Neuer ZVW-Podcast: Blaulicht-Report Rems-Murr zu den heftigen Unwettern

In unserem neuen Podcast-Format wollen wir künftig auf Feuerwehreinsätze, kuriose Polizeimeldungen und alles was zwischen Rems und Murr sonst noch für Aufsehen gesorgt hat zurückblicken. In dieser Woche natürlich im Fokus: die heftigen Unwetter zum Wochenstart.

Der Podcast erscheint jeden Donnerstag gegen 16 Uhr und ist via Spotify, iTunes und Youtube verfügbar, kann aber auch über unseren Webplayer direkt im Browser angehört werden. Fragen, Anregungen, Feedback? Schreibt gerne eine Mail an unsere Onlineredaktion: online@zvw.de