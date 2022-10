Naturgucker aus Leidenschaft: Horst Schlüter aus Winnenden erzählt vom Vogelzug

Am kleinen Rossberg bei Winnenden lässt sich weit über das Land schauen. Wenn es Zeit wird für den Vogelzug, steht hier seit 50 Jahren regelmäßig Horst Schlüter, Arzt und Naturschützer aus Winnenden, und sucht den Himmel mit Fernrohr und -glas ab. So lange schon dokumentiert er die Arten und die Anzahl der Tiere, die hier Richtung Südwesten ziehen. Die Daten gehen dann an die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft.

Heute fliegen die Vögel niedrig wegen des Gegenwinds. Jetzt, um 11 Uhr, sind die meisten schon durchgezogen. Horst Schlüter selbst ist eher sesshaft. Ein Standvogel sozusagen. Mit drei Jahren zog er nach Winnenden und lebt hier seitdem bis auf kurze Unterbrechungen.

Mit zwölf Jahren begann die Vogelbeobachtung. Seitdem hat er viel am Himmel gesehen. Seltene Schwarzstörche etwa. Oder im Bereich der Winnender Deponie etwa 100 Schwarzmilane. Einmal beobachtete er an einem Vormittag rund 75 000 Ringeltauben, die in mehreren Schwärmen über Winnenden flogen.

Schwarm am Himmel: Wie man die Vogelzahl schätzen kann

Na ja, ungefähr. Natürlich sind solche Zahlen Schätzungen. Aber gute Schätzungen wollen gelernt sein. Der erfahrene Beobachter zählt einige Tiere in einem Bereich mit typischer Dichte, erfasst den Größenbereich, den sie einnehmen und rechnet das in mehreren Schritten auf den ganzen Schwarm hoch.

Je dichter der Schwarm, desto eher wird die Anzahl der Tiere unterschätzt. Viel Zeit bliebt für den Beobachter nicht, die Tiere haben es eilig. 300 Kilometer fliegen Zugvögel im Schnitt am Tag. Bis ins südliche Afrika sind sie 40 bis 60 Tage unterwegs.

Horst Schlüter ist Vorsitzender des Nabu in Winnenden. Er kartiert immer wieder die Biodiversität vor Ort, erfasst also, welche Pflanzen und Tiere in einem Gebiet vorkommen. Geduld braucht man dazu und einen langen Atem.

Begegnung mit dem Admiral: Auch er zieht nun gen Süden

Besonders bei Insekten ist die Bestimmung nicht immer einfach. „Diese Dokumentationen sollten öffentlich sein“, sagt Schlüter. Seit 2009 veröffentlicht er seine Beobachtungen auf der Online-Plattform „Naturgucker“ (www.naturgucker.de). Der Name des Beobachters spielt dort kaum eine Rolle, hier geht es um die Sache selbst.

„Da zieht ein Admiral!“, ruft Schlüter. Admiral? Was für ein Vogel soll das sein?

Es ist ein Schmetterling, der ebenfalls nach Süden bis in den Mittelmeerraum zieht. Kaum vorstellbar, auch Insekten begeben sich auf diese lange Reise.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Zusammensetzung der ziehenden Vogelarten stark geändert. Heidelerchen und Baumpieper zum Beispiel sind weitgehend verschwunden. Die Ausräumung der Landschaft, eine intensive Landwirtschaft und natürlich der Klimawandel machen vielen Arten zu schaffen.

Auch wenn es insgesamt deutlich weniger Tiere sind, profitieren einige Arten. Ringeltauben sind häufiger geworden. Auch Nachtigallen sieht man hier öfter. Der Klimawandel sorgt auch dafür, dass immer mehr Vögel bei uns bleiben. Im Frühjahr haben sie dann einen Vorteil, weil sie früher brüten können. Wenn die ziehenden Artgenossen aus dem Süden kommen, sind die Reviere schon besetzt.

Das Zugverhalten der Vögel ist zwar genetisch festgelegt – es ist dabei aber erstaunlich anpassungsfähig. Mikrogenetik ist hier das Fachwort. Das ist ein großer Vorteil bei der raschen Klimaänderung. Manche Ornithologen vermuten, dass es bei uns in 50 Jahren gar keinen Vogelzug mehr geben wird – aber da winkt Schlüter ab: „So viele Tiere hätten bei uns keine Lebensgrundlage“, sagt er.

Kraniche in Keilform unterwegs: Neuerdings auch über Winnenden

Manche Vogelarten haben festgelegte Flugrouten. Man nennt sie „Schmalfrontzieher“. Bei Kranichen ist das so. Sie machen zum Beispiel Rast an einem ganz bestimmten See in Lothringen. Seitdem die Anzahl der Tiere zugenommen hat, hat sich eine neue Zugroute etabliert. Jetzt sieht man die Kranichschwärme mit ihrer charakteristischen Keilform auch in Winnenden häufiger.

Viele Zugvögel, die man bei uns sieht, haben schon einen weiten Weg hinter sich. Buchfinken etwa, die aus Skandinavien oder Russland kommen, machen bei uns Rast. Horst Schlüter bestimmt die Arten am Himmel mit traumwandlerischer Sicherheit. Die Erfahrung lehrt ihn zum Beispiel, dass Rauchschwalben meist eine Etage tiefer ziehen als Mehlschwalben. Sperber ziehen gerne gemeinsam mit den Buchfinken und haben so ihren Reiseproviant gleich mit dabei.

Regen mögen Zugvögel nicht, da legen sie eine Pause ein. Es gibt aber Vögel, die nachts unterwegs sind. Zum Beispiel die kleine Mönchsgrasmücke. Sie orientiert sich an den Sternen und wahrscheinlich am Magnetfeld der Erde. Durch den Klimawandel haben einige der Mönchsgrasmücken ihre Flugroute radikal geändert. Sie überwintern jetzt in Cornwall.