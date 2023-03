Noch mehr Bauarbeiten, noch mehr Fahrplanänderungen bei der S-Bahn: S3 betroffen

Die Meldungen über Fahrplanänderungen bei der S-Bahn in der Region Stuttgart nehmen kein Ende. Gleiserneuerungen zwischen Waiblingen und Schorndorf im März, Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in Stuttgart-Rohrim April und die umstrittene Streckensperrung zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen ab Mai strapazieren die Nerven der Fahrgäste. Im Sommer steht außerdem die Vollsperrung der Stammstrecke auf dem Plan. Nun soll es auch in Backnang Bauarbeiten geben, die sich auf den S-Bahn-Verkehr auswirken.

Vom 10. bis zum 24. April werden in Backnang Brückenarbeiten durchgeführt. Das kündigt der Verkehrs- und Tariverbund Stuttgart (VVS) am Freitag (31.03.) an. Betroffen davon sind die S-Bahnen der Linien S3 und S4. Das Gleis 5 am Backnanger Bahnhof wird vom 10. bis 14. April von 0 bis 4 Uhr, am 15. April zwischen 0 und 8 Uhr und am 17. April zwischen 0 und 23 Uhr gesperrt. Die S3 hält dann stattdessen an Gleis 4.

Backnanger Bahnhof gesperrt: Ersatzbusse im Einsatz

Vom 18. April um 18 Uhr bis 19. April um 4.30 Uhr und vom 19. April um 22 Uhr bis 20. April um 4.30 Uhr werden alle Gleise des Bahnhofs Backnang gesperrt. Die S3 fährt dann nur bis Winnenden, die S4 nur bis Burgstall. Von Burgstall und Winnenden fahren Ersatzbusse nach Backnang. Die S4 ab Backnang um 22 Uhr fährt am 19. April schon fünf Minuten früher, also um 21.55 Uhr, ab.

Vom 20. April um 21 Uhr bis 21. April um 4.30 Uhr werden die Gleise 4 und 5 gesperrt. Die S3 fährt über Gleis 1. Die S4 entfällt wieder zwischen Burgstall und Backnang und wird durch Busse ersetzt.

Bündnis will Streckensperrung verhindern

Gegen die Sperrungspläne der Bahn hat sich inzwischen ein Bündnis formiert, dass juristische Schritte fordert. Die wochenlange Sperrung müsse gestoppt werden. Die DB habe sich als „komplett unfähig“ entpuppt.