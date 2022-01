Die hoch ansteckende Omikron-Variante treibt die Inzidenz rasant in die Höhe. Am 14. Januar lag die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Rems-Murr-Kreis bei 543 (Stand 14. Januar, 13.03 Uhr). Deutschlandweit vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am 14. Januar erstmals mehr als 90.000 Corona-Neuinfektionen. Steigende Infektionszahlen bedeuten auch, dass es immer mehr rote Warnmeldungen in der Corona-Warn-App gibt. Mehr als 40 Millionen Mal wurde die