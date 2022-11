Notstand im Wartezimmer: Wo sich der Ärzte-Mangel im Rems-Murr-Kreis verschärft

In der 7000-Einwohner-Gemeinde Alfdorf sind drei Hausärzte tätig. Zwei von ihnen sind über 60 Jahre alt. In Remshalden wird jeder zweite der acht praktizierenden Hausärzte in den nächsten Jahren wohl in den Ruhestand gehen. Die ärztliche Versorgung an Rems und Murr ist am Kippen. „Im Raum Backnang werden wir Probleme kriegen“, befürchtet Dr. Dagmar Behringer, Leiterin des Gesundheitsamtes Rems-Murr. Besonders vom Ärztemangel betroffen sind die ländlichen Regionen. Während der Raum Schorndorf insgesamt als gut und Fellbach/Waiblingen als passabel versorgt gelten, droht im Norden eine Unterversorgung.

Auf Antrag der Freien Wähler hat das Gesundheitsamt im Sozialausschuss des Kreistages die aktuelle Versorgungssituation mit Haus- und Fachärzten dargestellt. Den demografischen Wandel vor Augen wird es wohl in vielen Wartezimmer der Arztpraxen enger werden – sofern es überhaupt noch eine Praxis gibt. Wie sehr der Schuh schon heute drückt, zeigt der Mangel an Kinder- und Jugendärzten. Auf dem Papier sind zwar genügend Praxen vorhanden. Doch Eltern von Kleinkindern machen ganz andere Erfahrungen, wenn sie eine Ärztin oder einen Arzt für ihre Sprösslinge suchen.

Im Raum Waiblingen/Fellbach hat sich die Versorgung verbessert

Wie viele Kassenärzte sich in einer Stadt, einer Gemeinde und einem Landkreis niederlassen dürfen, ist gesetzlich geregelt. Bei der Bedarfsplanung der Hausärzte werden im Rems-Murr-Kreis drei sogenannte Mittelbereiche betrachtet: die Räume Backnang und Schorndorf sowie Fellbach/Waiblingen mit Winnenden und Umlandgemeinden. Die Versorgungslage in diesen drei Räumen hat sich in den vergangenen Jahren sehr unterschiedlich entwickelt. Während der Versorgungsgrad im Bereich Schorndorf in etwa gleich blieb (Juli 2022: 101,2 Prozent), verbesserte sich die Versorgung im Raum Waiblingen/Fellbach sogar von 87 Prozent auf 95,8 Prozent.

„Eine besorgniserregende Entwicklung vollzieht sich dagegen derzeit im Mittelbereich Backnang“, heißt es in der Vorlage für die Kreisräte im Sozialausschuss. Der Versorgungsgrad sank in den letzten drei Jahren von 96 Prozent auf 79,9 Prozent. „Ganz überwiegend ist dieser Rückgang auf das Nichtwiederbesetzen von Arztsitzen zurückzuführen.“ Das heißt: Ärzte, die in Ruhestand gehen, finden keinen Nachfolger.

In manchen Gemeinden gibt es seit Jahren keine Hausarztpraxis mehr

Dramatisch erscheint die Lage bei den Hausärzten an der Murr. So ist in Großerlach und Spiegelberg bereits seit Jahren kein Hausarzt mehr tätig, In Allmersbach im Tal und in Kaisersbach erfolgt die hausärztliche Versorgung ausschließlich in Zweigpraxen, die von Ärzten aus Medizinischen Versorgungszentren beziehungsweise Arztpraxen aus anderen Orten mitbetreut werden.

„Ein Blick auf die Altersstruktur der im Rems-Murr-Kreis tätigen Hausärzte offenbart die gewaltigen Herausforderungen und Probleme bei der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in den nächsten Jahren“, heißt es in der Drucksache weiter. Kreisweit haben 34 Prozent der Hausärzte das 60. Lebensjahr erreicht oder überschritten und werden in absehbarer Zeit eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen. Im Raum Backnang sind sogar 25 von 54 Hausärzten über 60. Aber auch in Waiblingen/Fellbach bedarf es aus Sicht des Landratsamtes großer Anstrengungen, „um möglichst viele Arztsitze wieder zu besetzen und die derzeitige Versorgungslage aufrechtzuerhalten“.

Während Privatversicherte prompt genommen werden, weil lukrativer, werden gesetzlich Versicherte in vielen Facharztpraxen vertröstet und müssen mit langen Wartezeiten rechnen. Zumindest nach den gesetzlichen Vorgaben dürfte das nicht so sein. Denn die fachärztliche Versorgung bei Augenärzten, Chirurgen/Orthopäden, Frauen-, HNO- sowie Hautärzten gilt nach den Kriterien der Bedarfsplanung als gut und sogar als überversorgt. Knapp sind Nervenärzte, Psychotherapeuten und Urologen.

Ein halbes Jahr lang auf einen Termin warten

Der numerische Versorgungsgrad sei eben nur die halbe Wahrheit, die Zahlen seien mit Vorsicht zu genießen, sagte SPD-Kreisrat Klaus-Dieter Völzke, Hausarzt in Winterbach, im Sozialausschuss. Denn es handelt sich um Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung. Wer als gesetzlich Versicherter auf einen Termin beim Kardiologen jedoch ein halbes Jahr und länger warten muss, weiß, dass es trotz eines guten Versorgungsgrads schlecht aussehen kann. „Der Notstand ist da!“, sagte Völzke. „Subjektiv ist der Mangel da“, pflichtete ihm Dagmar Behringer bei und räumte ein, dass Handlungsbedarf besteht.

Fachärzteschaft: Die Altersstruktur sieht weniger besorgniserregend aus

Verglichen mit Hausärztinnen und Hausärzten schaut die Altersstruktur bei den Fachärzten günstiger aus. Über alle Facharztgruppen hinweg sind 38 Prozent der Mediziner unter 50 Jahre, 40 Prozent zwischen 50 und 59 Jahre und 22 Prozent 60 Jahre und älter. Zwischen den Facharztgruppen gebe es Unterschiede, so haben neun der 19 HNO-Ärzte das 60. Lebensjahr erreicht bzw. überschritten, bei den Urologen ist es einer von zwölf. „Wenn auch nicht immer nahtlos, gelang in den letzten Jahren in der Regel bei den Fachärzten noch eine Wiederbesetzung freiwerdender Stellen.“

Wie ist die Perspektive? Nicht gut. Der Rems-Murr-Kreis wächst und wird älter. Für die hausärztliche Versorgung gilt: Je älter und kränker die Bevölkerung, desto mehr Hausärzte werden benötigt. Doch immer weniger junge Ärztinnen und Ärzte verspüren Lust, sich mit einer klassischen Hausarztpraxis niederzulassen, sondern ziehen geregelte Arbeitszeiten vor. Seit Jahren sei ein Trend zur Anstellung zu verzeichnen, stellt die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) fest. Immer mehr Ärzte sind in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) tätig. Zudem sind immer mehr Mediziner in Teilzeit tätig.

Mit Förderprogrammen medizinischen Nachwuchs aufs Land locken

Um dem Ärztemangel abzuhelfen, hat die Kassenärztliche Vereinigung einige Förderprogramme aufgelegt, um die junge Ärztinnen und Ärzte aufs Land zu locken und zu einer eigenen Hausarztpraxis zu verhelfen. Zu den Fördergebieten zählt der Bereich Backnang. Hier können insgesamt sieben niederlassungswillige Hausärzte auf finanzielle Anreize hoffen. (Stand: September 2022). Im Bereich Waiblingen/Fellbach zählt nur die Gemeinde Leutenbach zu den akuten Fördergebieten.

Wie „kleinkariert“ die Kassenärztliche Vereinigung bei der Wiederbesetzung von Arztpraxen agiert, illustrierte Bernhard Bühler (Freie Wähler) am Beispiel der Gemeinde Oppenweiler, der er als Bürgermeister vorsteht. Während es im benachbarten Backnang für eine Ärztin Förderung gegeben hätte, gab es in Oppenweiler keine. Das Rathaus hatte jedoch gute Karten und fand eine Nachfolgerin für die vakante Praxis. Denn die beiden Arztpraxen am Ort sind im Besitz der Gemeinde und können günstig vermietet werden.

Immerhin: Für das Jahr 2023 ist eine kommunale Gesundheitskonferenz zum Thema Ärzteversorgung im Rems-Murr-Kreis geplant.