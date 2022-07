Noch weiter steigen die Immobilienpreise wohl nicht, stattdessen erste Rückgänge

Die Unsicherheit gilt’s auszuhalten – was anderes bleibt momentan nicht übrig. Wie sich die Zinsen weiter entwickeln, wie sich Kaufinteressent/-innen verhalten und wie lange Bauträger noch zögern mit neuen Projekten – darüber lässt sich nur mutmaßen. Zwar nicht in den Städten, doch in ländlichen Gebieten sind neuerdings, und das gab’s lange nicht mehr, Preisrückgänge auf dem Immobilienmarkt zu verzeichnen. Jürgen Schäfer, Geschäftsführer der Volksbank Stuttgart Immobilien GmbH, spricht bereits von einer „Trendwende“ und von „ersten Vorboten einer Normalisierung und nachlassender Nachfrage“. Sein Fazit bei der Vorstellung des Wohnmarktberichts Rems-Murr am Dienstag vor der Presse in Stuttgart: Es sei zwar „kurzfristig“ nicht mit einem Einbruch der Preise zu rechnen, doch rechnet Schäfer mittelfristig in den Städten mit einer „Preisbereinigung, die in ländlichen Gebieten bereits sichtbar wird“, sprich: Noch weiter steigen die Preise voraussichtlich nicht.

Höhere Zinsen wirken sich aus

Eine ganze Reihe von Veränderungen macht sich jetzt auf dem Immobilienmarkt bemerkbar. Bisher haben Anleger/-innen wegen der beispiellos niedrigen Zinsen ungehemmt in Betongold investiert. Mittlerweile sind die Zinsen gestiegen, und wenngleich Jürgen Schäfer keine Prognose zur Zinsentwicklung wagt, so viel steht fest: Mit einem Rückgang ist aktuell keinesfalls zu rechnen.

Hart trifft’s all jene, die einen Bau geplant und eine Finanzierung festgezurrt haben, als man noch mit weniger Geld seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte, noch nicht so viel für Energie ausgeben musste und mit derart heftigen Zuschlägen bei den Baukosten nicht rechnete. Mehr Kunden als früher stehen bei der Volksbank mit Nachfinanzierungswünschen auf der Matte – notgedrungen. Wohl dem, der’s stemmen kann. Jürgen Schäfer macht sich keine allzu großen Sorgen, dass nun reihenweise Immobilienkäufer in die Knie gehen, zumal die Volksbank bei der Kreditvergabe auf genügend Spielraum achte. Doch sind Kaufinteressent/-innen mittlerweile vorsichtiger geworden, und das aus gutem Grund: Vermutlich muss man in naher Zukunft erneut mehr ausgeben für Strom und Gas und Lebensmittel, und mittlerweile muss man mit Bauzinsen von flächendeckend mehr als drei Prozent rechnen. Noch vor wenigen Monaten waren Baufinanzierungen mit zehnjähriger Zinsbindung für weniger als ein Prozent zu haben.

Zinsfestschreibung jetzt, das könnte sich auszahlen

Die meisten Kunden, deren Zinsbindung jetzt ausläuft, wird’s – noch – nicht zu hart treffen, weil sie vor zehn Jahren eher höhere Sätze im Kreditvertrag stehen hatten. Wer aber nächstes oder übernächstes Jahr in die Neuverhandlung gehen muss, fragt lieber jetzt schon nach einer Zinsfestschreibung – aus sicher nicht unberechtigter Sorge, 2023 oder 2024 mit höheren Zinssätzen als den momentan geltenden belastet zu sein.

Das Verhalten von Bauträgern beschreibt Jürgen Schäfer als „zurückhaltend“: Neue Projekte ruhen, weil man lieber abwarten will, ob und wann sich die Situation wieder entspannt. Die Rede ist von anhaltenden Schwierigkeiten, an Baumaterialien heranzukommen, während kein Mensch weiß, mit welchen Preisen fürs Material man übermorgen zu rechnen hat. Vor diesem Hintergrund gerät eine Kostenkalkulation zum Ratespiel – weshalb Abwarten als sicherere Variante erscheint. Bei Materialbestellungen kann sich mittlerweile niemand mehr auf bestimmte Liefertermine verlassen, und die Preise sind „vorbehaltlich Marktveränderungen“ vermerkt. Vor diesem Hintergrund jetzt einen Festpreis für ein Bauvorhaben im nächsten Jahr inklusive fixer Terminzusagen vereinbaren zu wollen, ist nur was für Spielernaturen.

Wer bisher zögerte, will jetzt verkaufen

Unterdessen scheinen Privatpersonen, die eine Immobilie verkaufen wollen, aber bisher auf weiter steigende Preise spekulierten, langsam nervös zu werden: Die Zahl der Angebote aus dieser Ecke nimmt zu, stellt Jürgen Schäfer fest. Unterm Strich verzeichnet der Markt nach wie vor mehr Nachfrage als Angebot, doch wird der Überhang kleiner. Im unteren und mittleren Preissegment wird die Nachfrage anhaltend hoch bleiben, prognostiziert Schäfer.

Kapitalanleger/-innen sind spürbar zurückhaltender geworden: „Die Mieteinnahmen reichen nicht aus, um die Ausgaben für Kreditzinsen zu decken, geschweige denn, einen Überschuss zu erzielen“, erklärt Jürgen Schäfer die Situation. Ein absolutes Novum: Zum allerersten Mal hat man jüngst in Stuttgart einen minimalen Rückgang bei der durchschnittlichen Neumiete registriert.

Energiebilanz eines Gebäudes spielt viel größere Rolle

Den Erhebungen zufolge liegt die Mietrendite im Rems-Murr-Kreis momentan zwischen 3,5 und 4,3 Prozent. Die energetische Bilanz eines Gebäudes spielt jetzt eine viel größere Rolle, was mit Blick auf die Energiepreise nicht verwundert. Als vor Jahren der Energieausweis eingeführt wurde, dachte man, erinnert sich Schäfer, der Ausweis würde bei Verkaufsgesprächen eine bedeutende Rolle spielen. Es kam anders. Jetzt dreht sich der Wind, und wer als Mieter/-in nicht jede Kröte schlucken muss oder will, wird wegen der hohen CO2-Kosten nicht in einen unsanierten Altbau ziehen.

Nach wie vor herrscht „Wohnraumnot“, keine Frage, und die Zurückhaltung der Bauträger entspannt die Lage sicher nicht. Was den Mietmarkt angeht, geht Jürgen Schäfer von einer uneinheitlichen Entwicklung aus: Im hochpreisigen Segment registriert die Volksbank erste Nachfragerückgänge, während im unteren und mittleren Bereich die Nachfrage eher noch wächst. Geflüchtete brauchen auch Wohnraum, und wer sich bisher noch sehr teure Wohnungen leisten konnte, muss wegen gestiegener Lebenshaltungskosten nun Abstriche machen.

Wie’s weitergeht, wüsste jede(r) gern: „Es gibt sehr viele offene Flanken grade.“