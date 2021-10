„Bist du geimpft? – Das war die erste Frage, und als die Antwort „Nein“ lautete, folgte prompt die Reaktion: „Dann werde ich jetzt auf Abstand zu dir gehen.“

Das hat gesessen. „Ich fand das schon krass. Das geht mir noch sehr nach, und es hat mich wirklich verletzt“, erzählt die betreffende junge Frau. Sie hatte sich an jenem Tag so wie an jedem anderen Tag auch auf Corona testen lassen. Ihr gegenüber stand eine Person, die geimpft ist, aber nicht aktuell getestet war.

Die