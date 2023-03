Neues zum Bahn-Chaos Waiblingen: DB hat keinen Plan, Minister hat keine Ahnung

Bahnpendlern drohen bei Waiblingen Streckensperrungen ab dem 21. April: Das ist bekannt. Aber was heißt das genau für die Kundschaft? Die Informationen dazu sind bislang irritierend vage. Wir haben deshalb einen detaillierten Fragenkatalog an die Deutsche Bahn und an das Landesverkehrsministerium geschickt. Die Antworten kamen sensationell schnell und sind spektakulär ...

Zunächst in aller Kürze: Die Vorgeschichte zum Bahn-Chaos

Am 10. März ließ die DB folgende Hiobsbotschaft wie Kai aus der Kiste springen: „Von Freitag, 21. April 2023, an wird es zu größeren Behinderungen im Zugverkehr im Raum Bad Cannstatt und Bad Cannstatt/Waiblingen kommen.“ Grund: der digitale Ausbau des Bahnknotens Stuttgart.

Man habe „alles versucht“, um diese „erheblichen Sperrungen vermeiden zu können“, doch die „gravierenden Eingriffe“ seien „leider unabwendbar“. Deshalb würden zusätzlich zur bereits länger bekannten Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke – der 2,6 Kilometer langen Passage zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße – während der Sommerferien mehrwöchige vor- und nachgelagerte Teil- und Vollsperrungen unvermeidbar: 14 Wochen in unterschiedlichen Phasen zwischen dem 21. April und 29. Juli im Bereich Bad Cannstatt/Waiblingen. (Hintergründe dazu finden Sie auch hier.)

Aber so aufgeregt Politikerinnen und Politiker aller Parteien seither auch darüber debattieren – noch immer ist erstaunlich wenig bekannt zu den Details der Baustellen-Planung. Wir haben deshalb am Montag (20. 3.) gleich morgens um 9:20 Uhr eine Presse-Anfrage verschickt, sowohl an die Deutsche Bahn als auch an das Landesverkehrsministerium ...

Was kommt auf uns zu? Neun Fragen an DB und Verkehrsministerium

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir werden von Leserinnen und Lesern mit Anfragen überzogen, wie genau es nun eigentlich weitergeht mit den Bahn-Bauarbeiten und Streckensperrungen ab dem 21. April.

Deshalb bitte ich um Beantwortung der folgenden Pressefragen bis heute, Montag, 20. März, 16:00, da das Informationsbedürfnis hier enorm ist. Falls Sie diesen Termin nicht halten können und eine Verlängerung bis Di, 21. März, 12:00 brauchen, bitte ich zumindest bis heute 16:00 um Rückmeldung.

Falls manche der Fragen aktuell noch nicht beantwortbar sind, würde mir auch die Info genügen, dass das noch unklar ist – helfen würde natürlich die Angabe eines Zeithorizonts, bis wann voraussichtlich Näheres bekanntgegeben wird.

Was genau passiert ab dem 21. April? Kommt es direkt ab diesem Datum zu einer Streckensperrung oder sind zunächst vorbereitende Arbeiten ohne Streckensperrung geplant? Falls zunächst vorbereitende Arbeiten geplant sind - ab wann kommt es konkret zu einer Streckensperrung? Bislang gehen wir davon aus, dass zunächst die Passage zwischen Cannstatt und Waiblingen gesperrt wird - ist das korrekt? Falls ja - ist die Strecke dann in beide Richtungen gesperrt? Falls es zu einer Sperrung zwischen Cannstatt und Waiblingen kommt - bis zu welchem Datum wird die Strecke voraussichtlich gesperrt sein? Ab Juni werden dann offenbar sechs der acht Gleise in Cannstatt gesperrt sein - zu welchen Einschränkungen im Fahrplan wird das führen? Wird es zu Ersatzverkehren mit Bussen kommen? Ist im Moment absehbar, ob es gelingen wird, genug Busse und Busfahrer/-innen zu akquirieren? Ist geplant, Dauerkarteninhabern für die Einschränkungen Entschädigungen zu bezahlen?

Im Voraus herzlichen Dank für die rasche Beantwortung der Fragen, die großes öffentliches Interesse ausgelöst haben.

Was das Verkehrsministerium antwortet

Als Journalist, das lehrt die Berufserfahrung, sollte man immer damit rechnen, dass Antworten – egal, wen man fragt – nicht ganz so schnell kommen, wie man das gerne hätte. Insofern haben wir uns eigentlich keine großen Hoffnungen gemacht, tatsächlich noch am Montag mit Rückmeldungen beschenkt zu werden.

Aber siehe, gloriose Überraschung: Das Landesverkehrsministerium schickte seine Auskunft weit vor Ablauf der 16:00-Uhr-Frist, nämlich um 12:18 Uhr!

Der Text verdient es, im vollen Wortlaut zitiert zu werden:

Sehr geehrter Herr Schwarz,

wir können diese Fragen durchweg nicht beantworten.

Für die Sperrpausen, für deren Folgen sowie den zu organisierenden Ersatzverkehr trägt einzig und allein die Deutsche Bahn die Verantwortung. Deshalb ist es gut, dass Sie Ihre Anfrage auch dorthin gerichtet haben.

Unsere Haltung zur Planung und Kommunikation der Sperrpausen durch die DB haben wir in den vergangenen Tagen kommuniziert. Sie finden das auf unserer Homepage. [Anmerkung der Redaktion: Dort steht eine Pressemitteilung vom 10. März, in der die drohenden Sperrungen als „herber Schlag“ für ÖPNV-Nutzer bezeichnet werden – das Landesverkehrsministerium sei „von der Ankündigung der DB völlig überrascht worden“; Vollsperrung bedeute „maximale Störung des Schienenverkehrs“, es handle sich um „miserables Management“ der Deutschen Bahn.]

Ob wir in der Lage sein werden, die Antworten der DB zu bewerten, lässt sich im Moment nicht sagen. Das wird sehr von der Qualität der Antworten abhängen.

Mit anderen Worten: Auch zehn Tage nach der Bahn-Enthüllung tappt das Landesverkehrsministerium offenbar noch immer im Dunkeln, was die genauen Pläne der DB betrifft.

Was die Deutsche Bahn antwortet

Aber große Freude – auch die Deutsche Bahn lieferte ihre Antwort vor Fristablauf, nämlich bereits am Montag um 15:05 Uhr!

Sehr geehrter Herr Schwarz,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Zu den konkreten Auswirkungen der geplanten Sperrungen auf der Strecke Bad Cannstatt–Waiblingen gibt es leider noch keinen neuen Stand, hier gilt weiterhin: Wir wissen, dass wir den Reisenden und Verkehrsunternehmen einiges abverlangen. Deshalb arbeiten wir intensiv an Kompensationen und Ersatzangeboten für die Kundinnen und Kunden sowie mit allen Beteiligten an einem tragfähigen Fahrplankonzept und werden darüber schnellstmöglich informieren. Gleichzeitig bitten wir alle Betroffenen für die Beeinträchtigungen um Entschuldigung.

Uns ist bewusst, dass wir damit die Bedürfnisse Ihrer Leserinnen und Leser nicht befriedigen können, es gibt derzeit jedoch leider noch keine neuen Informationen. Hierfür bitten wir Sie um Ihr Verständnis.

Was der ZVW vermutet: Unsere optimistische Prognose ...

Fazit: Bitte schimpfen Sie nicht uns vom ZVW, wir können doch auch nichts dafür. Sobald sich der Nebel lichtet, werden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, informieren.

Wir gehen momentan zuversichtlich davon aus, dass die DB zumindest pünktlich bis zum Beginn der Arbeiten bei Waiblingen am 21. April wissen wird, was genau sie dort eigentlich tut.