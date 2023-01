Nehmen Messerangriffe wie in Fellbach zu? Wie viele der Täter sind Migranten?

Der 19-jährige Kosovare, der am Samstagabend (7.1.) einen 16-jährigen Deutschen in Fellbach mit dem Messer schwer verletzt hat, sitzt in Untersuchungshaft. Der Zustand des Opfers, das im Krankenhaus behandelt wird, ist stabil. Es deuten sich erste Hintergründe für ein mögliches Motiv der Tat an. Nehmen solche Messer-Attacken eigentlich zu? Und: Eine kleine Chronik ähnlicher Vorfälle der vergangenen Jahre.

Wahrscheinliches Motiv der Messer-Attacke in Fellbach

Laut Polizei war die handfeste Auseinandersetzung des 19-Jährigen und des 16-Jährigen am Samstag gegen 22 Uhr im Bereich Berliner Platz wohl kein Zufall. Die beiden Kontrahenten kennen sich. Womöglich stritten sie sich wegen einer Frau. „Das Motiv ist wahrscheinlich in einer Dreierbeziehung zu suchen. Das ist aber noch alles Gegenstand von Ermittlungen“, so ein Polizeisprecher. Unklar ist, ob beide um dieselbe Freundin buhlten oder einer der beiden zum Beispiel seine Schwester vor dem anderen „schützen“ wollte.

Über die Art der Tatwaffe (Küchenmesser, Taschenmesser, illegales Klappmesser oder Ähnliches) sowie über mögliche Vorstrafen des 19-jährigen Kosovaren ist nach wie vor nichts bekanntgegeben worden.

Waffenverbotszone in der Stuttgarter Innenstadt

Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nimmt nach solchen Messerattacken im öffentlichen Raum Schaden. In der Landeshauptstadt Stuttgart wird das Thema seit vergangenem Jahr intensiv diskutiert. Die Stadtverwaltung hat eine Verordnung für eine Waffenverbotszone in der Innenstadt erlassen, die vom 1. Februar 2023 an greifen soll.

Die Idee kam von der Polizei, die eine starke Zunahme von Messerangriffen vorbrachte: allein 1048 von März 2021 bis März 2022, rund ein Viertel davon in der Stuttgarter Innenstadt. Für das Gesamtjahr 2022 prognostizierte Polizeipräsident Markus Eisenbraun bei einer Gemeinderatssitzung im September laut Stuttgarter Nachrichten erneut eine prozentual deutliche Zunahme der „Messerfälle“ in zweistelliger Höhe.

Unklar bleibt, wie die Polizei das Waffenverbot kontrollieren und durchsetzen soll. Das Stuttgarter Innenstadt-Waffenverbot soll zunächst auf zwei Jahre zeitlich begrenzt sein und wissenschaftlich begleitet werden, um seine Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit bewerten zu können.

Aber Fellbach, Waiblingen, Winnenden, Schorndorf und andere Rems-Murr-Städte und -Gemeinden sind keine Großstädte wie Stuttgart, und das Ausmaß der Aggressiondelikte mit Waffengebrauch ist nur schwer vergleichbar. Trotzdem stellt sich auch bei uns die Frage: Nehmen Messerattacken und Migrantengewalt immer mehr zu? Diese Frage wurde Ende 2022 auch landesweit gestellt, nachdem ein Asylbewerber aus Eritrea am 5. Dezember zwei deutschtürkische Schülerinnen in Illerkirchberg mit dem Messer angegriffen und eine getötet hatte.

Was die Statistiken der Polizei zu Messerattacken sagen

Die Polizeien auf Länderebene und das BKA sind zwar seit 2020 angehalten „Messerangriffe“ gesondert statistisch zu erfassen. Will heißen, bei jeder Sachbearbeitung kann und sollte auf dem Fallerfassungs- und Online-Meldebogen ein Kreuzchen in der Rubrik „Messerangriff“ gemacht werden, wenn es sich denn um einen solchen handelte. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Kreuzchen mitunter nicht oder falsch gesetzt werden. Alle Zahlen dazu sind demnach mit Vorsicht zu genießen.

Unter „Messerangriff“ werden zudem nur Attacken im öffentlichen Raum gerechnet, nicht zum Beispiel aber Messergebrauch bei Streitereien im häuslichen Bereich oder in Asylbewerberheimen. Die BKA-Definition: „Angriff mit einem Messer“, der „unmittelbar gegen eine Person angedroht oder ausgeführt wird“ (Quelle: Bundesweite Polizeistatistik 2020, Seite 9).

Die dergestalt erfassten Fallzahlen des Polizeipräsidiums (PP) Aalen für die Landkreise Ostalb, Schwäbisch Hall und Rems-Murr lauten:

41 Messerangriffe im Jahr 2020 und

52 Messerangriffe im Jahr 2021.

„Für 2022 rechnen wir mit einer weiteren Zunahme“, sagt ein Polizeisprecher. Der Jahresbericht des PP Aalen für 2022 soll Ende März veröffentlicht werden.

Wie hoch ist der Migrantenanteil an den Tatverdächtigen?

In ganz Baden-Württemberg war die Gewaltkriminalität mit Messergebrauch 2021 im Vorjahresvergleich zunächst auf ein Fünfjahrestief gesunken. Bei etwa jedem zehnten Fall von Gewaltkriminalität im Ländle kam 2021 ein Messer zum Einsatz.

Laut landesweitem Sicherheitsbericht waren im Jahr 2021 von 1562 Tatverdächtigen im Bereich Gewaltkriminalität mit Messergebrauch 331 Asylbewerber beziehungsweise Flüchtlinge. Der Rest waren deutsche Staatsbürger (698 Verdächtige) und andere Nichtdeutsche (533). Der „Migranten“-Anteil bei Messergewalt-Tätern lag 2021 demnach bei insgesamt mindestens 55 Prozent (864 Verdächtige).

Kleine Chronik von Messerangriffen im öffentlichen Raum

Im Folgenden eine Fall-Liste von Messerangriffen im öffentlichen Raum, die sich in unserem Artikelarchiv finden ließen.