau des Landratsamtes in Waiblingen.

Landrat Richard Sigel will am Ziel, den Rems-Murr-Kreis bis spätestens 2040 klimaneutral zu machen, ebenso festhalten wie an den Ausbauplänen für die defizitären Kliniken in Winnenden und Schorndorf oder der Sanierung der Kreisstraßen und dem Bau neuer Radwege.

Und was sagen die Sprecher der Fraktionen und Gruppen im Kreistag zum Kreisetat 2023?

CDU: Wohnbau-Strategie überdenken

Armin Mößner (CDU) findet, es sollte darüber nachgedacht werden, wo Maßnahmen gestreckt beziehungsweise verschoben werden können. „Gerade in Zeiten steigender Zinsen ist dies für uns unumgänglich.“ Im Auge hat Mößner dabei nicht nur die Neu- und Umbauten des Landratsamtes in Waiblingen, sondern auch die Wohnbaustrategie der Kreisbau mit dem Ziel, 700 bezahlbare Wohnungen zu schaffen.

Jan Schölzel, Freie Wähler, nahm vor allem die Kreisumlage in den Blick, das Lieblingsthema der von den Bürger- und Oberbürgermeistern dominierten zweitgrößten Fraktion im Kreistag. Denn diese Umlage geht ja auf Kosten der Rathäuser. Schölzel fühlte sich beim Zahlenwerk des Haushaltes „glatt an Nostradamus mit seinen kryptischen Vorhersagen“ erinnert. Gemeinsames Ziel müsse sein, „perspektivisch den Kreisumlagehebesatz fürs Jahr 2024 wieder zu senken“.

Kreisumlage noch weiter erhöhen? Antrag abgelehnt

Bernd Messinger (Bündnis 90/Die Grünen) kann sich nicht erinnern, „jemals einen dermaßen auf Kante genähten Kreishaushalt gesehen zu haben“. Erschreckend sei die Vielzahl von Planzahlen, „die nicht nur sehr mutig, sondern auch überaus riskant sind“. Die Grünen schlugen vor, die Kreisumlage noch stärker zu erhöhen. Der Antrag aber wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Zu den „Lichtblicken des Haushaltes“ zählte Messinger, dass der Kreis seine Aufgaben anpackt. „Wir kümmern uns um Menschen, die aus verschiedenen Gründen auf unsere Hilfe angewiesen sind.“ Das Klimaschutzhandlungsprogramm stelle für die Grünen „das Highlight im Haushalt“ dar.

Jürgen Hestler (SPD) formulierte seinen Unmut über das Prozedere der Haushaltsberatungen. Als einfacher Kreisrat fühle er sich ebenso überfordert wie überfahren von einer allmächtigen Verwaltung. Statt im Kreistag offen zu streiten, seien wichtige Entscheidungen in Aufsichtsräte delegiert und würden hinter verschlossenen Türen gefasst. „Die Hoffnung, dass wir mal einen Stellenplan vorgelegt bekommen, in dem eine Stellenreduzierung vorgeschlagen wird, haben wir begraben“, stellte Hestler zur stetigen Vermehrung der Stellen fest. Die SPD-Fraktion wolle künftig „mehr als zuvor eigene, uns wichtige Themen setzen“: Megathemen für 2023 seien der Pflegenotstand und das immer löchriger werdende Netz in der Versorgung mit Hausärzten.

AfD will beim Klimaschutz sparen

Der FDP/FW-Fraktion bereiten die stetig steigenden Sozialausgaben die meisten Sorgen, sagte Ulrich Lenk. Sie seien nicht einmal mehr durch die deutlich vermehrten Einnahmen aus der Kreisumlage gedeckt. „Hier wie beim ÖPNV haben wir die Befürchtung, dass Bund und Land nach gewohntem Muster sich für ,Wohltaten' feiern lassen, die wir auf der kommunalen Ebene umsetzen müssen und auf deren Kosten wir zu einem beträchtlichen Teil sitzenbleiben.“

Daniel Lindenschmid (AfD) fand: Mehr gespart werden könne ganz grundsätzlich beim Klimaschutz, vor allem aber – ein Lieblingsthema der AfD – bei den Stromsparchecks, mit denen einkommensschwachen Familien geholfen wird, Energie zu sparen.

Die Gruppe „Die Linke/ÖDP“ stimmte dem Haushalt nicht zu. Ihr Sprecher Ronald Borkowski fand, beim Wohnungsbauprogramm sei der Anteil an Sozialwohnungen nicht ausreichend, beim Klimaschutz und dem Nahverkehr fehlten konkrete Ziele.

Die vierköpfige Gruppe „Wilhelm/Klinghoffer“ wollte den Haushalt 2023 auch nicht mittragen und forderte, den Kreisumlagehebesatz gar nicht zu erhöhen. „Vielen Städten und Gemeinden droht in den nächsten zwei bis vier Jahren eine Verschuldung in bisher nicht vorstellbarer Höhe“, sagte Wolfgang Kölz. Der Antrag wurde abgelehnt.