Nach Laserpointer-Attacke aus dem Raum Schorndorf: Flughafen erstattet Anzeige

Am Mittwoch, 15. Februar, wurde ein Linienflugzeug-Pilot in der Nähe von Schorndorf oder Urbach von einem Laserpointer geblendet. Er war im Landeanflug auf den Flughafen Stuttgart, als eine noch unbekannte Person den Strahl auf das Cockpit richtete. Der Pilot konnte für kurze Zeit nichts sehen, schaffte es aber, sicher zu landen. „Der Flughafen Stuttgart hat daraufhin Anzeige erstattet“, teilt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen mit. „In der Nacht haben wir versucht, den Täter mit Hubschraubern und Streifenwagen zu finden.“ Bisher blieb die Suche nach dem Gefährder erfolglos, die Polizei Schorndorf ermittelt aber weiter.

Laserpointer-Attacken: Kein harmloser Scherz

Laserpointer-Attacken sind kein harmloser Scherz, sondern ein gefährlicher Unfug. Und der passiert immer wieder. Ins Visier jener, die das gefährliche Spiel mit dem gebündelten Licht betreiben, geraten dabei nicht nur Linienflugzeuge, sondern auch Rettungshubschrauber und kleinere, private Maschinen. Laut der Deutschen Flugsicherung gab es im Jahr 2021 in Deutschland insgesamt 248 Störungen durch einen Laserpointer. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Zahlen aber glücklicherweise gesunken.

Im Rems-Murr-Kreis kam es auch schon zu solchen Fällen: 2017 blendete ein 13- jähriger Junge einen Hubschrauber über Weissach im Tal. Aufgrund moderner Technik im Hubschrauber konnte die Polizei den Jungen schnell ausfindig machen.

Nicht nur Piloten sind die Zielscheibe solch gefährlicher Laserpointer. Auch Polizisten in Hubschraubern oder Autos werden vermehrt zur Zielscheibe. In Ludwigshafen richteten ebenfalls im Jahr 2017 drei Kinder, 13 und 14 Jahre alt, einen Laserpointer auf einen Busfahrer. Er wurde von dem Strahl so getroffen, dass er Verletzungen an seinem Auge erlitt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung ein.

Eingriff in den Luftverkehr und gefährliche Körperverletzung

2011 hat eine Frau aus Nürnberg mit einem Laserpointer auf gleich zwei Flugzeuge gezielt. Die Piloten wurden geblendet und konnten deshalb weder die Funktionen im Flugzeug kontrollieren noch sehen, was sich außerhalb des Cockpits abspielt. Besonders gefährlich war das für einen Piloten, da er sich gerade im Landeanflug befand – der ohnehin schon gefährlichsten Phase eines Fluges. Die beiden hatten Glück: Ihnen geschah nichts Schlimmeres, sie konnten den Flug und die Landung ohne weitere Probleme fortsetzen. Für die 35-Jährige blieb der Vorfall aber nicht ohne Folgen. Die Staatanwaltschaft sprach von einem Eingriff in den Luftverkehr und vorsätzlicher Körperverletzung. Sie wurde zu einer Geldstrafe von drei Monatsgehältern verurteilt.

Doch was genau kann der Strahl eines Laserpointers im Cockpit bewirken? Wenn er direkt auf die Augen trifft, wird der Pilot geblendet. Er kann nichts mehr sehen und verliert die Übersicht über die Geräte im Cockpit. Bei einer Landung ist es besonders wichtig, Funktionen wie die Flughöhe und Geschwindigkeit immer unter Kontrolle zu haben. Das Flugzeug kann sonst nicht sicher landen und der Pilot sowie die Passagiere können verletzt werden. Abhängig von der Stärke kann das Auge durch den Laser auch zeitweise oder dauerhaft geschädigt werden. Vor allem in der Dunkelheit wird es auch gefährlich, wenn der Strahl lediglich auf das Fenster trifft. Das abgedunkelte Cockpit wird schlagartig erhellt, der Pilot erschrickt. Das Bundesamt für Strahlenschutz erklärt: Trifft ein Laserstrahl ins Auge, wird der ohnehin stark gebündelte Strahl von Hornhaut und Linse zusätzlich auf die Netzhaut fokussiert. Es trifft also viel Energie auf eine kleine Fläche. Sehzellen können geschädigt oder zerstört werden.

Achtung: Laserpointer sind oft nicht richtig gekennzeichnet

Laserpointer haben verschiedene Reichweiten und können folglich auch unterschiedlich viel Schaden anrichten. Nicht umsonst steht auf den Verpackungen aber eine Warnung, die Pointer nicht auf Menschen zu richten. Starke Laser, die mehrere Kilometer weit reichen, werden im regulären Handel erst gar nicht angeboten. Laut Bundesamt für Strahlenschutz können allerdings im Internet Laserpointer, deren Leistung deutlich höher ist, als es in Deutschland erlaubt ist, gekauft werden. Diese Laserpointer stellten ein „zusätzliches Risiko“ dar. Oftmals sind sie auch noch falsch klassifiziert. „Solche Laser können gefährlicher sein, als ihre Kennzeichnung es erwarten lässt.“