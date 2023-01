Nach Vorfall in S4: Darf man Axt oder Säge in der S-Bahn transportieren?

Mit der Axt in der Bahn unterwegs? Nicht alltäglich, aber vor kurzem tatsächlich so passiert. Ein 51-jähriger Mann stieg betrunken mit dem Gartengerät in der Hand in eine S-Bahn der Linie S 4, woraufhin die Bundespolizei alarmiert wurde. Der Fahrgast behauptete, dass er die Axt mit in seinen Garten nehmen wolle. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin die Axt, der Mann durfte aber weiterfahren.

Wurde dem Mann die Axt nur abgenommen, weil er betrunken war, oder dürfen allgemein keine Äxte oder andere gefährliche Gartengeräte in Zügen transportiert werden? Mit einer Kettensäge unter dem Arm in den Zug zu steigen, sorgt bei Mitfahrern vermutlich für großes Unbehagen. Zumindest Einschränkungen müsste es also auf jeden Fall geben.

Es gelten die Vorschriften des VVS

Solche Gegenstände dürfen grundsätzlich mitgeführt werden, bestätigt Denis Sobek von der Bundespolizei Stuttgart. „Ein sicheres Verpacken oder Verstauen in einem Behältnis ist aber sicher zu empfehlen.“ Einheitliche bundes- oder landesweite Vorschriften gibt es nicht. Die Transportvorschriften seien abhängig vom jeweiligen Bahnverkehrsunternehmen, erklärt Sobek. Im Rems-Murr-Kreis ist das der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS).

Auf dessen Homepage findet man eine Antwort auf die Frage, wie gefährliche Geräte transportiert werden dürfen. Verboten sind laut Vorschrift „unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste verletzt werden können, und Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen“. Mit einer Axt in der Hand S-Bahn zu fahren ist also verboten.

Niklas Hetfleisch, Pressesprecher des VVS, betont, dass „die Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden“ dürfen. Das kann bei unverpackten Gegenständen nicht garantiert werden. Bei einer Vollbremsung beispielsweise kann die Säge schnell aus der Hand fallen und andere Passagiere gefährden. Die Gartengeräte zu verpacken ist also verpflichtend, um sie überhaupt transportieren zu können. Wie das richtig gemacht wird, hängt von dem jeweiligen Gerät ab. „Für Motorsägen etwa gibt es bestimmte Schutzhüllen, in denen man sie sicher verpacken kann“, sagt eine Sprecherin des Waiblinger Motorsägenherstellers Stihl.

Transport ist nicht immer möglich

Darf ein sachgemäß verpacktes Gartengerät zu jeder Tageszeit transportiert werden? „Das hängt maßgeblich von der Betriebssituation ab“, so Niklas Hetfleisch. Das Personal entscheide immer im Einzelfall, ob und wenn ja welche Geräte transportiert werden können. In vollen Bahnen zur Feierabendzeit sollten eher andere Mitreisende als Gartengeräte transportiert werden. Auch könne es im Gedränge schneller zu Verletzungen kommen.

Für alle Gartenfreunde gibt es also eine gute Nachricht: Solange sie sicher verpackt sind, dürfen auch Gegenstände wie Äxte oder Sägen in der S-Bahn transportiert werden. Es muss aber immer die Entscheidung des Personals akzeptiert werden. In manchen Situationen ist der Transport nicht möglich.