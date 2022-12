Murrtal-Viadukt: Wann der B14-Neubau zwischen Nellmersbach und Backnang beginnt

Das europaweite Ausschreibungsverfahren für den Neubau der B 14 zwischen Nellmersbach und Backnang-West ist abgeschlossen. Den Zuschlag für den Weiterbau des zweiten Murrtalviadukts hat die Bietergemeinschaft Wolff & Müller Ingenieurbau GmbH sowie Wolff & Müller Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG mit Sitzen in Stuttgart und Waldenburg erhalten. „Damit ist der erste Schritt für eine Entlastung der Menschen in der Region sowie für die zahlreichen Pendler erfolgt,“ sagt Regierungspräsidentin Susanne Bay.

Murrtal-Viadukt soll Anfang 2025 fertig sein

Aktuell werden vorbereitende Rodungsarbeiten an der B 14 in diesem Bereich durchgeführt. Im Frühjahr 2023 soll mit dem Bau eines Regenklärbeckens begonnen werden, das für die Entwässerung des Bauabschnitts bis zur Krähenbachkreuzung erforderlich ist. Der Bau des Viadukts startet im Sommer 2023 und dauert voraussichtlich bis Anfang 2025. Der Bund investiert rund 23,7 Millionen Euro.