An diesem Donnerstag (16.9.) tritt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung in Kraft – mit deutlich strengeren Regeln für Ungeimpfte. PCR-Test-Pflicht bzw. 2G-Regel, wie sie ab einer bestimmten Anzahl Covid-Patienten auf den Intensivstationen des Landes in Restaurants gelten, wurden auch für den Einzelhandel diskutiert. Das ist jetzt offiziell vom Tisch. Zur Freude von Einzelhändlern wie Christian Hartmann. Der Modeverkäufer hätte mit deutlich weniger Kunden gerechnet.

