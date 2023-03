Nadine Hügler bringt frischen Wind für den Klimaschutz ins Landratsamt

Seit Ende vergangenen Jahres leitet Nadine Hügler die Stabsstelle Klimaschutz im Landratsamt. Der Themenbereich steht weit oben auf der Prioritätenliste der Behörde, und so hat die Waiblingerin auch alle Hände voll zu tun.

Das Interesse für den Klimaschutz war bei Nadine Hügler schon früh da. „In meiner Altersgruppe ist das eines der ganz großen Themen“, sagt die 23-Jährige. Sie sei auch schon bei Kundgebungen der Fridays-for-Future-Bewegung dabei gewesen. Die Waiblingerin hat die Bestrebung für mehr Klimaschutz zum Beruf gemacht. Ihr Bachelorstudium galt den Sozialwissenschaften, ihren Masterabschluss hat sie im Europäischen Verwaltungsmanagement gemacht. Für ein halbes Jahr hat sie nach ihrem Masterstudium in einer grenzüberschreitenden Kooperation in Kopenhagen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit gearbeitet. Seit Ende des vergangenen Jahres leitet Nadine Hügler die Stabsstelle Klimaschutz im Landratsamt, die mit drei Vollzeitstellen ausgestattet ist.

Sie habe sich bewusst nach einem Job in der Region umgesehen, sagt sie. Denn aufgewachsen ist Hügler in Waiblingen, dort wohnt sie nun auch wieder. „Jetzt habe ich die Möglichkeit, es selbst mitzugestalten. Es ist schön, wenn man konkret etwas umsetzen kann“, sagt sie. Das Landratsamt als Schnittstelle zwischen Bürgern, Kommunen und Ministerien sei ein gutes Arbeitsfeld. Mit Landrat Richard Sigel an dessen Spitze habe sie einen Chef, der dem Thema Klimaschutz oberste Priorität einräumt. „Er hat immer ein offenes Ohr und schätzt es, wenn man Ideen einbringt“, sagt Hügler.

Die Kreisverwaltung nimmt gerne die Vorreiterrolle ein

Ihr Arbeitsfeld empfindet sie als abwechslungsreich und spannend. Einen Alltagstrott gibt es nicht, „jeder Tag ist anders“. Am Anfang sei das sehr viel auf einmal gewesen, räumt die 23-Jährige ein. „Es gibt viele Aufgaben, in die man sich erst reinfinden muss.“ Ihr Start fiel mit jener Phase zusammen, als im Kreis das vierte Klimaschutzhandlungsprogramm auf den Weg gebracht wurde - eigentlich der perfekte Zeitpunkt, wie sie anmerkt. Das Programm umfasst 35 Maßnahmen, „darunter auch viele Mitmachaktionen“, hebt Nadine Hügler hervor. Auch werden gezielt Kinder und Jugendliche angesprochen. Beim Projekt „Dein Klimabudget zum Anpacken“ - ehemals Agenda 2030 genannt - habe sie beispielsweise die Förderrichtlinien erarbeitet und andere Vorbereitungen getroffen.

Der gesamte Rems-Murr-Kreis will bis 2035, spätestens aber 2040 klimaneutral werden. Ein ambitioniertes Ziel, das weiß auch die neue Stabsstellenleiterin. Die Kreisverwaltung hat für ihre Liegenschaften schon einen konkreten Plan hierfür erarbeitet (wir berichteten), doch der Großteil der CO2-Einsparungen muss von den Kommunen kommen. „Wir als Kreis sind gerne Vorreiter, doch wir können es nicht allein schaffen“, sagt Nadine Hügler.

An der einen oder anderen Stelle müsse man sicherlich noch Überzeugungsarbeit leisten. Manche Städte und Gemeinden seien schon sehr weit, während es in anderen schon allein personaltechnisch nicht möglich sei, dem Thema einen höheren Stellenwert einzuräumen. Daher sei der Austausch besonders wichtig.

„Abschreiben ist beim Klimaschutz erlaubt“, sagt Hügler grinsend. Von der Pionierarbeit mancher könnten so andere profitieren oder sie können vermeiden, die gleichen Fehler zu machen.

Regelmäßiger Austausch mit Vereinen und Initiativen

Die Verwaltungen seien aber längst nicht die einzige Zielgruppe der Bemühungen der Stabsstelle Klimaschutz. „Das Klimaziel erreichen wir nicht, ohne die Bevölkerung mitzunehmen.“ Diese für den Klimaschutz zu begeistern, sei eine der größten Herausforderungen ihrer Arbeit. Denn die 23-Jährige weiß genau: „Bei den Dialogprozessen erreicht man für gewöhnlich die Menschen, die sich sowieso schon dafür interessieren.“ Daher müsse möglichst viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Zudem, sagt sie, müssen die einzelnen Aktionen so einfach und zugänglich wie möglich gestaltet werden. Der Jugenddialog beispielsweise spricht Schüler an. Hügler ist es ein persönliches Anliegen, dass die Jüngeren gehört werden. Mit dem Eco-Run und dem Projekt „Kindermeilen“ werden zudem auch schon die Kleinen an das Thema Klimaschutz herangeführt.

Unter anderem um neue Impulse von außen zu bekommen, trifft sich die Stabsstellenleiterin regelmäßig mit Vertretern von einschlägigen Vereinen und Initiativen. „Sie spiegeln uns auch zurück, wie sie unsere Projekte finden und was wir noch besser machen können. Es ist ein Geben und Nehmen“, sagt Nadine Hügler. Der Austausch sei ihr sehr wichtig. Sie weiß auch, dass manche Prozesse für die Bürgerschaft unnötig kompliziert erscheinen. „Es gibt viele Themen, bei denen die Umsetzung schneller gehen könnte“, räumt sie ein. Nicht immer sei es aber so einfach, wie man es sich vorstellt. Dazu sagt die Stabsstellenleiterin: „Man kann nicht jede Maßnahme verkürzen. Manchmal braucht es beispielsweise zuerst eine Datengrundlage, anhand derer wir eine Handlungsstrategie erarbeiten.“ Und auch bürokratische Kontrollinstanzen hätten ihre Daseinsberechtigung.

Die eigene Teilnahme am Projekt Stadtradeln ist geplant

Die 23-Jährige will sich übrigens nicht allein damit begnügen, im Hintergrund zu wirken, sondern auch selbst für den Klimaschutz aktiv sein. Auf die Frage, ob sie beispielsweise beim Stadtradeln mitmacht, antwortet sie umgehend mit Ja. Schließlich nennt Nadine Hügler Sport als ihre liebste Freizeitbeschäftigung, hat früher Handball gespielt und überlegt zurzeit, mit dem Fußballspielen anzufangen. Sie sei schon jetzt öfters mit dem Fahrrad unterwegs zur Arbeit - einem ganz normalen Rad ohne Elektromotor. Gerade im Winter habe sie aber schon damit geliebäugelt, sich ein E-Bike anzuschaffen. „Auf dem Weg zur Arbeit sind schon einige Anstiege zu bewältigen“, erklärt sie.