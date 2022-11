Nachbarstochter sexuell missbraucht: Über drei Jahre Haft für Backnanger

„Sie sind hier nicht das Opfer, sondern der Täter“, sprach Richter Hans-Joachim Schöttler für die Jugendstrafkammer 3 a des Stuttgarter Landgerichts das Urteil über den 52-jährigen Backnanger, der sich zahlreicher Fälle des sexuellen Missbrauchs eines Nachbarkindes schuldig gemacht hat (wir berichteten): drei Jahre und drei Monate Gefängnis. Das Kind war quasi in die Familie des Mannes hineingewachsen und musste wegen dessen sexueller Übergriffe Hilfe bei einer der Beratungsstellen für sexualisierte Gewalt im Rems-Murr-Kreis suchen.

Echte Reue zeigte der Backnanger vor Gericht keine: Darauf ließ die Urteilsbegründung in dem zum Schutz des Opfers teilweise nichtöffentlich ablaufenden Prozess schließen, in welcher Richter Schöttler zum Schluss noch einmal das Täterbewusstsein des Mannes weckte. Zu der Feststellung, er sei hier nicht das Opfer, sondern der Täter, sah sich die Jugendstrafkammer nach dem letzten Wort des Angeklagten, der sich schon am ersten Verhandlungstag in Selbstmitleid und Tränen ergossen hatte, vor der Urteilsverkündung veranlasst. Dieses infolge der Strafprozessordnung nichtöffentlich gesprochene letzte Wort, so Richter Schöttler, sei „etwas verrutscht“ ausgefallen.

Erst Vertrauen aufgebaut, dann missbraucht

Schüttler fasste noch einmal die Vorgeschichte dieses Falles zusammen: Das Nachbarmädchen spielte mit den eigenen Kindern des Backnangers und passte auch zuweilen auf diese auf. So wuchs es quasi in dessen Familie hinein. Dort zu übernachten war eigentlich nichts Außergewöhnliches, wäre da nicht das sexuelle Interesse des Familienvaters gewesen, der ein Vertrauensverhältnis zum Nachbarskind aufbaute und dieses dann zur Befriedigung der eigenen sexuellen Bedürfnisse schwer missbrauchte. Angefangen von Berührungen an sekundären Geschlechtsteilen bis zum Eindringen in Körperöffnungen des Kindes.

Übernachten, so die Urteilsbegründung weiter, sei im Alter des Kindes von damals zwölf Jahren bis zum ersten „Sofakuscheln“ noch ganz normal gewesen. Doch schon im dritten und vierten Quartal des Jahres 2016 sei der Mann sexuell immer übergriffiger geworden. Erst als dessen Ehefrau dahintergekommen sei und sich von ihm getrennt habe, sei der Stein der Aufklärung ins Rollen gekommen.

Opfer leidet unter Ängsten und Depressionen

„Sie hat die Taten als eklig empfunden“, sprach der Richter Schöttler für das heute 19 Jahre alte Opfer. Vom Gericht wurde der Backnanger mit den „enormen Folgen“ seiner Sexualstraftaten für das Opfer konfrontiert: Posttraumatische Belastungsstörungen, Waschzwang, Meidung von Menschenmengen, Angst vor Berührungen durch andere Menschen, Depressionen, Flashbacks, Alpträume, Selbstverletzungen, Suizidversuche – das alles erschwert jetzt nach Auffassung des Gerichts eine Therapie der Geschädigten.

Da der Backnanger ein Geständnis abgelegt hatte, was sich strafmildernd auf die Urteilsfindung auswirkte, musste die Geschädigte nicht im Zeugenstand vernommen werden. „Die Geschädigte wäre sicherlich unter der Last ihrer Zeugenvernehmung zusammengebrochen“, sagte Richter Schöttler über den gesundheitlichen Zustand der heute 19-Jährigen. Abzustreiten und die Geschädigte als Lügnerin darzustellen, hätte nach Einschätzung der Kammer eine höhere Strafe eingebracht, denn die Beweislage, in welche die Waiblinger Kripo persönliche Aufzeichnungen der im Kindesalter Missbrauchten einbrachte, war erdrückend.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass in Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern erst etliche Zeit später Strafanzeige erstattet wird. Der bis zu seiner Verurteilung nicht vorbestrafte Backnanger muss nicht nur ins Gefängnis, sondern auch die Kosten der Nebenklage tragen.

Info

Hilfe gegen sexuellen Missbrauch bieten mehrere Beratungsstellen: Sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche können sich an folgende Adressen wenden: Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt Rems-Murr-Kreis, Bahnhofstraße 64, Waiblingen, Telefon: 07151-501-1496.

Beratungsstelle „Flügel“ Waiblingen ist ein Beratungsangebot für Frauen und Männer im Rems-Murr-Kreis, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder waren, Alter Postplatz 17, Telefon: 09822-48940.

LKSF (Landeskoordinierung der spezialisierten Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen) in Backnang, Telefon: 07191/8954058.