Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald: UN-Preis für das Blühflächen-Projekt

Wer als „hervorragend“ bezeichnet wird, kann schon stolz auf seine Arbeit sein. Der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald hat das Lob jetzt amtlich: Sein Blühflächenprojekt wurde ausgezeichnet. Fast alle Naturparkgemeinden des Rems-Murr-Kreises sind mit dabei. Drei allerdings nicht. Warum nur?

Wettbewerb der Generalversammlung der Vereinten Nationen

Der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, das muss betont werden, ist kein einsamer Leuchtturm. Im Projekt „Blühende Naturparke“ engagieren sich alle sieben Naturparke Baden-Württembergs für den Insektenschutz. Und alle sieben Naturparke haben im Juni ihr gemeinsames Projekt beim Bundesumweltministerium und dem diesjährigen Wettbewerb der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen eingereicht. Das klingt jetzt irgendwie steril und nach Schreibtisch-Beamtentum von der weniger angenehmen Art. Tatsächlich steht aber im Hintergrund etwas international Großes, nämlich die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die hat die Zeit von 2021 bis 2030, also eine „Dekade“, einen Zehn-Jahres-Zeitraum, jenen Teilen der Natur gewidmet, die schon fast verloren gegangen sind und dringend Hilfe brauchen. Die UN-Generalversammlung geht nämlich davon aus, dass nur dann, wenn die weltweite Zerstörung von Ökosystemen beendet und sogar rückgängig gemacht wird, die Nachhaltigkeitsziele, die die Welt sich gesteckt hat, bis zum Jahr 2030 auch erreicht werden können.

Unter das Thema „Wiederherstellung von Ökosystemen“ fällt viel – die baden-württembergischen Naturparke und somit auch der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald haben sich den Insekten und damit den Blühflächen gewidmet.

Eine Fläche so groß wie mehr als 15 Fußballfelder blüht inzwischen

Seit 2017 wurden im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald fast 180 Flächen mit einer Gesamtgröße von über elf Hektar – 110.000 Quadratmeter oder 15,4 Fußballfelder – naturnaher gestaltet. Wer beim Projekt mitmachte – und auch noch mitmachen wird – profitiert von kostenlosen Seminaren zur Anlage und Pflege von biologisch wertvollen, naturnahen Blühflächen. Biologen begehen die Fläche und bewerten regelmäßig den Erfolg. Die Pflanzenvielfalt wird festgehalten, das richtige, standortgerechte Saatgut bestimmt. Außerdem gibt’s ein passendes Schild, auf dem dem ordnungsliebenden Spaziergänger erklärt wird, weshalb’s auf dieser Blumenwiese manchmal so schlampert aussieht. Denn naturnahe Blühflächen werden nur zweimal im Jahr gemäht.

Zum ersten Mal in diesem Jahr gab’s auch ein Wildbienen-Monitoring. Die Erkenntnis – gültig für die Blühprojekte in ganz Baden-Württemberg: Auf den Projektflächen fanden sich 45 verschiedene Wildbienenarten, während sich auf anderen Flächen nur 21 Wildbienenarten tummelten.

Fast alle Kommunen des Rems-Murr-Kreises sind dabei - warum nicht alle?

Der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald zieht sich in die Gebiete von sechs Landkreisen. 48 Kommunen gehören insgesamt zum Naturpark, 17 davon aus dem Rems-Murr-Kreis. Beziehungsweise 18, wobei Schorndorf auf der Naturpark-Landkarte mit Randgebieten noch gestreift wird, in der Auflistung der Kommunen jedoch schon fehlt. Fast alle Rems-Murr-Naturpark-Kommunen sind beim Blühflächenprojekt mit dabei. Zwei beziehungsweise drei nicht. Warum machen sie nicht mit bei einem solch ökologischen und durchaus bezuschussten Projekt?

Es fehlen die Gemeinden Spiegelberg und Urbach und – ja – die an der Grenze gelegene Stadt Schorndorf. Schorndorf weist darauf hin, dass die Stadt keine Mitgliedskommune und deshalb am Projekt nicht beteiligt sei. Zwar habe die Stadt zur Gartenschau einige Blühflächen angelegt, doch ein Blühkonzept gebe es noch nicht. Schorndorf sei aber „bestrebt“, in den kommenden Jahren eines zu entwickeln.

Spiegelberg, so erklärt Bürgermeister Uwe Bossert, habe ungefähr zur selben Zeit wie der Naturpark ein Blühflächenprogramm erarbeitet und sei mit Blühwiesen „gut bestückt“. Die Flächen seien groß und erstens „sehr toll“ und zweitens „sehr beliebt“.

Warum Urbach nicht dabei ist? Keiner weiß – aber jetzt ist das Interesse groß

Warum Urbach sich noch nicht dem Projekt des Naturparks, das für Augen- als auch für Bienenweiden sorgt, angeschlossen hat, ist ein noch zu lösendes Rätsel. Bürgermeisterin Martina Fehrlen versteht es nicht und konnte auch von niemandem im Haus eine Antwort auf diese Frage bekommen. Das Naturpark-Projekt startete allerdings vor Beginn ihrer Amtszeit. Da auch Urbach eigenständig Blühflächen angelegt hat, wurde vielleicht damals beschlossen, dass ein Mitmachen nicht notwendig ist. Jetzt aber, sagt Martina Fehrlen, bestehe durchaus Interesse. Sie will sich mit dem Naturpark in Verbindung setzen.