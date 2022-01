Wir alle hatten gehofft, dass mit den Impfungen gegen das Coronavirus ein Stück weit Normalität in unser Leben zurückkehren würde. Doch mit Beginn der Wintermonate und der Ausbreitung der Omikron-Variante heißt es wieder: soziale Kontakte möglichst meiden. Was können Familien am 1. Januar tun, damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt? Wir haben fünf Tipps für den Tag nach Silvester.

1. Tipp: Spiele

Gemeinsame Spiele sind eine schöne Möglichkeit, um Zeit miteinander zu