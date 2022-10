Neue Pflicht zum Energiesparen bei der Gasheizung: Was? Wie? Wann? Warum?

Wegen der Energiekrise und weil nur in den wenigsten Fällen vor dem Winter eine neue Heizung oder gar eine Wärmepumpe eingebaut werden kann, ist zum 1. Oktober 2022 eine neue Verordnung für Gasheizungen in Kraft getreten. Doch Leute ohne Wartungsvertrag mit einem Heizungsbaubetrieb werden es momentan schwer haben, einen Termin für eine nunmehr notwendige Überprüfung ihrer Gasheizung zu bekommen. Worauf muss man jetzt achten? Bis wann muss man aktiv werden? Das erläutern der Waiblinger SHK-Innungsmann Markus Rommel und das Info-Projektteam „Zukunft Altbau“.

Warum ist die neue Verordnung in Kraft getreten? Welche Fristen gibt es?

Rund die Hälfte der Gasheizungen in Deutschland ist veraltet, sie verursachen oft hohe Betriebskosten. Um den unnötigen Verbrauch zu vermeiden und den Erdgasverbrauch insgesamt in Deutschland zu verringern, hat das Wirtschaftsministerium die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung durch mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV) erlassen. Die Verordnung ist zum 1. Oktober 2022 in Kraft getreten und gilt zwei Jahre. Sie umfasst Vorgaben für Privatleute, Unternehmen und öffentliche Körperschaften. Die Verordnung macht eine Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung für jeden Haushalt zur Pflicht. Expertinnen und Experten aus dem Heizungsbau, dem Schornsteinfegerhandwerk oder Energieberater nehmen diese vor. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin.

„Die Heizungsprüfung und eine Optimierung der Anlage müssen spätestens bis zum 15. September 2024 durchgeführt werden. Für Wohngebäude ab sechs Wohneinheiten ist bis dahin zudem ein raumweiser hydraulischer Abgleich bei Gasheizungen Pflicht, sofern er noch nicht durchgeführt wurde. Ab zehn Wohneinheiten gilt bereits der 30. September 2023 als Stichtag“, teilt das Info-Projektteam „Zukunft Altbau“ mit.

„Die Verordnung ist draußen noch relativ unbekannt“, erläutert der Waiblinger SHK-Innungsmann Markus Rommel. „Bei Kunden der Innungsbetriebe, die Serviceverträge abgeschlossen haben mit jährlichen Wartungen ihrer Heizungen, die müssen sich deshalb nicht sorgen.“ Da werde alles automatisch immer mit thematisiert und erledigt. „Wir haben den Überblick über neue Bestimmungen und Anforderungen.“

Zudem frage hier im Schwabenländle sowieso jede und jeder regelmäßig, wie man noch mehr sparen, hier oder dort was an der Heizung verstellen und ändern könne, um was zu verbessern. „Da weisen unsere Kundendienstmonteure also sowieso schon darauf hin und stellen alles dementsprechend ein.“ Der eine Kunde brauche 21 Grad, der andere wolle 18 Grad. So stelle der Monteur das dann auch ein.

Lange Wartezeiten für Kunden ohne Servicevertrag mit jährlichen Wartungen

Bei der jährlichen Wartung von Heizkessel, Brenner und der Heizungspumpe stehen standardmäßig die Prüfung des Systems und der Austausch von Verschleißmaterialien an. Besonders anfällig sind Düsen, Filtereinsätze oder Schmutzfänger. Sie müssen regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden, genauso wie bei ölbetriebenen Anlagen der Brennraum von Rußablagerungen befreit werden muss.

Die jährlichen Wartungen seien zwar keine Pflicht, sagt Markus Rommel, aber: „Wenn ein Kunde einen Servicevertrag hat und er eine Störung der Heizung hat, dann wird er bevorzugt behandelt. Außerdem muss er sich um neue Verordnungen wie die genannte nicht sorgen, wir sind geschult und haben die im Blick.“

Für Kunden ohne Servicevertrag mit jährlichen Wartungen hingegen sei es derzeit schwierig, überhaupt einen Termin bei Heizungsbauern zu bekommen. „Weil die Betriebe ja mit ihrer eigenen Kundschaft beschäftigt sind. Wir haben einen 24-Stunden-Service und wir sind erreichbar.“

So eine Heizung laufe das ganze Jahr. Im Winter für Warmwasser und Heizungswärme, im Sommer fürs Warmwasser. „Für ein Auto hat man auch regelmäßig Inspektionstermine, es ist also ratsam, dies auch für eine Heizung zu machen.“ Wenn doch Kunden ohne Wartungsvertrag anrufen und schnell eine Heizprüfung wollen, „dann wird’s halt schwierig“, sagt Rommel. Nicht nur wegen der momentanen Energiekrise. „Wir haben einen extremen Fachkräftemangel. In Deutschland fehlen 120.000 Heizungsbauer.“ Sein Hegnacher Betrieb allein „könnte locker zwei Mitarbeiter mehr vertragen“.

Austausch der Heizungspumpe könnte sich lohnen

Auch der Einbau einer effizienteren Heizungspumpe könnte sich lohnen, berichtet Tina Schwenk von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Ist die Pumpe nicht richtig eingestellt oder läuft sie auf konstant hoher Stufe, verursacht das Zusatzkosten beim Strom und beim Heizenergieverbrauch.“ Bisher waren das 80 bis 160 Euro im Jahr, durch die gestiegenen Strompreise wird es ab sofort deutlich mehr. Die Einschätzung der Experten gibt Aufschluss darüber, wann sich ein Tausch lohnt. Damit die Betriebskosten nicht unnötig teuer werden, empfehlen Fachleute den Einbau von selbstregulierenden und stromsparenden Hocheffizienzpumpen. Moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen rund 90 Prozent weniger Strom, so „Zukunft Altbau“.

Wo bleibt die Beimischung von Wasserstoff im Gasnetz?

Sind die Heizungsbauer erleichtert, dass die Regierung die Gasumlage fallengelassen und stattdessen einen Gaspreisdeckel verkündet hat? „Ja, einerseits erleichtert, aber andererseits besteht die Möglichkeit, unser Gasnetz mit Wasserstoff-Beimischung zu fahren“, sagt Markus Rommel. „Wenn wir 20 oder 25 Prozent Wasserstoff beimischen würden, hätten wir 40 Prozent weniger CO-Ausstoß.“

Bliebe freilich noch die Frage nach der Verfügbarmachung grünen Wasserstoffs und wie und wo er produziert werden könnte. „Aber das wäre die optimale Lösung. In diese Richtung müsste sich mehr tun. Die Gasheizungen, die wir haben, können Wasserstoff ab, das würde funktionieren, das Gasnetz und die Pipelines sowieso“, sagt Markus Rommel.