Neue Hiobsbotschaften zu DB-Baustellen-Wirrwarr und Zugausfällen bei Go-Ahead

Für Bahn-Pendler wird es langsam schwierig, den Überblick zu behalten, wann man überhaupt noch von A nach B kommt: In einer aktuellen Mitteilung weist Go-Ahead darauf hin, dass schon vor den Großbauarbeiten ab dem 21. April diverse Zugverbindungen auf der Remsbahn gestrichen sind und der grade erst eingeführte Ersatzbus-Fahrplan bereits wieder geändert wird.

„Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn: Teilausfall von vielen Go-Ahead-Zügen“ – so heißt es in einer aktuellen Go-Ahead-Pressemitteilung. „Aufgrund von Gleiserneuerungen und Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik zwischen Schorndorf und Waiblingen entfallen bis zum 16. April die Züge des MEX13 zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Schorndorf sowie die Züge des IRE1 zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Aalen.“

Go-Ahead empfiehlt ersatzweise die S-Bahnen der Linie S 2 – außerdem fahren Ersatzbusse zwischen Schorndorf und Waiblingen, die allerdings im Gegensatz zur S2 unterwegs keinen Zwischenhalt machen. (Mehr dazu auch hier.)

Achtung, Ersatzbus-Fahrplan geändert

Beim Ersatzbus-Konzept – das bereits seit ein paar Tagen läuft – gibt es allerdings auch schon wieder eine Veränderung: „Die Ersatzbusse 410 (ab Schorndorf 7.19 Uhr) und 454 (ab Schorndorf 8.19 Uhr) in Richtung Waiblingen wurden wegen geringer Auslastung gestrichen“. Die dafür vorgesehenen Fahrzeuge werden stattdessen nun als „Verstärkerbusse“ eingesetzt, um die Ersatzbus-Linien 450 (ab Schorndorf 6.49 Uhr) und 452 (ab Schorndorf 7.49 Uhr) zu ertüchtigen. „Hier hat sich gezeigt, dass das Fahrgastaufkommen deutlich höher ist, so dass wir hier ab sofort mehr Kapazitäten anbieten können“, begründet Go-Ahead die Veränderung.

Im Zeitraum vom 6. bis zum 16. April wird dann der Zugverkehr zwischen Endersbach und Schorndorf komplett durch Busse ersetzt. Sie verkehren zwischen Schorndorf und Waiblingen ohne Zwischenhalte.

Im Zeitraum vom 24. April bis zum 19. Mai werden dann „einzelne Züge des MEX13 in den Abendstunden zwischen Schorndorf und Stuttgart Hauptbahnhof“ ausfallen, kündigt Go-Ahead schon mal an.

Wer ist schuld? In diesem Fall ganz klar DB, nicht Go-Ahead

Zur Einordnung: Go-Ahead – in der Vergangenheit bisweilen schwer gescholten für Probleme im Fahrbetrieb – kann für die aktuellen Probleme rein gar nichts: Zuständig für die Streckeninfrastruktur ist einzig und allein die Deutsche Bahn. Go-Ahead ist hier eindeutig nicht Täter, sondern Opfer.

Alle aktuellen Baustellen-Nöte bedürfen obendrein einer ganz grundsätzlichen Ergänzung: Ab dem 21. April kommt zu dem ganzen bis hierher beschriebenen Schlamassel noch eine Streckensperrung zwischen Cannstatt und Waiblingen, weil die DB den Bahnknoten Stuttgart digitalisieren will und dafür lange Kabelstrecken verlegen muss. Die genauen Auswirkungen dieser Maßnahme sind etwa einen Monat, bevor es losgeht, immer noch unklar – die DB hat es bislang nicht geschafft, einen Plan vorzulegen, wie genau die Leute dann von A nach B kommen können.

Die Rems-Murr-Grünen fordern deshalb mittlerweile: Dieses Planungs- und Kommunikationsversagen müsse „personelle Konsequenzen“ beim für das Chaos verantwortlichen DB-Management haben.