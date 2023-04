Nach Bagger-Einsatz: So geht’s weiter mit B14 zwischen Teiler und Schwaikheim

Jüngst waren greifzahnbewehrte Bagger zwischen den mittleren B-14-Leitplanken zugange: Ungefähr vom Teiler B 14 bis kurz vor Winnenden wurde das Gebüsch im Mittelstreifen rausgerissen. Der Grund dafür: Demnächst sollen neue, viel sicherere Leitplanken – offiziell heißen sie „Fahrzeug-Rückhaltesysteme“, man sagt auch „Schutzplanken“ – aufgebaut werden. Aber wann? Und was bringen die neuen Systeme?

Die alten Mittelleitplanken kommen raus, ein viel sichereres System wird installiert

Die Mittelleitplanken an der B 14 zwischen dem Teiler bis zur Anschlussstelle Schwaikheim sehen eigentlich, zumindest für den vorbeifahrenden Laien, gar nicht schlecht aus. Nicht verdellt, nicht verbogen, nicht gekippt. Trotzdem: Sie kommen raus.

Die bestehenden Leitplanken haben nur die „Aufhaltestufe H1“. Das, so das Landratsamt, entspräche nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Tatsächlich sind die H1-Systeme in einem 37 Seiten langen Skript des Bundesamts für Straßenwesen – „Technische Kriterien für den Einsatz von Fahrzeugrückehaltesystemen in Deutschland“ – nur Straßenabschnitten zugeordnet, bei denen keine „Gefährdung Dritter“ möglich ist. Bei Bundesstraßen jedoch, und vor allem bei deren Mittelstreifen, ist bei einem Unfall die Gefährdung Dritter sehr wohl möglich.

Deshalb sollen die alten Leitplanken nun durch ein Schutzsystem ersetzt werden, das der Aufhaltestufe H4b zugeordnet ist. Auf der B 29 übrigens ist dieses System schon längst installiert. 2018 war dort das Jahr der großen Baustellen.

Das H4b-System ist an „zweibahnigen Bundesstraßen zur Erhöhung der Durchbruchsicherheit für Lkw unabhängig von eventuellen Geschwindigkeitsbegrenzungen notwendig“, heißt es aus dem Landratsamt. Noch mal bildlicher beschrieben: Rauscht ein großer Laster mit voller Geschwindigkeit in die Mittelleitplanke, wird das H4b-System ihn aufhalten. Hoffentlich jedenfalls. Beim neuen System jedenfalls sei die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs auf die Gegenfahrbahn deutlich geringer. Wenn das passiert, wenn der Lastwagen im Gegenverkehr landet, wird es viele schwere Unfälle geben.

Seit 2017 gibt es ein Programm des Bundes, das sich genau solchen Unfällen widmet. Es geht um die Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Bundesstraßen. Das Ziel lautet „Vision Zero“ – null Unfälle werden gewünscht.

Welches „Fahrzeugrückhaltesystem“, also welche Leitplanke wo zum Einsatz kommt, ist genau definiert. Das Regelwerk heißt RPS 2009 – ausgeschrieben: „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme“. Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. widmet sich diesem Regelwerk und schlüsselt die Regeln auf.

Die allgemeinen Anforderungen an Schutzeinrichtungen drehen sich um

sicheren Schutz gegen Durchbruch von Fahrzeugen

geringes Verletzungsrisiko der Fahrzeuginsassen beim Anprall

angemessenen Aufwand für Installation, Reparatur, Unterhalt, Entsorgung

keine Schaffung neuer Hindernisse

Berücksichtigung der Abkommenswahrscheinlichkeit.

Eingesetzt werden sollen sie

zum Schutz von unbeteiligten Personen oder schutzbedürftigen Bereichen neben der Straße oder des Gegenverkehrs bei zweibahnigen Straßen

zum Schutz der Fahrzeuginsassen vor schweren Folgen infolge Abkommens von der Fahrbahn, zum Beispiel bei einem Absturz oder vor dem Anprall an gefährliche Hindernisse neben der Fahrbahn.

Insgesamt gibt es vier Gefährdungsstufen.

Wann werden die neuen Leitplanken eingebaut?

Derzeit ist, so das Landratsamt, geplant, die Schutzplanken innerhalb der Sommerferien zu erneuern. Bislang rechnet man mit einer Baustelle, die sechs Wochen dauern wird. Die Verantwortlichen versuchen, die Baustelle aufzuteilen, so dass in zwei Abschnitten gebaut wird und dadurch die Beeinträchtigung des Verkehrs „so gering wie möglich“ ausfällt.

Ab der Anschlussstelle Schwaikheim ist dann erst mal Schluss mit neuen Sicherheitssystemen. Richtung Winnenden geht's erst später weiter. Der Grund: Nach der Anschlussstelle Schwaikheim kommt die Bahnbrücke, auf der die Bundesstraße über den Bahngleisen verläuft. Deshalb müssen alle Baumaßnahmen auf der Brücke eng mit der Deutschen Bahn abgestimmt werden. Beispielsweise aufgrund der technischen Umsetzung: Bei den neuen Schutzplanken brauche es, so das Landratsamt, andere Bohrlöcher als bei den alten.

Bei Baustellen kommt's zum Stau – der Leutenbachtunnel macht dann zu

Hinzu kommt, dass sich kurz nach der Umfahrung von Winnenden der Leutenbachtunnel auftut. Bei diesem würde sich der Verkehr bei größeren Bauarbeiten automatisch rückstauen. Mit dem Moment aber, in dem die Sicherheitstechnik des Tunnels einen Stau erkennt, „schließen sich automatisch die Schranken“. Deshalb, so das Landratsamt, muss auch hier noch abgestimmt und geprüft werden.