Nach dem Dauerregen blieb die Hochwasserlage an den Flüssen im Rems-Murr-Kreis entspannt. In der Nacht zum Mittwoch (05.01.) seien keine "nennenswerten Vorfälle oder Einsätze" im Rems-Murr-Kreis gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums in Aalen am Mittwochmorgen.

Im Welzheimer Wald ist Schnee angesagt

Die Pegelstände an der Rems in Schorndorf und Weinstadt fallen laut aktuellen Daten der Hochwasservorhersagezentrale zudem bereits wieder. "Wir