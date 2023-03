Nach schwerem Unfall: Wie Benjamin aus dem Rems-Murr-Kreis sein Leben meistert

Benjamin will bei den Stuttgarter Straßenbahnen arbeiten. Sein Traumberuf: Lokomotivführer. Aber Benjamin ist da offen. Hauptsache irgendwas mit Schienenfahrzeugen. Den Lebenslauf für die Bewerbung hat er schon mal geschrieben. Ob Benjamin, der inzwischen 16-Jährige aus Stetten, dessen Schicksal vor Jahren schon die Auslegung des Sozialgesetzes im Rems-Murr-Kreis revolutionierte, jetzt womöglich ein Unternehmen aus dem Bereich ÖPNV in eine inklusive Zukunft stupsen wird? Ob er sein Ziel erreichen kann?

Der Fall Benjamin: Wie Vater und Mutter kämpften

Benjamin? Benjamin ist der Junge, der, als er ein halbes Jahr alt war, einen grauenhaften Unfall erlitt. Einen Unfall, der die Erwartungen, die seine Eltern damals in Bezug auf sein und ihr Leben hatten, zerschmetterte – alles musste neu gedacht, neu gefügt werden. Denn Benjamins Kopf war schwerst verletzt.

Doch Benjamin hat sehr engagierte Eltern. Und im Landratsamt waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit waren, das Sozialgesetz anders zu interpretieren. Bislang galt dort der Grundsatz: Gesellschaft und gesellschaftliches Leben beginnt im Kindergarten – also ab einem Alter von drei Jahren. Somit bekamen kleinere Kinder keine Integrationshilfe zur Seite gestellt. Integrationshilfen machen den Besuch einer Kita für Kinder mit einer Behinderung oft erst möglich. Seit Benjamin wird Eingliederungshilfe Kindern ab dem Alter von einem Jahr gewährt.

Benjamin konnte somit zuerst in eine Kinderkrippe gehen, dann besuchte er einen regulären Kindergarten. Und dann?

Große Aufgaben: Lernen ist mehr als Mathe und Deutsch

Benjamin ist inzwischen Schüler in der Fröbelschule in Fellbach. Die Fröbelschule ist keine Regelschule, sondern ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit den Förderschwerpunkten geistige und körperlich-motorische Entwicklung. Damals nämlich, als die Einschulung anstand, entschieden sich Benjamins Eltern, die so um die Inklusion gekämpft hatten, für die Sonderpädagogik. Sie entschieden sich nicht für das, was sie sich erträumt hatten, sondern für das, was für Benjamin gut war.

Benjamin ist inzwischen in der Berufsschulstufe. Er gehört zu den Großen. Sein Stundenplan ist nicht ohne. Er hat lange Schultage und verschiedene Fächer: Deutsch zum Beispiel. Und Mathe natürlich. Oder Sachkunde. Im Englischtest hat er kürzlich eine Eins geschrieben. Er hat Werkstattunterricht. Da wird manchmal genäht oder mit Holz gearbeitet.

Benjamin hat in diesem Schuljahr schon eine sehr große Herausforderung bewältigt. Seit den Sommerferien geht er ohne Integrationshilfe in die Schule. Die Integrationshilfe stand immer an seiner Seite und unterstützte ihn. Das war lange sehr wichtig für Benjamin. Doch jetzt, sagt Silke Lang, Rektorin der Fellbacher Fröbelschule, müsse er lernen, seine Konflikte selbst oder mit einem Lehrer, der ja für alle da ist, zu lösen. Jemand, der für ihn alle Probleme löse, sei „im weiteren Leben nicht hilfreich“.

Benjamin engagiert sich auch in AGs. Zum Beispiel ist er bei der Pausenverkaufsgruppe dabei. Da verkaufen die Schülerinnen und Schüler Süßies, Äpfel, sonstige Snacks und Getränke. Benjamin macht die Lautsprecher-Durchsage. Benjamins Kommunikation sei „sehr gut“, sagt Rektorin Silke Lang. Um’s deutlicher zu formulieren: Benjamin ist eine total charmante Plaudertasche. Vor einer ganzen Weile schon ist er mal in einer historischen Straßenbahn mitgefahren. Das war so ein Ausflugstag. Der Schaffner ließ ihn alle Durchsagen machen – und war begeistert.

Begeisterung: Hier möchte Benjamin arbeiten

Straßenbahnen sind Benjamins große Leidenschaft. Quatsch Straßenbahnen – alles, was auf Schienen rollt: Oldtimerbahn, Stadtbahn, Zahnradbahn, Regionalbahn und -express, S-Bahn, IC ... Benjamin kennt das ganze VVS-Netz auswendig. Er weiß genau, was wann wohin fährt. Es sei fast „wie ein fotografisches Gedächtnis“, sagt Rektorin Silke Lang. Aber Benjamin ist nicht allein auf dieses Gebiet beschränkt. Er fährt selbstständig durch ganz Deutschland. Und, weil’s so schön ist, möglichst nicht auf direktem Weg zum Ziel, sondern mit der einen oder anderen Schleife hier und dort. Damit’s länger dauert und damit ein paarmal Umsteigen drin ist.

Was wird aus Benjamin werden, wenn die Schulzeit zu Ende ist? Sein großer Traum ist es, selbst irgendwann einen Zug zu fahren. Sein Vater wird, das hat er versprochen, die Stuttgarter Straßenbahnen anschreiben. Er wird fragen, ob Benjamin ein Praktikum machen kann. Wird fragen, welche Möglichkeiten es für Benjamin gibt.

Unterstützung: Durch Praktika das Arbeiten üben

Benjamin hat das Glück, dass Sonderpädagogische Schulen den jungen Menschen auf dem Weg ins Berufsleben Schritt für Schritt zur Seite stehen. Das Ziel für Benjamin lautet: nicht Werkstatt in einer Einrichtung für behinderte Menschen, sondern erster Arbeitsmarkt. Es geht also um einen ganz normalen Arbeitgeber. Und um einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz.

Wenn Benjamin sein Lernpensum in der Berufsschulstufe gut absolviert, kann er in die Berufsvorbereitende Einrichtung BVE wechseln. Hier kooperieren Gewerbliche Schulen des Kreises – Waiblingen und Backnang – mit Sonderpädagogischen Einrichtungen. Zwei Jahre kann Benjamin dort lernen. Und schon arbeiten. Denn das Ziel der Berufsvorbereitenden Einrichtungen ist es, den Schülerinnen und Schülern durch Praktika in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und Unternehmen den Weg ins normale Arbeitsleben zu ebnen. Die jungen Menschen sammeln Erfahrungen und werden mit der Realität konfrontiert.

Der Unterricht wird sowohl von Sonderpädagogen als auch von Berufschullehrern der Gewerblichen Schule erteilt. Außerdem begleiten hier schon die Fachleute vom Integrationsfachdienst Rems-Murr. Der Unterricht ist anspruchsvoll. Es geht, sagt Fröbelschulrektorin Silke Lang, meist weniger um Lesen, Schreiben, Rechnen. Sondern es geht darum, selbstständig und sorgfältig zu arbeiten, zu kommunizieren, im Team zu funktionieren, körperlich und auch psychisch belastbar zu sein, pünktlich und zuverlässig zu kommen. Eine Herausforderung. Auch noch für Benjamin. Doch der Leistungsdruck hat einen guten Grund: Ein zukünftiger Arbeitgeber „will niemanden zur Betreuung abstellen müssen“, sagt Rektorin Silke Lang.

Duale Ausbildung: Hier profitieren auch Arbeitgeber

Nach der Berufsvorbereitenden Einrichtung kann Benjamin, wenn er das will und schafft, in die sogenannte KoBV, die Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung, wechseln. Bei der KoBV ist auch schon die Agentur für Arbeit mit im Boot. Die KoBV gilt als duale Ausbildung: Die jungen Menschen, die teilnehmen, bekommen ein Ausbildungsgeld, Fahrkosten und sind sozialversichert. An zwei Tagen der Woche haben die Schülerinnen und Schüler Unterricht in der Berufsschule. Die Stunden werden in einer regulären Berufsschule von Berufsschullehrern und von Sonderpädagogen gehalten. Drei Wochentage lang sind die jungen Leute im Betrieb. Hier wie dort unterstützt der Integrationsfachdienst.

Die Lehrerinnen und Lehrer und der Integrationsfachdienst achten sehr genau auf den individuellen Bildungsbedarf der KoBVler. Wenn’s im Betrieb an einer Stelle hapert, wird genau das Thema nochmals geübt.

Die Leute vom Integrationsfachdienst beraten bei der KoBV übrigens auch die Arbeitgeber, die die jungen Menschen erst ins Praktikum nehmen und dann – idealerweise – anstellen. Und: Arbeitgeber bekommen dafür, dass sie einen Menschen mit Behinderung ausbilden und anstellen, eine finanzielle Unterstützung. Die ist nicht zu verachten (siehe hier und hier): Sie kann unter bestimmten Umständen bis zu 70 Prozent des Bruttogehalts betragen. Die Anstrengung lohnt sich also – für beide Seiten.

Benjamins Zukunft: Arbeitgeber dringend gesucht

Benjamin übrigens könnte sich, wenn’s denn mit dem Lokomotivführer einfach nichts werden will, auch vorstellen, in einem Laden zu verkaufen und Regale einzuräumen. „Ich rechne gerne“, sagt er. „Und ordentlich bin ich auch gerne.“ Seine Rektorin Silke Lang sieht ihn an der Pforte eines Unternehmens: Menschen zu begrüßen, sie beim Gesprächspartner anzumelden, ihnen den Weg zu weisen – das passe zu Benjamin.

Benjamin wird das alles sicher demnächst ausprobieren. Er bekommt Praktika durch die Schule und später dann in BVE und KoBV vermittelt. Doch die vorhandenen Plätze sind irgendwann halt alle vergeben. Sonderpädagogische Einrichtungen und der Integrationsfachdienst suchen dringend Unternehmen, die neu einsteigen.

Und da kommen wieder die Stuttgarter Straßenbahnen oder gar die Deutsche Bahn ins Spiel: Wie wär’s mit einer Arbeit für Benjamin, bei der er den Menschen hilft, bei Zugverspätung oder -ausfall den passenden Ersatz- oder Anschlusszug zu finden? Soll ja öfters mal vorkommen, dass solche Auskünfte vonnöten sind, nicht wahr?