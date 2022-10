Norbert Lammert in Winnenden: Diese niemals selbstverständliche Demokratie

Er ist ein weit über Parteigrenzen hinaus geschätzter Überzeugungsredner im Dienste der Demokratie; und der Maestro des Schachtelsatzes: ein Gespräch mit Norbert Lammert, CDU, ehemals Bundestagspräsident, heute Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, über die Gefährdungen für unser Land, die Wucht der digitalen Revolution und das Schicksal der Ukraine.

Es ist noch gar nicht lange her, da dachten viele, wir stünden am „Ende der Geschichte“. So hieß das Buch von Francis Fukuyama. Die Systemfrage: entschieden! Der kommunistisch-diktatorische Ostblock: implodiert! Der weltweite Durchmarsch des demokratischen Prinzips: unaufhaltsam!

Und heute? In den USA zieht eine Meute zum Umsturz aus, angefeuert vom Ex-Präsidenten. In Europa machen sich autoritäre Platzhirsche breit. Auf deutschen Straßen schwadronieren Querdenker, sie lebten in einer „Diktatur“, Höcke und AfD-Konsorten raunen vom „Regime“, das es zu überwinden gelte, in den sozialen Medien schwelgen sie in Verachtung für „das System“.

Wir wähnten uns im demokratischen Paradies – und dann das. Herr Lammert, wie konnte das passieren?

Ein heimlicher und gelegentlich unheimlicher Überbietungswettbewerb von Einzelinteressen

Vielleicht, antwortet Lammert, sei „der Vergleich mit dem Paradies gar nicht so abwegig, wie man zunächst vermuten könnte“. Denn auch die biblische Erzählung um Evas und Adams Vertreibung handle im Kern von „Übermut“. Obama habe gesagt, die Demokratie sei immer dann am meisten gefährdet, wenn die Menschen beginnen, sie für selbstverständlich zu halten – „im Windschatten dieser vermeintlichen Selbstverständlichkeit aber entfaltet sich ein heimlicher und gelegentlich unheimlicher Überbietungswettbewerb von Einzelinteressen“. Jeder nimmt das große Ganze für gegeben und fragt nur noch: Was nützt es mir? „Wir haben uns an bestimmte Lebensverhältnisse als scheinbare Selbstverständlichkeiten gewöhnt, und die Neigung, jede Veränderung für eine Gemeinheit und unerträgliche Zumutung zu halten, ist inzwischen in unserer Gesellschaft fest etabliert.“

Eine Maske aufziehen, um andere zu schützen? Corona-Diktatur! Auf eine Flugreise verzichten, um die Umwelt zu schonen? Totalitäres Öko-Regime! Einen schwierigen Winter durchstehen an der Seite der Ukraine? Skandal-System!

Das Internet - gehen die Veränderungen in Bezug auf die Meinungsbildung über die Auswirkungen des Buchdrucks hinaus?

Lammerts Analyse greift indes noch weiter aus. Derzeit „verändert das Internet die Meinungsbildung in einer Weise, die möglicherweise noch über die Veränderungen hinausgeht, die vor 500 Jahren mit dem Buchdruck verbunden waren“. In der analogen Welt waren Journalisten die Türhüter bei Auswahl und Aufarbeitung von Informationen – die digitalen Medien machen potenziell jeden zum Autor für Millionen.

Das muss nicht per se schlecht sein. Früher blieb es wenigen vorbehalten, eine Zeitung herzustellen, einen Fernsehsender zu betreiben; die Produktion war teuer, wer es sich leisten konnte, verfügte über Macht. Heute kann jeder seinen Blog oder Youtube-Kanal starten. Man mag darin durchaus eine Demokratisierung sehen.

Nur hat diese Entwicklung „riesige Nebenwirkungen“: Sie geht einher mit einer „großen Versuchung zur Simplifizierung von Sachverhalten. Die eigentlich fatale Wirkung der digitalen Kommunikationswege besteht nach meiner Meinung darin, dass der Mechanismus, nach dem Informationen weitervermittelt und präsentiert werden, Algorithmen folgt, die ausschließlich auf quantitativen Kriterien beruhen“: Was häufig nachgefragt wird, gilt als „relevant“; wie seriös oder haltlos es auch sein mag.

Die Aussicht, auf dem digitalen Marktplatz „wahrgenommen zu werden, steigt, je kürzer, je lauter, je knackiger, vielleicht auch je beleidigender, jedenfalls je spitzer“ die Botschaft formuliert wird – während die sicherste Methode, im Getöse unterzugehen, darin bestehe, „einen schlicht vernünftigen Satz zu sagen. Es gehört zu den Zeichen der Zeit, dass mit erstaunlichem Selbstbewusstsein erstaunlich abwegige Positionen als Fakten ausgegeben und differenzierte Darstellungen von Experten als Fake News zurückgewiesen werden“; dass es „eher eine Prämie für Populisten zu geben scheint denn für vorsichtige, sorgfältig argumentierende Demokraten“, die sich mühen, „Kompromisse zu bilden“.

Eine Würdigung genialer Schachtelsätze

Wir müssen an dieser Stelle innehalten und Norbert Lammerts Schachtelsätze würdigen. Er verfugt sie in freier Rede, ohne dass ihm das Bauwerk je windschief geriete. Man ist zunächst versucht, darin nur die angenehm altmodische Eleganz zu bewundern – bis einem dämmert: In der Präzision dieser Syntax spiegelt sich die Genauigkeit eines Denkens, das sich nie mit dem zitierfähigen Kernsatz begnügen, sondern immer wieder dem präzisierenden Nebengedanken zu seinem Recht verhelfen will. Wo alle mit ihren steilen Thesen durcheinanderzetern, ist diese Art, sich auszudrücken, nicht nur ein rhetorischer Gegenentwurf, sondern auch ein inhaltlicher.

Auf ein „äh“ wird man bei Lammert vergeblich lauern. Lieber erlaubt er sich Momente konzentrierter Stille. Einmal fällt die Denkpause lang aus. Herr Lammert, wie kann der Ukraine-Krieg beendet werden?

Er schließt die Augen. Schweigt. Sinniert. Es folgt ein klassischer Lammert: „Mir fehlt jede mich selbst überzeugende Fantasie, wie eine Vereinbarung aussehen könnte, die sowohl Herr Selenskyj als auch Herr Putin unterschreiben und umsetzen könnte.“ Aber auch uns Deutschen stellt er eine offene Frage: Sind „wir nicht längst in der Vermutung der Selbstverständlichkeit vertrauter Lebensgewohnheiten“ derart gefangen, dass wir verlernt haben, „unangenehme, aber überschaubare Einschränkungen auszuhalten, während es an anderer Stelle buchstäblich ums Überleben geht?“