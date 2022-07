Mutmaßlicher Krypto-Dealer aus Winnenden gesteht

Das Stuttgarter Landgericht will dafür, dass der mutmaßliche Krypto-Drogenhändler aus Winnenden mit etwa fünf Jahren Haft davonkommen könnte, ein „vorbehaltloses Geständnis“. Der Beschuldigte gibt aber nicht alles zu und machte bei den kiloschweren Drogenmengen „Lieferprobleme“ geltend. Es sei nicht immer alles angekommen.

Hat er mit Drogen wirklich 80 000 Euro Gewinn erzielt?

Der 29-jährige Winnender hat jetzt zwar sein Schweigen gebrochen und eine Verteidiger-Erklärung abgeben lassen. Diese minderte die Mengenangaben in den insgesamt neun Anklagepunkten und damit auch die Schätzung, dass der Berufs- und Erwerbslose in Corona-Zeiten, wo der Drogenmarkt praktisch leer gefegt war, rund 80 000 Euro Gewinn erzielt haben könnte. Die Geschäfte, bei denen es um die größten Mengen geht, stellt der Winnender in Abrede, wie zum Beispiel ein Zehn-Kilo-Geschäft am 1. April 2020. Dieses habe er zwar vereinbart, aber nichts in seine Winnender Wohnung geliefert bekommen, weil die Grenzen zu gewesen seien und es Transportprobleme gegeben habe. Dafür kamen laut Anklage dann sechs Kilo mit der Post.

Auch die am 30. Juni in die Feuerbacher Wohnung seiner Verlobten georderten 30 Kilo Marihuana seien nicht angekommen, schränkte die Verteidigung weiter ein. Daraufhin ließ sich die 18. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Wolfgang Wünsch von zwei Beamtinnen des Landeskriminalamtes durch die Ermittlungen und durch die Chatverläufe auf den beschlagnahmten, etwa 1500 Euro teuren Encro-Handys führen, die sich Drogenhändler meistens in Belgien oder Holland besorgen.

Nachdem es der französischen Polizei gelungen war, den Krypto-Messengerdienst Encro-Chat zu knacken, tauchten jede Menge E-Mail-Adressen auf, wie die des Angeklagten aus Winnenden oder die von einem seiner Geschäftspartner aus Auenwald.

Polizei verhaftet den Angeklagten in der Wohnung der Freundin

In der Winnender Wohnung konnte die Polizei mit ihrem Durchsuchungsbeschluss nicht landen, den 28-Jährigen aber am 24. Januar dieses Jahres in der Feuerbacher Wohnung seiner Verlobten festnehmen. Er kam zunächst in Polizeigewahrsam auf den Stuttgarter Pragsattel, wo ihn eine der LKA-Beamtinnen besuchte. Von Richter Wünsch nach dem Eindruck gefragt, den sie von dem Mann in der Zelle hatte, meinte sie: „Freundlich, zurückhaltend, professionell.“ Von Drogenentzug habe sie bei dem Winnender, der angibt, zur Tatzeit drogenabhängig gewesen zu sein und deshalb psychiatrisch auf seine Schuldfähigkeit hin begutachtet wird, nichts bemerkt.

Das Gericht legte einer LKA-Beamtin auch Überweisungen des Beschuldigten bei Western Union nach Kolumbien vor, wo eher harte Drogen herkommen. Marihuana aus Kolumbien, so der Richter, halte er für „unüblich“ und etwas anderes ist nicht angeklagt. Aus per Encro-Handy verschickten Bildern von Überweisungsträgern hat die Polizei die Winnender Adresse des Angeklagten herausgefunden, der in Untersuchungshaft nach Stuttgart-Stammheim kam. Er soll einer der „Statthalter“ für einen per internationalem Haftbefehl vor allem in Spanien gesuchten Dealer sein und die deutschen Geschäfte am Laufen gehalten haben. Nach LKA-Angaben liefen diese auch an Stuttgarter Tattoo-Läden und Barbershops ab.

Ein Kilo Marihuana kostete während der Pandemie mindestens 4000 Euro

Pandemiebedingt boomte der Markt und ein Kilo Marihuana konnte nach Polizeiangaben für mindestens 4000 Euro verkauft werden. Ermittelt ist außerdem noch, dass ein Mann aus Stuttgart-Vaihingen Flugtickets nach Spanien beschafft hat, dass in Stuttgart-Echterdingen Geldübergaben stattfanden und dass das Marihuana mit dem Taxi oder auch per Post nach Winnenden kam.