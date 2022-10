Nebel-Warnung im Rems-Murr-Kreis: Gefahr beim Autofahren durch beschränkte Sicht

Wer am frühen Dienstagmorgen (04.10.) aus dem Fenster geschaut hat, der konnte gefühlt nur ein paar Meter weit sehen. Der Rems-Murr-Kreis ist aktuell von starkem Nebel betroffen.

Nebel trifft den Kreis auch am Mittwoch (05.10.)

Das bestätigt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Experten haben sogar eine Warnung vor dem Nebel für den Kreis herausgegeben.

Im ganzen Südwesten soll es am frühen Morgen diese Wetterlage geben. Der DWD warnt vor allem Autofahrer, da die Sichtweite zum Teil unter 150 Metern liegt. Hier gilt es, vorausschauend zu fahren und das Fahrtempo anzupassen.

Gegen 10 Uhr sollte der Nebel aber verschwunden sein, geben die Wetterexperten an. Ab dann ist wieder eine normale Sicht möglich. Aber: Bereits in der Nacht auf Mittwoch (05.10.) kehrt der Nebel wieder zurück und soll bis in die späten Morgenstunden anhalten.