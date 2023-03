Neu beim Gesundheitsprogramm „Lauf geht's“ Rems-Murr-Kreis: eine Walkinggruppe

Wer zwar nicht joggen, aber dennoch in Bewegung kommen will, kann sich kurzfristig noch fürs „Lauf geht's“-Programm des Zeitungsverlages Waiblingen anmelden: Eine Walkinggruppe kann nun, da sich dafür Trainer gefunden haben, doch noch starten. Die Platzzahl ist allerdings begrenzt, weshalb zu langes Zögern und Zaudern nicht angebracht ist. Das Training beginnt am Dienstag, 28. März, 19 Uhr, am Sportplatz beim Wunnebad in Winnenden. Dort wird sich dann die Walkinggruppe jeden Dienstag um diese Zeit treffen.

Neues Angebot: eine Walkinggruppe

„Lauf geht's“ ist ein Gesundheitsprogramm für Menschen, die sich – wieder – mehr bewegen wollen. Es geht um den Einstieg ins Laufen ohne Leistungsdruck – und dieses Mal bietet der Zeitungsverlag Waiblingen aufgrund der großen Nachfrage erstmals auch eine Walkinggruppe an.

Zum Programm zählen außer den wöchentlichen Gruppentrainings eine Reihe von Vorträgen. Es geht um Themen wie Ernährung, Motivation, optimales Training und mehr. Die Abschlussveranstaltung findet am 24. September statt.

Anmeldungen sind hier möglich.