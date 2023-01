Nach Hello-Fiber-Aus im Rems-Murr-Kreis: Landratsamt gibt Betroffenen Tipps

Die Unsicherheit und Sorgen von Breitband-Kunden sind groß. Nachdem das Unternehmen Hello-Fiber, das in mehreren Kommunen im Rems-Murr-Kreis das Glasfasernetz ausbauen wollte, sein komplettes Deutschlandgeschäft eingestellt hat, schaltet sich jetzt das Landratsamt ein: "Im Fokus steht nun, neue Anbieter zu finden / Glasfaserausbau-Ziel des Rems-Murr-Kreises wird dennoch erfüllt / Internetanschlüsse bleiben bestehen." Was genau rät das Landratsamt Kunden und betroffenen Gemeinden?

"Die Gemeinden, die Gigabit Region Suttgart GmbH sowie der Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr erleben seit dem Rückzug von Liberty Networks Germany vermehrt Unsicherheiten sowie Ängste seitens der Bürgerinnen und Bürger, ihren Internetanschluss beim derzeitigen Anbieter zu verlieren. Im digitalen Zeitalter und insbesondere in Zeiten des Home-Office sind immer mehr Menschen darauf angewiesen", schreibt Melanie Barth von der Pressestelle des Landratsamtes am späten Donnerstagnachmittag (19.1.) in einer Mitteilung.

Wichtig für die betroffenen Verbraucher sei:

Nur, wer seinen alten Vertrag gekündigt hat, um zu Hello-Fiber zu wechseln, muss selbst wieder aktiv werden und die Kündigung zurücknehmen oder einen neuen Vertrag abschließen.

Ungekündigte Altverträge laufen hingegen weiter. "Das hat Hello-Fiber zuletzt auch schriftlich bestätigt", so Melanie Barth.

Zudem habe Hello-Fiber angekündigt, die Kundinnen und Kunden im Rems-Murr-Kreis in den nächsten Tagen darüber zu informieren, dass sie vom Internet-Vertrag entbunden sind.

Auswirkungen auf die Gemeinden

Mit dem Aus von Hello-Fiber sind laut Landratsamt bestehende Vereinbarungen der betroffenen Gemeinden mit dem Anbieter ungültig geworden. Daher könnten die Gemeinden schon jetzt in weitere Verhandlungen mit alternativen Anbietern eintreten und neue Verträge abschließen, teilt das Landratsamt mit.

Es sei nun das gemeinsame Ziel der Gemeinden, der Gigabit Region Stuttgart und des Zweckverbands, weitere Anbieter beziehungsweise Kooperationspartner für den Glasfaserausbau zu finden, um den Breitbandausbau im Rems-Murr-Kreis voranzubringen. "Der Zweckverband und die Gigabit Region Stuttgart GmbH unterstützen die Suche nach Alternativen für die betroffenen Kommunen.

Nun stehen in enger Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden Gespräche mit der Telekom sowie anderen Anbietern an. Dabei soll das Interesse weiterer Investoren gewonnen und der Breitbandausbau in der Folge schnellstmöglich fortgesetzt werden. Auch das in wenigen Wochen startende Bundesförderprogramm soll den betroffenen Gemeinden beim Glasfaserausbau neue Perspektiven eröffnen."

Die Gemeinden, der Zweckverband und die Gigabit Region Stuttgart stimmten sich weiterhin eng ab, um die neuen Anbieter in der Information sowie Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden zu unterstützen.

Hintergründe des Debakels

Im digitalen Zeitalter gehört schnelles Internet zur Daseinsfürsorge. Daher hat sich der Rems-Murr-Kreis mehrfach erklärt, sich für einen flächendeckenden Breitband-Ausbau einsetzen zu wollen: "Bis 2030 sollen 90 Prozent der Unternehmen und Haushalte im Landkreis schnelles Internet bekommen. Ein Glasfaserausbau durch HelloFiber sollte diese Planungen zuletzt beschleunigen", so die Mitteilung.

Zum Jahreswechsel habe jedoch das Unternehmen Liberty Networks Germany seinen Rückzug vom Glasfaserausbau in Deutschland angekündigt und die Insolvenz der Tochtergesellschaft Hello-Fiber bekanntgegeben. Diese Entscheidung wirkt sich im Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr auf die Gemeinden Althütte, Auenwald, Berglen, Rudersberg und Weissach im Tal aus. Hier sollte Hello-Fiber Glasfaseranschlüsse in die Unternehmen und Haushalte der Gemeinden bringen.

"Durch das Aus von Hello-Fiber entstehen in den betroffenen Kommunen Verzögerungen beim Glasfaserausbau. Die Breitbandausbau-Ziele für den Rems-Murr-Kreis sind allerdings nicht in Gefahr und bereits mit dem Ankerpartner in der Region, die Deutsche Telekom, umsetzbar", betont das Landratsamt. Der Ausbau durch andere Unternehmen ist viel eher ein ergänzender Faktor.