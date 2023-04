Nach versuchtem Totschlag am Bahnhof Endersbach: Haben sich Zeugen abgesprochen?

Was war los am 18. September 2020 am Bahnhof Weinstadt-Endersbach, als ein damals 17-Jähriger mit einem Stich in der Schulter ins Krankenhaus eingeliefert wurde? Offenbar traf der damals 19-jährige Angeklagte, der ein Fan der Stuttgarter Kickers war, auf Fans vom VfB Stuttgart, Gruppe „Schwabensturm“. Jetzt – im Zuge der Zeugenaussagen – mauern die Kickers-Fans. Die Jugendstrafkammer des Landgerichts Stuttgart unter Vorsitz von Dr. Johannes Steinbach muss in diesem Fall alle Zeugen auffahren, um den Ablauf der Geschehnisse im September 2020 mühselig rekonstruieren zu können.

In der Anklage ist von einem Stich mit einer Metallfeile die Rede. Dann plötzlich sollte die Tatwaffe ein Klappmesser gewesen sein. Aktuell wird seitens der Verteidigung ein Campingmesser genannt, welches das Landeskriminalamt nicht ausreichend untersucht habe. Das Campingmesser hatte die Kripo im Auto des Angeschuldigten gefunden.

Ein Kriminalhauptkommissar berichtete am vierten Verhandlungstag, an jenem Freitag gegen 23.05 Uhr hätte eine Anzeigenerstatterin beim Notruf gemeldet, dass ein 17-Jähriger am Bahnhof Endersbach „abgestochen“ worden sei. Deshalb habe der Bahnverkehr unterbrochen werden müssen. Weder der Verdächtige noch die Kumpels des Verletzten seien bei Eintreffen der Polizei noch am Tatort gewesen. Zwei Frauen, die auf einer Bank saßen, konnten dem Kripo-Beamten sagen, sie hätten „fünf junge Menschen davonrennen sehen und einen, der aus der Schulter blutet“.

Der Verletzte wollte anonym bleiben

Lebensgefährlich, so der Kriminalbeamte weiter, sei die Stichverletzung nach Aussage des behandelnden Arztes im Krankenhaus nicht gewesen. Was ihm allerdings seltsam vorkam, war, dass der Verletzte im Rettungswagen seinen Namen nicht angeben wollte.

Dokumentierter Notruf Nummer zwei gegen 1 Uhr in derselben Nacht aus Weinstadt: Der Angeklagte teilt mit, er hätte sich in der Garage verbarrikadiert, weil VfB-Fans davorstünden. Diese hätten mit einem Stein auf ihn eingeschlagen. Das Auto des Beschuldigten stand eine Straße weiter. Die Motorhaube war noch warm.

Keine Anzeichen auf eine Schlägerei

Bei der Polizei gab der Angeklagte an, er habe nicht mit einem Messer zugestochen, sondern lediglich mit einer Metallfeile, die er auf dem Weg zum Bahnhof gefunden habe. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung auf dem Revier Waiblingen fanden die Beamten nichts, was auf eine körperliche Auseinandersetzung hinwies. Zugestochen, gab ihnen der Angeklagte an, habe er aus Angst.

Nach der Zeugenaussage eines 20-Jährigen „hieß es nur, am Bahnhof sei einer niedergestochen worden“. Gesehen habe er „gar nichts“. Wer angerufen und alle dazu aufgefordert habe, zum Bahnhof zu kommen, wisse er auch nicht, fuhr der zur Tatzeit noch minderjährige Zeuge fort. Er gehöre auch nicht zum Lager des VfB-Schwabensturms und sei nur am Bahnhof gewesen, um den Bus in seinen Weinstädter Stadtteil noch zu erwischen. Bei der Polizei hatte der heute 20-Jährige zugegeben, dass er mit Kumpels am Wohnhaus des Angeklagten war.

„Können Sie jetzt mal endlich in die Pötte kommen?“ Mit dieser Frage kam Rechtsanwalt Jens Rabe, der das Opfer in Sachen Nebenklage vertritt, nicht weiter. „Wer hat hier mit wem zusammengehalten und in wessen Interesse?“, bohrte der Verteidiger des Beschuldigten, Matthias Sigmund, nach, bekam aber auch keine Antwort. Er fragte sich, ob die Schwabenstürmer Aussagen abgesprochen haben könnten.

Eine 21-Jährige, die dem Verletzten Erste Hilfe geleistet hatte und diesen kannte, sprach von „viel Blut“. Sie drückte ihre Hand auf die Wunde, bis der Rettungswagen kam. Alles andere, sagte sie in der Vernehmung, wisse sie „heute nicht mehr“. 6500 Euro Schmerzensgeld in Monatsraten (wir berichteten) bezahlt der Angeschuldigte bereits an das Opfer.