Die Falkendame, die gemeinsam mit ihrem Partner den Nistkasten in luftiger Höhe, nämlich auf dem Fellbacher Schwabenlandtower, bezogen hat, war fleißig: Am Mittwoch, 9. März, kurz nach 23 Uhr, so heißt’s auf der Homepage der Falcommunity, hat sie das zweite Ei gelegt. Das erste Ei kam am Montag, 7. März. Damit ist die Falkendame voll im Zeitplan: Falken legen ihre Eier üblicherweise im Abstand von zwei bis drei Tagen.

{element}

Am Freitag, 11. März, saß sie dann sehr ausgiebig auf