Omikron lässt die Infektionszahlen besonders unter Kindern und Jugendlichen explodieren. 2313 – also fast 38 Prozent der fast 6118 Menschen – die sich am Freitag (28.1.) im Rems-Murr-Kreis wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Isolation befanden, waren zwischen 0 bis 20 Jahre alt. 2,5 von 100 Kindern, die im Rems-Murr-Kreis leben, sind gerade mit dem Coronavirus infiziert. Auch die Altersgruppe ihrer Eltern (31-40) ist mit 17,1 Prozent der akuten Infektionen überdurchschnittlich am