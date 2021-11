Von etwa 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr war der Bahnhof in Oppenweiler am Donnerstag, 4. November, komplett gesperrt. Nichts ging mehr. Danach, von 16.30 Uhr bis etwa 17.45 Uhr, konnte nur eines der Gleise in Betrieb genommen werden. Verspätungen und Zugausfälle waren die Folge. Was war passiert?

Ein Baggerfahrer verlor beim Schwenk über die Gleise das Betonteil

Die Bundespolizei, zuständig für Vorkommnisse rund um Züge und Schienen, hatte am Donnerstag sofort die Ermittlungen