Neue Wertstoffhöfe Winterbach und Welzheim: Warum der eine viel größer wird

Zwei neue Wertstoffhöfe, einer in Winterbach und einer in Welzheim, sollen noch vor Ablauf dieses Jahres in Betrieb gehen. Welche Baufirmen im Zuge der Ausschreibung trotz außerplanmäßiger Baukostenerhöhung um 70 Prozent die „besten Angebote“ abgegeben haben und bald die Bauausführung in die Hand bekommen und warum die beiden Wertstoffhöfe als nötig erachtet werden und der eine doppelt so groß wird wie der andere – das wurde in der jüngsten AWRM-Verwaltungsratssitzung erläutert.

Folgende Firmen sind für die Bauausführung verantwortlich

Der Auftrag für den Tief-, Straßen- und Ingenieurbau zur Errichtung des neuen Wertstoffhofs in Winterbach wird zum Angebotspreis von 364.504,15 EUR (brutto) an die Firma Rossaro Bauunternehmung GmbH u. Co. KG, Aalen, vergeben. „Die baurechtliche Genehmigung erwarten wir in Kürze“, sagte AWRM-Vorstand Dr. Lutz Bühle. Zwei andere Anbieter lagen nur wenig drüber (2,1 und 3,6 Prozentpunkte).

Der Auftrag für den Tief-, Straßen- und Ingenieurbau zur Errichtung des neuen Wertstoffhofs in Welzheim wird zum Angebotspreis von 242.635,65 Euro (brutto) an die Firma Hans Bauer Bauunternehmung GmbH, Alfdorf, vergeben. Die baurechtliche Genehmigung liegt laut Bühle bereits vor. Drei andere Anbieter lagen auch hier nur wenige Prozentpunkte drüber (4,2 und 4,7 und 6,7).

Im AWRM-Wirtschaftsplan 2022/2023, der Mitte 2021 erstellt wurde, war das für die beiden Baumaßnahmen eingeplante Budget noch deutlich geringer. Die Baukosten-Steigerungen betragen rund 70 Prozent, was der allgemeinen Tendenz von branchenüblichen Kostensteigerungen infolge von Ukraine-Krieg und Energiekrise zuzuschreiben sei, so Bühle.

Die Standorte, der Hochwasserschutz und die Grundstücksgrößen

Die beiden neuen Wertstoffhöfe sollen Ende 2023 in Betrieb gehen, um den Bürgerinnen und Bürgern einen größeren und besseren Service zu bieten. Die alten Standorte werden dann aufgegeben. Dort, bei den momentan noch bestehenden kleineren Wertstoffhöfen in der Industriestraße in Welzheim und in der Remsstraße in Winterbach, bilden sich immer wieder mal Rückstaus. Schon Mitte 2022 waren zur allgemeinen Service-Verbesserung zudem bei vielen Wertstoffhöfen im Rems-Murr-Kreis die Öffnungszeiten ausgeweitet worden.

Der neue Standort Winterbach liegt auf einem rund 1700 Quadratmeter großen Grundstück in der Ostlandstraße 20, nahe der B 29 und der Rems. In Welzheim werde der neue Wertstoffhof auf einer 840-Quadratmeter-Fläche in der Paul-Dannenmann-Straße 5/3 gebaut. Mit beiden Gemeinden seien Nutzungsvereinbarungen abgeschlossen worden, da die Grundstücke im kommunalen Eigentum verbleiben.

Der Hochwasserschutz beim remsnahen Winterbacher Standort sei absolut gewährleistet, sagte Bühle. „Wir liegen hier oberhalb von HQ-extrem. Also völlig unproblematisch.“ Die Abkürzung HQ steht laut Landes-Umweltministerium für die Abflussmenge bei Hochwasser. Sie setze sich aus H für „Hochwasser“ und der Abfluss-Kennzahl Q zusammen. Der Zusatz „extrem“ gebe an, dass es sich dabei um ein Extremereignis handelt, das statistisch gesehen seltener als einmal in 100 Jahren zu erwarten ist.

Warum denn der neue Welzheimer Wertstoffhof so viel kleiner geplant sei als der Winterbacher, wollte der CDU-Kreisrat Hermann Beutel wissen. Sei doch Welzheim größer, habe mehr Einwohner und auch ein größeres Einzugsgebiet. „Im Einzugsgebiet des Welzheimer Waldes liegt aber auch schon die bestehende Deponie in Kaisersbach“, entgegnete Landrat Dr. Richard Sigel. „Dort können die Welzheimer auch noch hin.“ Zudem sei der Winterbacher Wertstoffhof größer konzipiert, weil er nahe der B 29 und damit verkehrstechnisch günstig erreichbar liege, ergänzte Bühle.

Neuer Service: Deutlich längere Öffnungszeiten

Nicht zuletzt würden die beiden Anlagen mit „deutlich längeren Öffnungszeiten“ betrieben. Hier komme man dem ermittelten Bedarf der Bürgerschaft entgegen. Die neuen Anlagen in Winterbach und Welzheim werden künftig von Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet sein.

Laut Bauplanung werden die neuen Wertstoffhöfe aus einer eingezäunten Fläche für Verkehrswege sowie Aufstellflächen für anliefernde Autos und Abfallcontainer bestehen. Eine klare Verkehrsführung (Einbahnstraßenregelung) rundherum und ausgewiesene Parkplätze sollen die Übersichtlichkeit verbessern und die Wartezeiten reduzieren. Für die Annahme von Elektroaltgeräten werden Überdachungen gebaut, auf denen Photovoltaikanlagen installiert werden.