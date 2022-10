Neuausrichtung: Energieagentur Rems-Murr unterstützt Kommunen beim Klimaschutz

Die Energieagentur Rems-Murr wird künftig enger mit den Städten und Gemeinden zusammenarbeiten und die Kommunen beim Klimaschutz unterstützen. Beispielsweise mit einer Solarkampagne, um endlich mehr Photovoltaikanlagen auf die Dächer zwischen Rems und Murr zu bekommen. Vor allem aber geht es bei der Neuausrichtung ums Geld. Ein Klimaschutzkoordinator soll den Rathäusern helfen, die diversen Fördertöpfe optimal auszuschöpfen.

Es wächst zusammen, was zusammengehört. So hatte Willy Brandt einst die deutsche Wiedervereinigung gesehen. Gleiches könnte für die Energieagentur und die Kommunen gelten. Der Gründung im Jahr 2008 war nämlich ein kleinlicher Kompetenzstreit vorausgegangen. Viele Bürger- und Oberbürgermeister hielten eine Energieagentur für überflüssig, fühlten sich vom Kreis beim Umwelt- und Klimaschutz gegängelt und scherten aus. So blieben als Gründungsgesellschafter nur die Stadt Waiblingen und der Rems-Murr-Kreis übrig. Inzwischen weht ein anderer Wind in den Rathäusern. Eine Unterstützung durch die Energieagentur wird ausdrücklich gewünscht, sagt Jochen Schäufele, Leiter des Umweltschutzamtes im Landratsamt. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistages hat nun eine Neuausrichtung der Energieagentur beschlossen.

Warum wird die Energieagentur neu ausgerichtet?

Mit der Neuausrichtung wird das Ziel verfolgt, die fachliche Arbeit der Energieagentur weiter zu stärken und Synergien zu nutzen, erklärt Jochen Schäufele auf Anfrage. Darüber hinaus sollen sich die Energieagentur und die Stabsstelle Klimaschutz des Landratsamtes noch besser ergänzen und gemeinsam schlagkräftiger werden. Neu sei eben auch, die Arbeit der Energieagentur stärker am Unterstützungsbedarf der Kommunen auszurichten, betont Schäufele. Hierfür werde es als erforderlich betrachtet, den Kommunen die Möglichkeit zu geben, sich über ihre Mitgliedschaft aktiver in die Arbeits- und Projektentwicklung einzubringen.

Welche neuen und zusätzlichen Aufgaben kommen auf die Energieagentur zu?

Was sich die Kommunen von der Energieagentur wünschen, wurde im Sommer bei drei Workshops zusammengetragen, an denen Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Klimaschutzmanager der Kommunen wie auch der Geschäftsführer der Energieagentur Jürgen Menzel teilnahmen. Anhand des ermittelten Bedarfs seien gemeinsam mit der Energieagentur sechs neue Maßnahmen für die Kommunen entwickelt worden. „Hierzu gehört neben der Solarkampagne insbesondere die Erstellung des Abwärmekatasters für Industrie- und Gewerbegebiete, das zentrale Fördermittelmanagement sowie die Zusammenstellung und Aufbereitung von Informationen und Best-Practice-Beispielen“, so Schäufele.

Wozu gibt es künftig den Klimaschutzkoordinator?

Für das Fördermittelmanagement sowie das Portal für den kommunalen Klimaschutz werde der Landkreis einen Klimaschutzkoordinator einstellen, der zu 70 Prozent vom Bund bezuschusst wird. Dieser wird dann aber direkt in der Energieagentur seinen Arbeitsbereich haben. Für die weiteren Maßnahmen gibt’s weiteres Geld vom Kreis, verspricht Schäufele.

Braucht die Energieagentur neue Stellen?

In der Energieagentur sind derzeit 14 Mitarbeiter beschäftigt, davon drei in Vollzeit. Das entspricht in etwa zehn Vollzeitstellen. Braucht’s künftig mehr Personal? Diese Frage lässt Schäufele offen. „Ob und in welchem Umfang damit neue Stellen in der Energieagentur geschaffen werden, steht noch nicht fest“, sagt er und verweist auf die Haushaltsberatungen des Rems-Murr-Kreises, die Mitte Oktober beginnen.

Warum soll die Energieagentur mit der Stabsstelle Klimaschutz im Landratsamt verzahnt werden?

Bisher agierte die Energieagentur verhältnismäßig selbstständig. Künftig soll sie enger mit der Stabsstelle Klimaschutz im Landratsamt verzahnt werden. Ein Nachteil? Nicht aus Sicht von Jochen Schäufele. Die Energieagentur spiele bei der Umsetzung des neuen Klimaschutz-Handlungsprogrammes eine wichtige Rolle. Weil die Stabsstelle Klimaschutz für die Umsetzung dieses Handlungsprogrammes letztendlich verantwortlich sei, diene eine regelmäßige Abstimmung dem Erreichen dieses gemeinsames Zieles. Die regelmäßigen Jours fixes dienten dazu, sich über fachliche Themen auszutauschen und hieraus mögliche weitere Projekte zu entwickeln und zu planen. „So kann auch die Projektentwicklung und -planung vorausschauend und längerfristiger erfolgen.“

Wird beim Klimaschutz zu kurz gesprungen?

Die Kreisverwaltung will 2030 klimaneutral werden. Der gesamte Rems-Murr-Kreis soll es 2035 oder spätestens 2040 werden. Dieser gewaltigen Aufgabe gegenüber, der sich der Kreis verschrieben hat, schauen die beschlossenen Maßnahmen im 4. Klimaschutz-Handlungsprogramm 2023-2026 recht bescheiden aus. So ist beispielsweise von 350 Solarchecks für Privatleute und 32 Energieeffizienzchecks für kleine und mittlere Unternehmen pro Jahr die Rede.

Jochen Schäufele bleibt auf dem Boden der Realität: „Entscheidend für die Erreichung des gesetzten Klimaschutzzieles ist es, den Klimaschutz in die Fläche zu bringen.“ Es sollten möglichst viele Akteure dazu bewegt werden, „hieran mitzumachen, sich daran zu beteiligen“. Aus diesem Grund seien zunächst 35 Maßnahmen für unterschiedliche Zielgruppen ausgearbeitet worden. Die Solarchecks und Energieeffizienzchecks für kleine und mittlere Unternehmen seien nur zwei davon. Bei der jährlichen Anzahl an Checks habe man sich an den bisherigen Erfahrungswerten sowie dem in den letzten Jahren gesteigerten Interesse orientiert. „Hierbei wurden aber auch die möglichen Beratungskapazitäten berücksichtigt.“ Wichtig sei, dass diese Maßnahmen im Verbund mit den anderen Maßnahmen wirken. Gegebenenfalls könne die Anzahl der jeweiligen Checks erhöht werden, weitere Maßnahmen entwickelt und finanziert werden.