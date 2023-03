Nach dem Tod von drei Kindern: Ärzte erklären, welche Symptome gefährlich sind

Drei kleine Kinder sind tot. Sie sind gestorben in der Kinderklinik Winnenden an den Folgen von Infektionen der Atemwege oder Influenza und deren eskalierenden Folgen. In einem der tödlichen Fälle entwickelte sich eine Blutvergiftung (Sepsis), in einem anderen Fall kam eine Infektion mit Streptokokken dazu. Es ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Diese Fälle sind glücklicherweise sehr selten. Doch sie wühlen auf. Alle drei Kinder kamen nach Angaben der Rems-Murr-Kliniken zur stationären Behandlung, als ihr Zustand schon dramatisch war. Hätte die Intensivmedizin etwas für die Kinder tun können, wären sie früher gekommen? Woran erkennen Eltern, wann eine Infektion aus dem Ruder zu laufen droht? Bei welchen Symptomen sollten die Warnsignale schrillen?

Medizinische Versorgung stößt an Grenzen

Dr. Till Reckert ist Kinderarzt und Sprecher des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte Baden-Württemberg. Der vergangene Winter sei eine Herausforderung gewesen: „Bundesweit ist die medizinische Versorgung an Grenzen gestoßen. Auf diese angespannte Lage traf dann ein harter Infektwinter.“ Dass der Rems-Murr-Kreis schlecht mit niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten versorgt sei, bekomme er sogar in Reutlingen mit, wo er praktiziert.

Diese angespannte Lage erzeuge Stress, und zwar sowohl bei Ärzten als auch Eltern. Manche Eltern reagierten darauf, indem sie sehr früh zum Arzt, zum Notdienst oder in die Klinik gingen, andere unter Umständen sehr spät. Umso wichtiger ist es, dass Eltern wissen, auf welche Symptome sie achten müssen, um die richtige Entscheidung zu treffen, wann sie handeln müssen.

Wie erkennt man, ob ein Kind schwer erkrankt ist?

„Grundsätzlich gilt in der Kinderheilkunde: Je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist sein Gesundheitszustand einzuschätzen“, sagt Prof. Dr. Ralf Rauch, Chefarzt der Kinderklinik im Rems-Murr-Klinikum Winnenden. Das bedeutet: Je jünger ein Kind ist, desto schneller müssen Eltern und Ärzte reagieren, wenn sie bestimmte Symptome beobachten.

Das Fieber steigt auf mehr als 40 Grad, das Kind glüht. Wann wird es gefährlich?

„Die Höhe des Fiebers ist nicht entscheidend“, sagt Reckert. Kinder fieberten relativ schnell und manchmal auch sehr hoch. Das ist grundsätzlich eine gute Reaktion des Körpers, um den Infekt zu bekämpfen. Das Immunsystem funktioniert besser bei höheren Temperaturen. Vorsicht ist bei Säuglingen geboten: „Bekommt ein Kind bis zu einem Alter von drei Monaten Fieber, sollte es noch an diesem Tag zum Arzt“, empfiehlt Reckert.

Bei etwas älteren Kindern müsse Fieber übrigens nicht immer durch Medikamente gesenkt werden. Wenn doch, ist wichtig: „Hat man einem Kind schmerzstillende und fiebersenkende Mittel gegeben und geht zum Arzt, sollte man unbedingt sagen, wann das war.“

Die Dauer des Fiebers spielt ebenfalls eine Rolle: „Riskant ist es, wenn die Körpertemperatur eines Kindes anhaltend über 38,5 Grad Celsius steigt oder wenn das Fieber länger als drei Tage anhält“, sagt Ralf Rauch. Bei Kleinkindern, die so lange fieberten und heiße Füße haben, empfiehlt er, durch lauwarme Wadenwickel oder Medikamente zwischendurch für Entlastung zu sorgen. Sinke die Temperatur dadurch nicht innerhalb von ein bis zwei Stunden, und werden die Kinder zwischendurch nicht wieder fitter und nehmen Flüssigkeit und Nahrung zu sich, sollte man zum Kinderarzt gehen.

Achtung Sonderfall: „Insbesondere kleine Kinder und Säuglinge reagieren bei Infekten nicht mit Fieber, sondern mit Untertemperatur. Einem kühlen Kind kann es deshalb genauso schlecht gehen wie einem hoch fiebernden. Daher gilt: Sollte die Körpertemperatur unter 36,5 Grad Celsius sinken, kann das bereits Gefahr anzeigen“, sagt Rauch.

Es bollert laut und dauerhaft durch die ganze Wohnung. Ist starker Husten ein Alarmsignal?

Husten ist in der Regel harmlos und eine gute Reaktion des Körpers, um die Lunge frei zu halten. „Entscheidend ist, wie die Atmung des Kindes zwischen dem Husten ist“, sagt Till Reckert. Sei diese stark beschleunigt oder klinge sehr angestrengt, muss das Kind zum Arzt. Auch Einziehungen zwischen den Rippen seien ein Alarmsignal und könnten auf ein Lungenproblem hindeuten. Zum Arzt bringen sollte man sein Kind laut Ralf Rauch auch, wenn es offensichtlich schlecht Luft bekommt, blass ist und sogenanntes „Nasenflügeln“ zeigt, also die Nasenlöcher aufsperrt, um Luft zu bekommen.

Worauf sollten Eltern noch achten?

„Wenn das Kind eine auffällige Ruhe und Teilnahmslosigkeit zeigt und nicht auf Ansprache reagiert, sollte es dem Arzt vorgestellt werden“, sagt Rauch. Besonders aufmerksam werden sollten Eltern, wenn Bewusstseinsveränderungen im Zusammenhang mit Fieber und Kopfschmerzen auftreten. „Kann ein Kind sein Knie nicht mehr küssen, seinen Kopf nicht mehr zum Brustbein beugen, sollte man sofort zum Arzt“, sagt Reckert. Nackensteifigkeit tritt ab etwa zwei Jahren auf und kann ein Symptom von Hirnhautentzündung sein.

Auch auf Hautveränderungen sollten Eltern bei kranken Kindern achten. „Spontan auftretende Hauteinblutungen, also rote Flecken, die sich nicht mit einem Glas wegdrücken lassen, können das Symptom einer Sepsis sein, wenn das Kind auch sonst krank erscheint. In diesem Fall muss sofort ein Arzt konsultiert werden.“ Nicht zuletzt, so der Kinderarzt, sollten Eltern aber auch auf ihr Bauchgefühl hören. Niemand kennt schließlich sein Kind besser als die Eltern.

„Gefährliche, schnelle Krankheitsverläufe wie bei einer Sepsis sind selten. Dennoch haben Ärzte in einer Akut- und Notdienstsprechstunde immer Angst, so etwas zwischen den vielen fieberhaft erkrankten Kindern zu übersehen. Den Zustand des Kindes und auch das elterliche Bauchgefühl hierbei gut wahrzunehmen hilft ihnen genauso wie eventuell durchgeführte Blutuntersuchungen.“

Wer ist der richtige Ansprechpartner, wenn das Kind sehr krank ist?

Grundsätzlich ist der behandelnde niedergelassene Kinderarzt der erste Ansprechpartner. Er kennt das Kind und kann anhand der bestehenden Symptome entscheiden, ob ein Klinikaufenthalt nötig ist.

Außerhalb der Praxisöffnungszeiten können sich Eltern an die Kinder-Notfallpraxis der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte in den Ambulanzräumen der Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum wenden, und zwar von Montag bis Freitag von 18 bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 20 Uhr. „Wenn der Kinderarzt nicht erreichbar ist oder wenn das Kind augenscheinlich in einem kritischen Zustand ist, sollten Eltern nicht zögern, den Rettungswagen zu rufen. Dann kann die Behandlung schon auf dem Weg in die Klinik eingeleitet werden“, sagt Rauch.

Gibt es Situationen, in denen Eltern sofort ins Krankenhaus fahren sollten?

Bei Vergiftungen oder Verletzungen durch Unfälle ist in der Regel die Klinik der beste Ansprechpartner.

Vor allem im „Infektwinter“ waren die Notaufnahmen sehr voll, es gab lange Wartezeiten. Wie wirkt sich das aus?

In der Notaufnahme einer Klinik wird, ebenso wie in der Notaufnahme bei den Erwachsenen, vom eigens geschulten Fachpersonal systematisch triagiert, erklärt Rauch. Das bedeute, dass bei der Aufnahme des Patienten von einer Fachkraft innerhalb von fünf bis zehn Minuten entschieden wird, wie krank das Kind erscheint und wann es einem Arzt vorgestellt werden muss.

Dabei gehe es nicht nach der Reihenfolge des Eintreffens in der Notaufnahme, sondern nach der individuellen Dringlichkeit, die durch die Triagierung festgestellt werde, so der Chefarzt. „Bei der Triagierung und für die Behandlung in der Notaufnahme spielt ausschließlich der Erkrankungszustand des Patienten eine Rolle.“